Entra nel vivo la campagna per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2022. Ecco le date in cui saranno liquidati i rimborsi relativi al modello 730 e un focus su come trovare a giugno 2023 i conti correnti più vantaggiosi su cui è possibile accreditare tale somma.

Con l’attivazione, l’11 maggio scorso, dell’apposito canale sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle precompilate relative ai redditi 2022, è ufficialmente entrata nel vivo la “stagione” della dichiarazione dei redditi 2023. Una “stagione” che vedrà calare il sipario il 2 ottobre 2023 per quanto concerne l’invio del 730 e il 30 novembre 2023 per quanti dovranno comunicare i dati relativi al modello Redditi.

Accredito rimborso 730: come trovare i migliori conti correnti online di Giugno 2023

Con la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi al Fisco, si mette anche in moto la macchina per i rimborsi 730 del 2023. Gli esperti di SOStariffe.it ne illustrano modalità e tempi di liquidazione nel paragrafo che segue. Tuttavia, prima di accendere i riflettori sulla tabella di marcia che si seguirà per i pagamenti dei rimborsi, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti è un valido alleato nella ricerca dei prodotti bancari con il miglior rapporto qualità/prezzo messi a disposizione dagli istituti di credito a giugno 2023.

È ormai risaputo che, in generale, i conti correnti online sono più convenienti e vantaggiosi in quanto spesso sono a zero spese per sempre o quanto meno per i primi 12 mesi, oppure hanno canoni annuali molto bassi. Inoltre, spesso non applicano commissioni per le principali operazioni (per esempio, il bonifico online in area SEPA), oppure non prevede canoni per la carta di debito.

DATE DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO A QUALI CONTRIBUENTI È EROGATO 15 giugno 2023 A chi ha presentato la dichiarazione entro il 31 maggio 2023 29 giugno 2023 A chi ha trasmesso la dichiarazione tra il 1° giugno e il 20 giugno 2023 23 luglio 2023 A chi invierà i dati reddituali tra il 21 giugno e il 15 luglio 2023 15 settembre 2023 A chi trasmetterà la dichiarazione nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto 2023 30 settembre 2023 A coloro che presenteranno la dichiarazione dal 1° settembre al 30 settembre 2023

Tra le domande che assillano i contribuenti in questo periodo di dichiarazione dei redditi, c’è anche questa: “Quando mi saranno accreditati i rimborsi da modello 730 nel 2023”?

Prima di rispondere a questo quesito, è bene ricordare che cosa si intenda per rimborso. A chiarirlo è proprio l’Agenzia delle Entrate, come si legge nel suo sito internet: “Il contribuente che ha versato le imposte in misura maggiore a quanto dovuto ha diritto a essere rimborsato”. L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene “prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale”, spiegano ancora dal Fisco.

Analizziamo ora la tabella di marcia dei pagamenti dei rimborsi Irpef da parte del Fisco. Innanzitutto, c’è da segnalare che essa è legata alla data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (o del soggetto da lui incaricato).

In base alla data di trasmissione, infatti, è previsto l’accesso ad una determinata finestra temporale per l’accredito del rimborso sul conto corrente. Ecco il calendario dei pagamenti dei rimborsi per il 2023:

15 giugno 2023 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio 2023;

per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio 2023; 29 giugno 2023 per invio effettuato tra il 1° giugno e il 20 giugno 2023;

per invio effettuato tra il 1° giugno e il 20 giugno 2023; 23 luglio 2023 in caso di trasmissione della dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio 2023;

in caso di trasmissione della dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio 2023; 15 settembre 2023 per quanti inviano il documento reddituale nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto 2023;

per quanti inviano il documento reddituale nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 agosto 2023; 30 settembre 2023 per i contribuenti che procedano con la trasmissione entro dal 1° settembre al 30 settembre 2023.

Indicativamente, per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta il rimborso del 730 arriva in busta paga dal mese successivo rispetto al quale il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Nel caso dei pensionati, l’accredito del rimborso dovuto avviene a partire nella seconda mensilità successiva alla data di consegna della domanda.