PUN Ottobre 2022: le offerte indicizzate del mese

Sfruttando l’accesso diretto alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, le offerte luce a prezzo variabile consentono di ridurre al minimo le spese in bolletta nel breve periodo. Inoltre, qualora l’andamento del mercato energetico continuasse a registrare un calo delle attuali quotazioni, tali tariffe porterebbero una boccata d’ossigeno ai clienti domestici anche nel lungo periodo.

Proprio sulla base della loro convenienza, sempre più titolari di utenze domestiche si rivolgono a questa tipologia tariffaria del Mercato libero nel tentativo di mitigare i maxi rialzi attesi quest’inverno sulle bollette della luce.

Per scovare le migliori soluzioni luce a prezzo variabile attivabili a Ottobre 2022 basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool consente ai clienti domestici di confrontare le proposte delle energy company attualmente sul mercato e individuare, sulla base del proprio profilo di consumo, quella più adatta al proprio fabbisogno energetico.

Le offerte luce a prezzo indicizzato più appetibili di Ottobre 2022

NOME FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 Edison Energia World Luce 0,429920 €/kWh 120,03 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index 0,429920 €/kWh 121,56 euro al mese 3 A2A Energia Smart Casa Luce 0,45492 €/kWh 124,68 euro al mese

La classifica delle offerte di energia elettrica a prezzo variabile più vantaggiose di Ottobre 2022 è stata stilata setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le soluzioni proposte dai fornitori di energia operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono considerate le più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Il prezzo luce relativo alle offerte elencate in tabella si riferisce al valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) relativo a Settembre 2022, l’ultimo attualmente disponibile. L’indice PUN è quanto si paga all’ingrosso per l’energia elettrica sul mercato della Borsa Elettrica Italiana.

Edison World Luce

Missione risparmio ad Edison Energia che, a fronte dell’attivazione di questa offerta, assicura ai propri clienti un anno gratis di Amazon Prime oppure (per i già abbonati Prime) la possibilità di prolungare l’abbonamento già in essere per altri 12 mesi.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile pari a 15 euro (180 euro in 12 mesi);

possibilità di scegliere l’attivazione di una tariffa monoraria o multioraria ;

; attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria;

luce 100% verde;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 120,03 euro.

Pulsee Luce RELAX Index

Oltre a sfruttare le condizioni del mercato all’ingrosso, l’offerta Pulsee Luce è vantaggiosa perché introduce uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile, che scende da 15 a 12 euro, con attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre 2022.

Di seguito, un quadro completo della promozione

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), se l’offerta è attivata entro il 5 Novembre 2022;

gestione in autonomia della fornitura con App Pulsee Energy e area clienti online;

e area clienti online; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili;

possibilità di attivare l’opzione Cost Sharing , molto utile per chi vive in condivisione perché consente la ricezione di bollette dall’importo già suddiviso tra i vari coinquilini. Questa opzione costa 1,50 euro in più rispetto al pacchetto standard.

, molto utile per chi vive in condivisione perché consente la ricezione di bollette dall’importo già suddiviso tra i vari coinquilini. Questa opzione costa 1,50 euro in più rispetto al pacchetto standard. Spesa mensile stimata per la famiglia tipo: 121,56 euro.

A2A Smart Casa Luce

Tra le soluzioni luce competitive a Ottobre 2022 c’è anche quella proposta da A2A Energia, che contempla:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,025 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; contributo fisso che ammonta a 9,5 euro al mese per 12 mesi (114 euro all’anno) per fornitura;

opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria ;

e ; possibilità di attivare l’offerta anche tramite WhatsApp;

energia elettrica prodotta 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 124,68 euro.

