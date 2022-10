Passa a ho da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad: le offerte di Ottobre 2022

Passa a ho ad ottobre per avere minuti illimitati e fino a 200 GB in 4G a meno di 10 euro al mese. Scopri le offerte per i clienti dei maggiori operatori

ho. Mobile è il marchio di telefonia mobile low cost di Vodafone. Il gestore nasce per contrastare l’arrivo in Italia di Iliad e nel farlo ha scelto di puntare sulla trasparenza e l’assenza di vincoli e costi nascosti. Chi passa a ho può trovare tantissime tariffe convenienti che si differenziano per caratteristiche e prezzo in base all’operatore di provenienza. Nelle sue promozioni sono comunque inclusi tutti i servizi di base (segreteria telefonica, app per la gestione dell’offerta, assistenza al 19.21.21 e altri) e i Giga inclusi saranno sempre gli stessi.

Passa a ho da Iliad a ottobre 2022

Offerte per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 illimitati 100 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro ho. Sempre di più illimitati 200 GB 9,99 euro ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro

Chi passa a ho da Iliad può trovare offerte molto simili per caratteristiche a quelle del proprio operatore di provenienza in termini di trasparenza ma anche più convenienti considerando il rapporto qualità prezzo. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati chi passa a ho da qualsiasi operatore può provare le offerte del gestore gratis per 30 giorni. Alla scadenza, se non siete soddisfatti, si può richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con appena due clic.

Allo stesso prezzo di Giga 120 (9,99 euro al mese) potete infatti avere minuti e SMS illimitati e 200 GB. Nel trasferimento potete mantenere il vostro numero di telefono richiedendo a ho. Mobile la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Questa operazione è richiesta per tutti coloro che passano a ho. Mobile arrivando da un altro gestore.

L’operatore low cost di Vodafone inoltre ha integrato nella sua rete la tecnologia VoLTE che garantisce la massima qualità audio anche nei luoghi affollati e in condizioni di traffico congestionato. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è richiesto l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso potete avviare un nuovo ciclo mensile in ogni momento e allo stesso prezzo di sempre con il servizio Riparti. L’apposito bottone compare nell’Area Personale sul sito e nell’app ho. poco prima di consumare tutti i Giga e resta disponibile fino a poche ore prima del rinnovo. Utilizzando Riparti è possibile che si modifichi la scadenza della tariffa.

L’unico aspetto negativo per chi passa a ho da Iliad è la ridotta velocità di navigazione. Il gestore infatti raggiunge in 4G il 98% della popolazione italiana con prestazioni fino a 30 Mbps in download e upload. Tali prestazioni comunque sono sufficienti per accedere ai servizi online di base, come email, chat e social network, e per la visioni di contenuti in streaming nella qualità standard.

A un prezzo inferiore potete scegliere tra altre tre tariffe:

ho. 5,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G di cui 5 GB da utilizzare in roaming in Ue a 5,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G di cui 6,6 GB da utilizzare in roaming in Ue a 7,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

Solo Voce con minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9 euro e SIM gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

Passa a ho da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori a ottobre 2022

Offerte per i clienti di Vodafone, TIM o WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 11,99 illimitati 50 GB 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB 13,99 euro

Per chi passa a ho dai grandi operatori come Vodafone, TIM e WindTre ha una scelta più ristretta di tariffe ma la convenienza non cambia. Il prezzo medio delle offerte dell’operatore low cost a parità di Giga inclusi è infatti inferiore a quello del proprio gestore di provenienza. Anche in questo caso è richiesta la portabilità.

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G di cui 9,9 GB da utilizzare in roaming in Ue a 11,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G di cui 11,5 GB da utilizzare in roaming in Ue a 13,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

L’attivazione per entrambe le tariffe è a partire da 9,99 euro ma per chi passa a ho da Vodafone arriva a 29,99 euro.

Passa a ho: le offerte solo dati di ottobre 2022

Offerte solo dati di ho. Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. Tanti dati 12,99 Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent 100 GB 12,99 euro ho. Tanti dati 19,99 Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro Internet ho. Things 50 minuti

500 SMS 500 MB 2,99 euro

Chi passa a ho può anche trovare offerte Internet mobile da utilizzare per navigare su tablet, PC tramite chiavette Internet o modem Wi-Fi 4G portatili o per i propri dispositivi di domotica (Internet of Things) come altoparlanti, termostati smart, allarmi, etc. In questo caso non è richiesta la portabilità e le promozioni possono essere attivare da chi arriva da qualsiasi operatore.

ho. Tanti Dati 12,99 con chiamate e SMS a consumo e 100 GB in 4G di cui 10,7 GB da utilizzare in roaming in Ue a 11,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

ho. Tanti Dati 19,99 con chiamate e SMS a consumo e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e upload di cui 16,4 GB da utilizzare in roaming in Ue a 19,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo

Internet ho. Things con chiamate e SMS a consumo e 500 MB in 4G a 2,99 euro al mese. L’attivazione e SIM sono gratuite ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 3 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. La SIM è disponibile nei formati micro, nano e standard

Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9 euro e SIM gratuita. Con ho. Tanti Dati avete anche incluso uno sconto per acquistare su Amazon.it dispositivi come:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Passa a ho: come attivare le offerte

Chi passa a ho acquistando la propria offerta online sul sito dell’operatore può pagare con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard o Visa e con PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. La SIM viene spedita direttamente a casa e consegnata nella buca delle lettere entro qualche giorno dalla conferma di pagamento. Altrimenti si può ritirarla in una delle edicole convenzionate e pagare direttamente sul punto vendita anche in contanti. Per il ritiro servono un documento d’identità e il codice QR inviato per email dall’operatore. Potete trovare la posizione dell’edicola che offre tale servizio più vicino a voi nella sezione Punti vendita sul sito.

Per attivare l’offerta si dovrà effettuare la videoidentificazione. In sostanza dovrete realizzare un video selfie guidata da un operatore in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo da permettere al gestore di confermare la vostra identità. La procedura richiede circa 5 minuti.

Passa a ho per avere bonus in ricariche

ho. Mobile premia i propri clienti più fedeli che partecipano alle sue tante iniziative. Con ho. Stickers sull’app ho. si ricevono 5 euro di bonus in ricariche ogni volta che si raccolgono 30 punti di adesivi. Gli stickers hanno un valore da 1 a 3 punti e si ottengono rispondendo ad alcuni quiz, attivando il servizio di ricarica automatica o Riparti.

Con Porta tutti in ho. invece si ottengono anche premi più vantaggiosi. Il profilo ho. Tanti Amici si riceve un bonus di 5 euro in ricariche per ogni amico che passa a ho. L’operatore vi regala poi un ulteriore bonus di 5 euro se chi passa a ho arriva da alcuni operatori virtuali. Al decimo amico convinto ad attivare le tariffe dell’operatore si riceve una super ricarica da 50 euro. Con ho. Ambassador per ogni persona che passa a ho si hanno 50 euro di credito per i propri acquisti su Amazon.it fino a un massimo di 150 euro.