Passa a Wind da Tre, TIM e Vodafone: le offerte di Aprile 2020

Nelle ultime settimane, il mercato di telefonia mobile ha registrato il debutto del nuovo brand WINDTRE che sostituisce i marchi Wind e Tre (che da tempo appartengono alla stessa azienda, il gruppo WindTre SpA dopo la fusione di qualche anno fa). Di conseguenza chi vuole passare a Wind da Tre, TIM e Vodafone ad aprile 2020 dovrà dare un’occhiata alle offerte WINDTRE.

Il nuovo marchio propone una ricca gamma di soluzioni per gli utenti interessanti a risparmiare sui costi, a massimizzare il quantitativo di Giga disponibile e ad abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta. Le offerte WINDTRE sfruttano la rete mobile che l’operatore ha sviluppato con la fusione tra le reti Wind e Tre, garantendo alte prestazioni in tutti i parametri di connessione.

Da notare, inoltre, che tutte le principali offerte “Passa a WINDTRE” sono attivabili direttamente online con la possibilità di ottenere la SIM attivata direttamente a casa, con spedizione gratuita all’indirizzo fornito in fase di registrazione dall’utente.

Offerte convergenti fisso + mobile

Prima di entrare nei dettagli delle migliori offerte WINDTRE, segnaliamo che uno dei principali punti di forza dell’operatore è rappresentato dalla possibilità di sfruttare la convergenza “fisso+mobile”. I clienti che passano a WINDTRE, attivando una delle offerte mobile in listino, potranno attivare anche un abbonamento Internet casa e, immediatamente, ottenere Giga illimitati sulla propria SIM per smartphone senza costi aggiuntivi.

L’opzione dei Giga illimitati può essere estesa ad altre 2 SIM WINDTRE andando così a massimizzare ulteriormente i vnataggi garantiti dalla possibilità di sfruttare la convergenza “fisso + mobile” con WINDTRE. L’offerta Internet casa da attivare si chiamata Super Fibra Unlimited è presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (oppure tramite FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega)

Giga illimitati per la propria SIM WINDTRE e per altre due SIM WINDTRE senza costi aggiuntivi

e per altre due SIM WINDTRE senza costi aggiuntivi canone mensile di 19,99 Euro

attivazione gratuita

modem Wi-Fi in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi

Per attivare subito l’offerta in questione è possibile affidarsi alla procedura online disponibile dal sito WINDTRE cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Vediamo ora quali sono le offerte WINDTRE per smartphone da attivare ad aprile 2020:

WINDTRE Large

La prima offerta WINDTRE che segnaliamo è WINDTRE Large. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” che può risultare la soluzione ideale per diversi clienti che passano da altro operatore ad aprile 2020. L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

200 SMS al mese verso tutti i mobili nazionali

20 GB in 4G ogni mese; scegliendo la versione Easy Pay, ovvero con addebito su conto corrente o carta di credito, il traffico dati disponibili ogni mese sarà di 40 GB

in roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nella propria offerta e sino ad un massimo di 7,1 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

WINDTRE Large presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese. La tariffa presenta un costo iniziale di 10 Euro, pari al contributo per l’acquisto della SIM, mentre il contributo di attivazione è gratuito affidandosi all’attivazione online. Scegliendo di acquistare l’offerta tramite procedura online, la SIM sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza alcun costo aggiuntivo.

Segnaliamo che WINDTRE Large è compatibile con:

le offerte Telefono Incluso che permettono di abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore

che permettono di abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta scegliendo tra i vari modelli disponibili nel listino dell’operatore l’opzione che permette di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi attivando l’offerta Internet casa Super Fibra Unlimited da 19,99 Euro al mese

Per attivare WINDTRE Large basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura per la sottoscrizione online “Ricevi a casa”. Per attivare la versione Easy Pay, decisamente più conveniente grazie al traffico dati aggiuntivo incluso senza costi extra, basterà scorrere la pagina e scegliere WINDTRE Large Easy Pay.

Da notare che per chi sceglie WINDTRE Large Easy Pay è possibile procedere immediatamente con l’acquisto a rate di uno smartphone, da abbinare all’offerta. Tra i modelli disponibili in promozione troviamo:

il Redmi Note 8T, uno dei best seller del momento per la fascia media del mercato, disponibile con anticipo zero e senza rate aggiuntive (il costo complessivo dello smartphone è incluso nel canone mensile dell’offerta)

uno dei best seller del momento per la fascia media del mercato, disponibile con anticipo zero e senza rate aggiuntive (il costo complessivo dello smartphone è incluso nel canone mensile dell’offerta) il Huawei P30 Pro, disponibile con anticipo zero e con 24 rate mensili da 18,99 Euro per una spesa complessiva di circa 456 Euro

Attiva WINDTRE Large

Per attivare online una delle offerte WINDTRE, come ad esempio WINDTRE Large, è necessario avere a disposizione:

i dati personali ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

i dati della SIM (numero di cellulare e codice seriale) per effettuare la portabilità del numero

dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono)

indirizzo a cui inviare la SIM (la spedizione viene effettuata tramite corriere nel giro di pochi giorni lavorativi)

Il costo iniziale (contributo SIM + costo primo mese), in caso di acquisto online, va saldato subito effettuando un pagamento con una carta di pagamento (sono accettate tutte le principali carte) o con un account PayPal. Tutta la documentazione e le ricevute di pagamento saranno poi inviati all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

I clienti che vogliono attivare un’offerta ancora più ricca con WINDTRE possono puntare su una delle seguenti offerte:

WINDTRE XLarge : questa tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 16,99 Euro al mese

: questa tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al mese al costo di 16,99 Euro al mese WINDTRE Unlimited: questa tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati al costo di 29,99 Euro al mese; l’offerta è “5G Ready” e permetterà di sfruttare la rete 5G di WINDTRE quando sarà disponibile

Le offerte WINDTRE indicate sono disponibili per tutti i clienti che passano a WINDTRE da altro operatore. In base alle proprie esigenze sarà possibile scegliere la tariffa più indicata e procedere con l’attivazione online in pochi click. Per i clienti più giovani (con meno di 30 anni), l’operatore propone una serie di offerte davvero molto interessanti. Anche per i clienti più anziani (over 60) sono disponibili soluzioni specifiche che puntano a soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti.

Ecco i dettagli delle offerte WINDTRE per i più giovani e per i meno giovani.

Offerte WINDTRE per clienti più giovani (Under 14, 20 e 30)

I clienti più giovani possono passare a WINDTRE ed attivare offerte dedicate con condizioni particolarmente vantaggiose. In base all’età, infatti, l’operatore propone tariffe davvero molto convenienti con la possibilità di sfruttare un ricchissimo bundle dati ad un prezzo molto ridotto.

Student EDU (per Under 20): minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 9,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile con addebito “Easy Pay” su conto corrente o carta di credito, in caso di addebito su credito residuo i GB inclusi saranno la metà

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 9,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile con addebito “Easy Pay” su conto corrente o carta di credito, in caso di addebito su credito residuo i GB inclusi saranno la metà Young EDU (per Under 30): minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile con addebito “Easy Pay” su conto corrente o carta di credito, in caso di addebito su credito residuo i GB inclusi saranno la metà

minuti ed SMS illimitati verso tutti e 80 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese per 3 mesi, poi 11,99 Euro al mese; l’offerta è attivabile con addebito “Easy Pay” su conto corrente o carta di credito, in caso di addebito su credito residuo i GB inclusi saranno la metà Junior (per Under 14) : 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese

: 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB in 4G al costo di 6,99 Euro al mese Junior+ (per Under 14): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G al costo di 8,99 Euro al mese

Da notare, inoltre, che con queste offerte è possibile abbinare anche uno smartphone da acquistare a rate (con condizioni particolarmente vantaggiose) per sfruttare il ricco bundle dati che WINDTRE mette a disposizione, a costi particolarmente contenuti, per i clienti più giovani.

Offerte WINDTRE per over 60

WINDTRE propone soluzioni particolarmente vantaggiose anche per i clienti Over 60 che possono attivare la seguente offerta:

Senior: minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB in 4G al costo di 9,99 Euro al mese

Anche quest’offerta permette di abbinare uno smartphone a rate con condizioni particolarmente favorevoli.

Offerte WINDTRE solo Internet

Chi ha bisogno di una SIM dati, può passare a WINDTRE ed attivare una delle seguenti offerte con WebCube.4G+ incluso:

Cube Medium : 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese

: 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese Cube Large: 100 GB in 4G a 12,99 Euro al mese

Per attivare una delle offerte “solo Internet” di WINDTRE è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e selezionare la tariffa più in linea con le proprie esigenze. Successivamente, sarà possibile completare l’attivazione online cliccando sul tasto Attiva. La SIM sarà spedita all’indirizzo indicato senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Attiva una delle offerte solo Internet di WINDTRE