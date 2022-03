Passa a Wind da TIM, Vodafone e Tre: le offerte di Marzo 2022

Passa a Wind da TIM e altri operatori per avere anche minuti e Gigabyte illimitati per navigare in 5G e uno smartphone a rate senza anticipo

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 7,99 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami extra WOW 50 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre è tra i migliori operatori di telefonia mobile per quanto riguarda la qualità della rete. La sua Top Quality Network garantisce prestazioni di altissimo livello in termini di velocità di navigazione e stabilità del segnale. Chi passa a Wind da TIM o altri gestori può poi provare alcune tariffe gratuitamente per un mese senza vincoli. Durante il periodo promozionale è possibile disattivare l’offerta dall’app WindTre senza alcun costo, altrimenti il piano si rinnova al costo mensile normalmente previsto.

Passa a Wind da TIM e altri operatori: le offerte di marzo

Chi passa a Wind da TIM o qualsiasi altro gestore ha a disposizione diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità non solo nelle grandi città ma sostanzialmente in qualsiasi Comune italiano. Scegliendo la modalità di pagamento Easy Pay si attiva l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo non solo si evita il fastidio di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale ma si ottiene un piano mobile a condizioni ancora più favorevoli. WindTre attualmente garantisce copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,7% della popolazione italiana e al 50,1% nella variante TDD. La copertura in 4G invece è del 99,7%.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro 49,99 euro o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi 10 euro Call Center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Full 5G con Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro Call center senza attese Fino a 3 SIM aggiuntive con Family Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con Family

Confronta le offerte di WindTre »

Con Di Più Full 5G potete avere incluso Xiaomi Redmi Note 10 5G mentre con Di Più Lite 5G potete scegliere tra Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A22 5G o TCL 20R 5G da 128 GB.

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

Il call center di WindTre offre assistenza dedicata al 159 con priorità di risposta, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In tutte le tariffe sopra elencate sono inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Chi acquista una Citroën AMI online, presso un concessionario o con il supporto dell’operatore, ottiene invece un coupon per sottoscrivere in negozio l’offerta GIGAMI fino al 18/5/22 che prevede:

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per i primi 24 mesi, poi 24,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi. La SIM ha un costo di 10 euro.

Chi passa a Wind da TIM e cerca l’offerta giusta per i propri figli o un genitore anziano può trovare diversi piani mobile con caratteristiche e servizi inclusi differenti a seconda delle fasce d’età:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB 6,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 100 GB 8,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro App WINDTRE Family Protect inclusa Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati 200 SMS 120 GB 9,99 euro 10 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 80 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 11,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro Giga illimitati per video, social, chat e musica Young 5G+ (solo under 30) illimitati 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro Giga illimitati per video, social, chat e musica Silver60 (solo over 60) minuti illimitati 200 SMS 10 GB alla massima velocità 9,99 euro 49 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum 10 euro

WINDTRE Family Protect permette di:

Conoscere quanto il bambino utilizza il telefono e quali app

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, contenuti e giochi

Verificare la posizione del bambino in tempo reale con notifiche ogni volta che si muove

Bloccare l’accesso a Internet e impostare limiti di tempo per lo studio e gli orari notturni

Passa a Wind da TIM: le offerte smartphone incluso

Chi passa Wind da TIM può scegliere anche tra tantissime offerte smartphone incluso per acquistare un telefono top di gamma a rate e senza anticipo. L’offerta si acquista online ma il dispositivo si ritira in negozio. Per tutti i piani è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro.

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi. La SIM invece costa 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese.

A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 10 euro al mese Samsung Galaxy S21 FE 5G 15 euro al mese Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB 33 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 30 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 43 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 8 euro al mese Samsung Galaxy S21 FE 5G 12 euro al mese Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 128 GB 26 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 34 euro al mese

Annunci Google

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Confronta le offerte di WindTre »

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack DiPiù Limited Edition

Smart Pack DiPiù Limited Edition permette di scegliere tra tre diversi piani, anche con 5G incluso. L’attivazione è di 49,99 euro pagabili anche in rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum acquistandola in negozio o rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi con attivazione online. La SIM costa 10 euro. In questo caso i telefoni si possono acquistare a prezzo scontato ma in un’unica soluzione.

Di Più Lite 5G a 12,99 euro al mese

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB alla massima velocità

Di Più Full 5G a 14,99 euro al mese

Minuti illimitati (50 verso l’estero)

200 SMS

100 GB alla massima velocità

Super a 9,99 euro al mese

Minuti illimitati (300 verso l’estero)

70 GB alla massima velocità

I modelli tra cui scegliere sono:

TCL 20 SE – 109,90 euro (sconto di 50 euro)

TCL 20R 5G da 128 GB – 149,90 euro (sconto di 30 euro)

OPPO A16s – 149,90 euro (sconto di 40 euro)

Vivo Y21 – 149,90 euro (sconto di 30 euro)

Realme C25y – 159,90 euro (sconto di 20 euro)

Xiaomi Redmi 10 da 64 GB – 159,90 euro (sconto di 40 euro)

Xiaomi Redmi 10 da 128 GB – 169,90 euro (sconto di 60 euro)

Xiaomi Redmi Note 10 5G – 199,90 euro (sconto di 50 euro)

Samsung Galaxy S22 da 128 GB – 699,90 euro (sconto di 180 euro)

Samsung Galaxy S22 da 256 GB – 769,90 euro (sconto di 160 euro)

Samsung Galaxy S22+ da 128 GB – 899,90 euro (sconto di 180 euro)

Samsung Galaxy S22+ da 256 GB – 949,90 euro (sconto di 180 euro)

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB – 1099,90 euro (sconto di 180 euro)

Samsung Galaxy S22 Ultra da 256 GB – 1199,90 euro (sconto di 180 euro)

3. Smart Pack 5G

Minuti illimitati

200 SMS

100 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Redmi Note 10 5G zero Oppo A54 5G zero TCL 20R 5G zero Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi Mi 11T 5G 9 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 25 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

4. Smart Pack Protect 200

Minuti illimitati

200 SMS

200 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

Polizza assicurativa con Europ Assistance Italia contro il furto di 24 mesi

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con l’offerta è possibile avere:

Modello Rata OPPO Reno6 5G 8,99 euro Xiaomi 11T 5G 9,99 euro Xiaomi 11T Pro 5G 13,99 euro iPhone 12 da 128 GB 23,99 euro iPhone 13 da 128 GB 25,99 euro iPhone 13 Pro da 128 GB 35,99 euro

5. Smart Pack Protect 150

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

Polizza assicurativa con Europ Assistance Italia contro il furto di 24 mesi

La tariffa ha un costo di 16,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con l’offerta è possibile avere:

Modello Rata Samsung Galaxy A22 5G zero TCL 20R 5G da 128 GB zero Xiaomi Redmi 10 da 64 GB zero OPPO A16s zero TCL 30 SE zero

6. Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

Minuti illimitati

200 SMS

200 GB per navigare alla massima velocità

Call center senza attese

Polizza assicurativa con Europ Assistance Italia contro il furto di 24 mesi

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 49,99 euro o rate da 1,80 euro al mese per 24 mesi più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Con l’offerta è possibile avere:

Modello Rata Anticipo Samsung S22 Ultra a partire da 28,99 euro 199,99 euro Samsung Galaxy S22+ 25,99 euro 99,99 euro Samsung Galaxy S22 a partire da 19,99 euro 99,99 euro

Acquistando uno di questi smartphone in un negozio WindTre entro il 10/3/22 si ricevono gratuitamente entro 180 le cuffie wireless Galaxy Buds Pro. Il telefono deve essere registrato tramite prova d’acquisto entro il 21/4/22 all’apposito link.