Passa a Vodafone da Iliad a settembre 2020: promozioni e offerte

Iliad è certamente un operatore eccellente ma Vodafone dispone di una rete superiore e di una maggiore libertà di scelta in termini di tariffe. L'operatore in rosso ha predisposto una tariffa ad hoc proprio per chi arriva dal concorrente francese. Scopri le migliori promozioni di Vodafone e tutti i vantaggi nell'effettuare il cambio di gestore

Iliad ha ottenuto un successo staordinario negli ultimi due anni grazie a tariffe senza vincoli e costi extra e che rimarranno identiche per sempre. Ciò che viene spesso contestasto all’operatore di telefonia mobile low cost però è l’assenza di copertura in alcuni Comuni. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) permette infatti di navigare in 4G o 4G+ in quasi tutta Italia ma alcune zone non sono raggiunte direttamente dal suo segnale come buona parte della Sardegna e Calabria e località dell’arco alpino o nella parte più interna della Penisola.

Iliad sta lavorando per ampliare la sua rete ma oggi altri operatori offrono maggiori garanzie in termini di copertura. Tra questi c’è sicuramente Vodafone, che da anni si contende con Tim il primato per l’infrastruttura più diffusa ed efficiente. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte dell’operatore britannico per i clienti di Iliad e tutti i vantaggi nel passare alla sua offerta:

Offerte Vodafone per i nuovi clienti

Chi passa a Vodafone da Iliad può accedere a offerte con Gigabyte illimitati e la possibilità di navigare alla massima velocità offerta dal 5G. Nel pacchetto è anche compreso TOP Service, il servizio di assistenza disponibile 24/24 sia telefonicamente sia attraverso i canali digitali dell’operatore. Vodafone offre copertura per l’ultimo standard per reti mobili nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli e l’obiettivo è arrivare a 100 Comuni entro breve. Nei prossimi anni la velocità massima potrebbe inoltre arrivare a 10 Gigabit al secondo.

Vodafone per i clienti Iliad ha predisposto una tariffa ad hoc che offre un maggiore quantitativo di Gigabyte (70 GB contro i 50 GB di Giga 50) ad un prezzo mensile di poco superiore (9,99 euro contro i 7,99 euro di Giga 50). Le spese per il passaggio al gestore in rosso sono invece azzerate. Nel piano è inoltre incluso Happy Black, il programma fedeltà con sconti e vantaggi riservato ai clienti di Vodafone. Il servizio ogni mese consente di accedere a condizioni e offerte esclusive sui prodotti e servizi dei partner del provider. Happy Black normalmente avrebbe un costo di 1,99 euro al mese ma con primo mese in promozione gratuita. In alternativa, è possibile scegliere una tariffa identica a Giga 50 in termini di composizione (minuti illimitati e 50 GB) ma con un costo mensile inferiore (7 euro contro 7,99 euro).

Vodafone garantisce poi maggiore scelta in termini di tariffe telefono incluso. Iliad permette di associare alle sue tariffe solo iPhone mentre il provider in rosso consente di acquistare a rate tutti i migliori modelli di produttori come Samsung, Huawei e Xiaomi. Chi sceglie le tariffe della linea Infinito, poi, ha accesso a smartphone a prezzi ancora più esclusivi.

L’unico lato negativo dell’offerta di Vodafone per gli utenti Iliad è la possibilità che in futuro potrà essere rimodulata. L’operatore infatti assicura che il prezzo rimarrà lo stesso per almeno 24 mesi ma non esclude che possa subire variazioni, come invece fa il concorrente francese con le sue tariffe. Bisogna poi considerare che alcuni servizi come la Segreteria telefonica, che Iliad include gratuitamente nei suoi piani, sono invece a pagamento con Vodafone.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (1.000 minuti extra Ue e 100 minuti in roaming in Ue) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 300 minuti in roaming in Ue) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti extra Ue e 500 minuti in roaming in Ue) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese) RED Digital Edition illimitati (1.000 minuti in Ue) 40 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) 18,99 euro 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso Special 50 Digital Edition illimitati 50 GB in 4G 7 euro Gratuita Gratuita La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e Poste Mobile Special Giga minuti illimitati 1000 SMS 70 GB in 4G 9,99 euro per 24 mesi Gratuita Gratuita La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e Poste Mobile Happy Black incluso

Confronta le offerte di Vodafone »

Per i più giovani, Vodafone dispone di tariffe ad hoc con servizi inclusi per proteggerli dalle potenziali minacce che si nascondono sul web o per utilizzare tutte le app che preferiscono senza il problema di restare senza Gigabyte prima del successivo rinnovo dell’offerta:

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Shake it Easy illimitati 60 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) pagando con carta di credito o addebito sul conto corrente (altrimenti 30 GB) 14,99 euro 3 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 30 Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Shake Remix Unlimited Junior minuti illimitati per chiamare due numeri Vodafone 300 minuti verso tutti 50 SMS 20 GB in 4.5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 15 Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso Keepers incluso per 12 mesi (fino al 31/3/21) Blocco dei servizi a sovrapprezzo e numeri a pagamento Shake it Fun illimitati 40 GB in 4G o 5G 9,99 euro 5 euro Gratuita Offerta disponibile solo per gli under 25 Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso TIDAL Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese) Vodafone Power Gaming incluso

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Infine, Vodafone ha pensato anche agli anziani con un’offerta che gli consente di rimanere sempre in contatto con i propri carie di avere tutto il supporto che gli serve per la configurazione e corretto utilizzo del telefono:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Vodafone Facile illimitati 4 GB in 4G o 5G 12,99 euro 5 euro se si consumano 195 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Offerta riservata agli over 60 Utilizzo di chat e chiamate VoIP senza consumare il traffico dati incluso Blocco automatico di servizi digitali a pagamento

Il costo mensile per tutte le tariffe sopra descritte è ridotto per chi sceglie Smart Pay, il sistema di pagamento con addebito automatico su carta di credito o conto corrente che consente di eliminare il problema delle ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può attivare l’offerta Family+ e ottenere per le SIM di tutta la famiglia: minuti illimitati verso fissi e mobili e 50 GB per navigare in Internet in mobilità a 9,99 euro al mese.

Annunci Google