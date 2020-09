TIM Super FWA: offerta e promozione di settembre 2020

TIM Super FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, è una delle offerte Internet casa proposte dall’operatore TIM: in rapporto alla qualità e ai servizi inclusi, rappresenta la promozione più economica dell’operatore, che è possibile attivare direttamente online al prezzo di 24,90 euro al mese.

Questa particolare tipologia di connessione è stata pensata per tutti quegli utenti che non sono raggiunti né dalla connessione in fibra ottica, che al momento è disponibile in un numero limitato di città, né tantomeno dalla connessione di tipo ADSL.

Vediamo di seguito in cosa consiste di preciso una connessione di tipo FWA, quali sono le prestazioni che può raggiungere e, più iN particolare, qual è il dettaglio dell’offerta TIM Super FWA.

Come funziona il Fixed Wireless Access

La connessione FWA, nota più semplicemente con l’espressione Wireless fisso o fibra mista-radio, è stata creata con l’obiettivo di far arrivare la banda larga e ultra larga e garantire una velocità di connessione ottimale in quelle zone che non sono ancora raggiunte dalle connessioni in fibra ottica o ADSL.

Il FWA si pone quindi come il tassello che unisce l’Italia dal punto di vista del digitale e che rende meno netto il digital divide che attanaglia il Paese: riesce infatti a funzionare perfettamente anche nelle zone sperdute grazie al fatto che i dati vengono trasmessi tramite onde radio, un po’ come succede nel caso della tecnologia broadband di tipo 3G, 4G o 5G dei telefoni cellulari.

La connessione FWA permette di sperimentare un’esperienza utente simile a quella della normali connessioni a banda larga, in quanto è in grado di raggiungere velocità fino a 100 Mbps: nelle aree di periferia o lontane dai grandi centri abitati, la connessione FWA può essere addirittura superiore di quella delle connessioni cablate.

Come funziona nella pratica questa tipologia di connessione Internet casa? Da un lato viene installata un’antenna sul balcone o sul tetto, dall’altro viene installato in casa il modem wireless: la rete FWA è anche chiamata Fiber to the Tower (FTTT) in quanto la fibra arriva fino a una stazione radio, chiamata BTS, dalla quale viene emesso il segnale senza fili captato dall’antenna e trasmesso poi in tutta l’abitazione.

Come funziona TIM Super FWA

Come anticipato nelle righe precedenti, TIM Super FWA è l’offerta più economica di TIM: ha, infatti, un costo pari a 24,90 euro al mese, nel quale sono inclusi diversi servizi. La promozione comprende 500 Giga al mese per navigare alla velocità di 300 Mbps in download e di 30 Mbps in upload.

Una volta superati i 500 Giga inclusi nel canone mensile, sarà possibile continuare a navigare ma la velocità massima di navigazione sarà ridotta a 1 Mega. La tariffa TIM Super FWA comprende anche l’IP pubblico dinamico per l’utente.

Cosa è incluso nel costo del canone mensile

Tra i servizi inclusi nel canone di TIM Super FWA ci sono il modem, il contributo di attivazione e le chiamate illimitate, che sono gratuite invece di avere il costo canonico di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta, e funzionano con tecnologia VOiP.

Per quanto riguarda il modem, a seconda della copertura si potrà avere bisogno di un modem di tipo indoor autoinstallante, oppure uno di tipo outdoor, per il quale sarà previsto l’intervento di un tecnico specializzato. L’installazione del modem, che viene fornito in comodato d’uso gratuito, ha un costo di 99 euro, i quali potranno essere rateizzati in 24 rate da 4,13 euro ciascuna.

Il modem outdoor FWA è un modello dotato di tecnologia LTE Cat.12, che può contenere una mini-SIM, formato da 3 porte Giga Ethernet, delle quali una WAN & PoE, ed è in grado di far connettere fino a un massimo di 32 dispositivi.

Il modem indoor, invece, si contraddistingue per una tecnologia LTE più performante, è dotato di 2 porte LAN Giga Ethernet e una porta TEL per il telefono di casa, ed è in grado di supportare fino a 64 dispositivi connessi tramite Wi-Fi.

Passando al contributo di attivazione, il suo costo è pari a 240 euro che vengono rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese: questo costo è valido per tutti i nuovi clienti. I già clienti TIM, invece, dovranno sostenere un costo pari a 192 euro, rateizzati di 24 rate da 8 euro al mese e potranno attivare TIM Super FWA al costo di 19,90 euro al mese. Questi costi rendono l’offerta di TIM vincolante: ciò significa che in caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, dovranno essere sostenuti tutti i costi delle rate ancora da pagare.

La promozione TIM Super FWA include anche i contenuti di TIMVISION, che è la streaming TV di TIM, alla quale si può avere accesso da smartphone, tablet, smart tv e PC compatibili. L’offerta può inoltre essere personalizzata con l’aggiunta di:

Disney+ , che è gratuito per il primo mese, mentre poi ha un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese;

TIM UNICA, che è una promozione riservata ai clienti che hanno TIM anche sullo smartphone, con la quale si avranno in regalo ogni mese Giga illimitati per tutta la famiglia.

Le altre proposte di TIM

Abbiamo visto quali sono le particolarità e i vantaggi di Super FWA, che rappresentano la soluzione ideale per chi non fosse raggiunto dalle normali offerte in fibra ottica e ADSL. A proposito di queste promozioni, sono disponibili al costo di 29,90 euro al mese e hanno un nome differente a seconda della tecnologia di rete.

Si tratta, nello specifico, di:

TIM Super Fibra , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload;

TIM Super Mega , con la quale navigare alla velocità della fibra FTTC di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

TIM Super ADSL, con la quale navigare alla velocità della fibra ADSL di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

Come si può notare, la velocità della rete FWA se non supera le velocità di connessione della fibra FTTH, è comunque molto concorrenziale se confrontata con la fibra FTTC o con la connessione di tipo ADSL.

Nelle offerte sopra citate, nel costo del canone mensile sono inclusi i seguenti servizi:

la connessione Internet illimitata, che invece non è presente con la rete FWA;

il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+, che costo di 5 euro al mese per 48 mesi ed è il primo modello in Italia dotato di Wi-Fi 6, in grado di garantire un’ottima copertura del Wi-Fi, oltre che stabilità, velocità e qualità;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, ma solo nel caso di attivazione online;

TIMVISION, la streaming TV di TIM, alla quale si possono aggiungere i contenuti di Disney+, gratuito per il primo mese e poi disponibile al costo extra di 4,99 euro al mese.

A partire dal mese di settembre, poi, TIM ha messo in campo altre due offerte molto accattivanti. Si tratta di:

TIM Super Wi-Fi , che costa 35,90 euro al mese e include due servizi in più, ovvero il Wi-Fi certificato, che garantisce la copertura in ogni angolo della propria abitazione, e la navigazione sicura per essere sempre protetti dalle minacce dell’Internet, come per esempio il furto di identità digitale;

TIM Super Wi-Fi TV, che al prezzo di 49,90 euro al mese include un pacchetto dedicato all’intrattenimento con la combo Netflix + Disney+, oltre che TIMVISION Plus e il TIMVISION Box.

