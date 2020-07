Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Luglio 2020

Sei alla ricerca di un operatore di telefonia mobile che sia trasparente ma soprattutto economico? Kena Mobile può essere la risposta. Per il mese di luglio i costi per attivazione, acquisto della SIM e spedizione sono azzerati

Kena Mobile nasce su iniziativa di Tim per contrastare l’ingresso in Italia di Iliad e con il tempo si è affermato come un operatore di telefonia mobile low cost sicuro e affidabile. Ecco descritte nel dettaglio le migliori offerte del gestore e tutti i vantaggi per chi arriva da Tim, Vodafone, Wind, Tre e Iliad:

Le migliori offerte per chi passa a Kena Mobile a luglio

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero dai seguenti operatori:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (3 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Se la sottoscrive online il primo mese di tariffa è gratuito. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (4 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (4,5 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

5. Kena 11,99

10 minuti per chiamare

10 SMS

100 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (6 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum mentre la SIM e consegna sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

6. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (7 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Kena 13,99

I vantaggi di passare a Kena Mobile

Passare a Kena Mobile in questo mese di luglio è particolarmente vantaggioso per chi arriva da Iliad. L’operatore low cost di Tim per i clienti del concorrente francese ha realizzato un’offerta sostanzialmente identica per composizione a Giga 50 ma ad un prezzo più basso. La proposta di Kena offre un quantitativo maggiore di Gigabyte (70 contro 50) e gli stessi servizi inclusi dalla promozione di Iliad, come ad esempio la segreteria telefonica, la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Il tutto a un costo inferiore (5,99 euro al mese contro 7,99 euro).

In più, però, c’è la possibilità di gestire ogni dettaglio del piano, dal monitoraggio del credito residuo alla verifica del traffico dati e voce consumato fino alle ricariche online, dall’app Kena disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Per chi sottoscrive la tariffa online il primo mese è gratuito.

La copertura di Kena Mobile è inoltre superiore a quella di Iliad, potendo contare sull’infrastruttura della casa madre Tim, ma la velocità di navigazione in Internet è nettamente inferiore. Con il gestore francese si può accedere al 4G+ mentre il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) italiano mette a disposizione solo in 4G Basic e una velocità di 30 Megabit al secondo in download e upload.

Chi arriva da Wind, Tre, Vodafone o Tim deve accontentarsi dell’offerta più costosa tra quelle disponibili di Kena. La tariffa ha comunque un eccellente rapporto qualità prezzo e prevede comunque una spesa in linea con le offerte più economiche dei tre gestori. Anche in questo caso c’è il limite della velocità di navigazione ridotta.

