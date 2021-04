Passa a Kena Mobile: buono Amazon in regalo e 4G più veloce, ecco le offerte

Kena Mobile rinnova le sue offerte con una nuova promozione riservata ai nuovi clienti. Chi sceglie una delle soluzioni " passa a Kena Mobile " entro il prossimo 20 aprile potrà beneficiare di un buono Amazon in regalo oltre che della novità presentata la scorsa settimana, il 4G con velocità massima aumentata a 60 Mbps. Le offerte tra cui scegliere sono due. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte Kena Mobile per i nuovi clienti valide fino al prossimo 20 aprile.

Scegliere una delle offerte Kena Mobile conviene sempre di più. Fino al prossimo 20 aprile, infatti, l’operatore di telefonia mobile, che ricordiamo utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi, mette a disposizione dei nuovi clienti una promozione di sicuro interesse. Richiedendo la portabilità del numero di cellulare a Kena Mobile, infatti, si riceverà in regalo un buono Amazon da 10 euro da utilizzare per fare acquisti sul noto store.

Da notare, inoltre, che da alcuni giorni le offerte di Kena Mobile possono contare su di un bonus aggiuntivo. Scegliendo una delle nuove tariffe con portabilità del numero, infatti, i clienti potranno sfruttare il 4G fino a 60 Mbps in download. La velocità massima della connessione è, quindi, raddoppiata rispetto a quanto proposto dall’operatore in precedenza, con notevoli benefici in termini di performance. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare l’attivazione gratuita.

Ecco quali sono le due offerte da attivare entro il 20 aprile per sfruttare la promozione in corso.

Kena 9,99

La prima offerta da tenere in considerazione per passare a Kena Mobile e sfruttare le promozioni in corso è Kena 9,99. L’offerta in questione presenta i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload ogni mese

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Da notare, inoltre, che Kena 9,99 non è disponibile per tutti. La promozione può essere richiesta esclusivamente con portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

portabilità da Iliad

portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Kena 9,99 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’attivazione dell’offerta può avvenire direttamente online con consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente e senza costi aggiuntivi.

Attiva Kena 9,99 »

Annunci Google

Kena 12,99

La seconda offerta “passa a Kena Mobile” da sfruttare per accedere ai bonus della promozione in corso è Kena 12,99. Ecco le caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7,5 GB (in 3G) senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

In questo caso, l’offerta è attivabile richiedendo la portabilità a Kena Mobile da qualsiasi operatore. Il costo mensile è di 12,99 euro con attivazione e SIM gratis. Anche quest’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Kena 12,99 »

Come passare a Kena Mobile

Il passaggio a Kena Mobile può avvenire direttamente online, seguendo la semplice procedura di sottoscrizione dal sito dell’operatore. Per il completamento della portabilità del numero da un altro operatore e l’attivazione di una nuova SIM Kena Mobile sarà necessario fornire i seguenti dati:

i dati anagrafici dell’intestatario della SIM

i dati di un documento dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione dove verrà consegnata la SIM tramite corriere

il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Il buono Amazon in regalo proposto da Kena Mobile ai nuovi clienti verrà recapitato via SMS. Per ottenere il buono è necessario effettuare almeno un rinnovo dell’offerta entro il 30 settembre prossimo.

Ricordiamo, infine, che per valutare tutte le alternative alle offerte Kena Mobile e individuare la tariffa mobile più vantaggiosa da attivare è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.