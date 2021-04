Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso: le promozioni di Aprile 2021

Scopri le offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso e come avere una connessione Internet di casa veloce e stabile e una o più SIM per il tuo smartphone

Molti operatori di rete fissa oltre a erogare servizi di connettività Internet domestica sono presenti anche nel mercato della telefonia mobile. Per questo motivo non è difficile trovare offerte Internet casa che includono anche una SIM da utilizzare sul proprio smartphone. Gli stessi provider che offrono questo tipo di promozioni permettono in alcuni casi di navigare anche alla massima velocità offerta dal 5G. Di seguito potete trovare tutti i dettagli sulle offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso più convenienti di questo mese.

Offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso

Le offerte telefonia fissa e mobile tutto compreso prevedono diverse tipologie di connessione a seconda della copertura disponibile. Per verificarla potete utilizzare l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it. La fibra ottica è ancora oggi la tecnologia più performante, soprattutto nella variante FTTH (Fiber to the Home). In alternativa sono comunque disponibili la FTTN (Fiber to the Node) e ADSL.

1. Tim Super Fibra + Mobile

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH in oltre 140 Comuni

Chiamate illimitate (incluse per 24 + 24 mesi, poi 5 euro al mese dopo 48 mesi ma il costo totale non cambia)

Modem Tim Hub+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB (di cui 6 GB in Ue)

TIMVISION incluso

L’offerta di Tim ha un costo di 39,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Con Tim Unica è possibile ottenere gratuitamente ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi di Disney+ inclusi. Il pagamento di tutte le linee, mobile e fisso, avviene con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Attiva Tim Super Fibra + Mobile »

2. Fastweb NeXXt Casa + Mobile

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

SIM mobile inclusa

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo di 25,95 euro al mese con attivazione online più 7,95 euro al mese per l’offerta mobile fino al 20/4/21. Il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti vincoli o penali per la disattivazione. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

Fastweb attualmente offre copertura in 5G in 18 delle principali città italiane tra cui Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’obiettivo è di raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

WOW Space offre spazio illimitato per lo storage nel cloud di qualsiasi tipo di documento, foto e video. Il servizio normalmente avrebbe un prezzo di 9,95 euro l’anno.

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

La tariffa può essere ulteriormente personalizzata acquistando dei pacchetti per lo smart morking, la didattica a distanza e con servizi ad hoc per gli anziani:

Smartworking pack

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet e altro per lavorare in remoto

Senior Pack

assistenza clienti in un click

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, stampanti, tablet per una vita attiva e mantenersi al passo con i tempi

E-Learning Kit

consulenza per la configurazione del PC e la sicurezza dai tecnici AnyTech365

modem FastGate

sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop tra PC, cuffie, tablet e tanto per la didattica a distanza e lo smart learning

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 20,95 euro al mese per 24 mesi, poi 29,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 20,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

Attiva Fastweb NeXXt Casa + Mobile 5G »

3. Giga Family Infinito

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Vodafone Station inclusa

Nessun costo di attivazione

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem con Wi-Fi Optimizer

SIM mobile con minuti e SMS e Giga illimitati fino a 10 Mbps e modalità Hotspot

L’offerta di Vodafone ha un costo di 39,90 euro al mese e si rinnova in automatico dopo 24 mesi. Il costo di attivazione per la linea mobile è di 6,99 euro se si effettuano almeno 180 euro di ricariche. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

Attiva Giga Family Infinito »

4. Super Fibra di WindTre

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Chiamate illimitate

Modem con Wi-Fi 6 incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

La tariffa di WindTre ha un costo di 28,99 euro al mese per 48 mesi per i nuovi clienti fino al 19/4/21. L’offerta in FTTH Aree Bianche prevede un addebito di 29,99 euro al mese e un costo di primo allaccio di 99 euro. Sottoscrivendo un’offerta mobile in un negozio WindTre entro 20 giorni dalla richiesta di attivazione della linea fissa il costo mensile è di 26,99 euro per 48 mesi. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Attiva Super Fibra »