Offerte WindTre per già clienti Wind: le promozioni di fine Giugno 2022

Scopri tutti i dettagli sulle offerte WindTre per già clienti . Si possono avere anche minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G

WindTre ha accompagnato gli ex clienti Wind nella transizione verso il nuovo operatore di telefonia mobile unico nato a seguito della joint venture con Tre. L’azienda non pone limiti a chi ha già attivato una delle sue offerte e anzi gli presenta a cadenza regolare nuove promozioni alle stesse condizioni proposte a chi acquista una SIM per la prima volta o effettua a portabilità del numero da un altro gestore. Le offerte WindTre per già clienti sono anzi più convenienti, considerando tutti i vantaggi che l’operatore riserva ai suoi utenti più fedeli.

Offerte WindTre per già clienti di giugno

Offerta Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (200 minuti verso l’estero) illimitati alla massima velocità (5G Priority Pass) 29,99 euro Di Più Full 5G con Easy Pay (Summer edition) minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 150 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 14,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio) Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 12,99 euro (primo mese gratis con attivazione in negozio)

Tra le offerte WindTre per già clienti troviamo ai primi posti per rapporto qualità prezzo quelle che appartengono alla famiglia Di Più. Queste tariffe includono minuti illimitati e permettono di avere anche Gigabyte illimitati per navigare in 5G sulla Top Quality Network dell’operatore, una delle più estese in termini di copertura per le reti di ultima generazione. Con Di Più si hanno anche assistenza dedicata con priorità di risposta al 159 per ottenere supporto anche tutti i giorni e blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Di Più Full Summer Edition Easy Pay oggi include minuti illimitati, 150 GB per navigare in 5G e uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G a 14,99 euro al mese.

Se non l’avete ancora fatto vi consigliamo di scegliere Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito che permette di sottoscrivere un piano mobile a condizioni migliori. Con addebito su credito residuo, invece, il prezzo mensile rimane lo stesso ma i Gigabyte sono dimezzati. Anche i già clienti possono provare gratuitamente per 30 giorni le offerte Di Più Full 5G Easy Pay e Di Più Lite 5G Easy Pay acquistandole in negozio. Nel mese è possibile disattivare il piano in ogni momento dall’app WindTre senza alcun tipo di addebito. Se invece siete soddisfatti del piano potete continuare con la nuova offerta, che si rinnoverà al costo mensile previsto.

L’attivazione è di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando le promozioni online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

Offerte WindTre per già clienti per gli under 25

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Junior con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre 100 numeri verso tutti 200 SMS 60 GB 6,99 euro Junior+ con Easy Pay (solo under 14) minuti illimitati 200 SMS 100 GB 9,99 euro Junior Crew (solo under 18) minuti illimitati 200 SMS 120 GB 9,99 euro Young 5G (solo under 30) illimitati 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 9,99 euro fino al 30/6/22 (primo mese gratis con attivazione in negozio) Young 5G+ (solo under 30) illimitati 200 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) fino al 30/6/22 12,99 euro fino al 30/6/22

I già clienti WindTre che cercano un’offerta adatta alle esigenze dei propri figli possono scegliere tra le tante tariffe per gli under 30 predisposte dall’operatore. Per i giovani sono disponibili tanti Gigabyte per navigare su Internet, utilizzare i social network, chattare e utilizzare le tanto popolari piattaforme per lo streaming di musica e video o gaming online. I più giovani sono protetti in modo efficace grazie all’integrazione dell’app WindTre Family Protect. L’operatore consente di provare gratuitamente per 30 giorni anche la sua offerta Young 5G Easy Pay che nella versione Summer edition offre minuti illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese.

Per tutte le offerte la SIM ha un costo di 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro può essere rateizzata in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandole online o da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum in negozio.

Offerte WindTre per già clienti con smartphone incluso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 16,99 euro Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS illimitati 24,99 euro Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition

minuti illimitati 200 SMS 200 GB in 5G 14,99 euro

Chi è già cliente di WindTre è incentivato ad acquistare uno telefono con l’operatore grazie alle numerose promozioni attualmente in corso. Con le offerte smartphone incluso è possibile abbinare alla nuova offerta le rate necessarie per il cellulare. Per queste tariffe è previsto un vincolo di durata da 24 a 30 mesi ma l’operatore non richiede alcun tipo di anticipo. Le promozioni della famiglia Smart Pack permettono di aggiungere anche assicurazione contro il furto con Europ Assistance.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Samsung Z Flip3 da 128 GB a 20,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 26 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Con Smart Pack Protect 200 5G con Easy Pay è possibile acquistare:

OPPO Find X5 a 29 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy A33 a 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Vivo V23 5G a 8,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

iPhone 13 da 128 GB a 32 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Con Smart Pack Protect 5G Galaxy S22 Edition è possibile acquistare:

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB a 19 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 14,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22+ 5G da 128 GB a 33 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 25,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 GB a 36 euro al mese con vincolo di 24 mesi o 28,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

I clienti che hanno sottoscritto un’offerta ricaricabile voce e dati da almeno 6 mesi con un costo di almeno 9,99 euro al mese può avere incluso con vincolo di 24 mesi uno smartphone tra:

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Samsung Galaxy A22 5G

ZTE Blade A72 5G

TCL 20R 5G 128 GB

vivo Y55 5G

Xiaomi Redmi 10 2022 64 GB

Nokia G21 128GB

Motorola Moto G22

OPPO A54s

Samsung Galaxy A13 64 GB

Honor X7

Samsung Galaxy A13 32 GB

Motorola Moto E32

OPPO A16s

Nokia G11 64 GB

Vivo Y21

ZTE Blade A72

Brondi Amico Smartphone S

TCL 30 SE

TCL 306

ZTE Blade A51

Con vincolo di 30 mesi è invece possibile acquistare a rate:

Samsung Galaxy S22 5G 128 GB a 17,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 GB a 17,99 euro al mese + 319,99 euro di anticipo

Honor Magic 4 Pro a 17,99 euro al mese + 279,99 euro di anticipo

Xiaomi 12 a 17,99 euro al mese + 199,99 euro di anticipo

iPhone 13 128 GB a 16,99 euro al mese + 399,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T Pro 5G a 12,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 FE 5G a 11,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

Xiaomi 11T 5G a 8,99 euro al mese + 169,99 euro di anticipo

Motorola Edge 20 a 6,99 euro al mese + 149,99 euro di anticipo

vivo V23 a 6,99 euro al mese + 139,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A53 5G a 4,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

Oppo Reno 8 Lite 5G a 6,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G a 6,99 euro al mese + 77,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a 5,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A33 5G a 6,99 euro al mese + 149,99 euro di anticipo

OPPO Find X5 Lite a 4,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

OPPO A77 5G 128GB a 4,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11s 5G a 3,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Huawei Nova 9 SE a 3,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G a 4,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

Honor Magic 4 Lite 5G a 2,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Honor X8 a 2,99 euro al mese + 89,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G a 2,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

vivo Y76 5G a 2,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 11 5G a 2,99 euro al mese + 79,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A13 128 GB a 2,99 euro al mese + 59,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi 10 2022 a 2,99 euro al mese + 69,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 5G a 2,99 euro al mese + 79,99 euro di anticipo

E’ previsto un costo di attivazione di 4,99 euro. In caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea prima della scadenza del vincolo previsto dal piano si dovranno comunque corrispondere a WindTre le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Se lo smartphone non vi soddisfa potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto. Il cellulare va restituito all’operatore insieme a tutti gli accessori inclusi nella confezione.