Passa a TIM da Iliad: le offerte di Giugno 2022

Passa a TIM da Iliad a giugno per avere anche minuti, SMS e Gigabyte illimitati in 5G e vantaggi per chi ha già una linea fissa con l'operatore italiano

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile più popolari in Italia e con un tasso di crescita costante da diversi anni a questa parte. Il gestore francese però nonostante i prezzi bassi a comunque delle pecche. TIM ad esempio permette di godere di una copertura più ampia e prestazioni superiori in termini di navigazione su Internet anche in 5G. Non a caso la società di analisi indipendente Ookla lo ritiene l’operatore numero uno nel Paese per velocità in download e upload. Per chi passa a TIM da Iliad sono disponibili una serie di tariffe con tanti Gigabyte e servizi inclusi. I vantaggi sono ancora di più se si ha la linea fissa con TIM.

Passa a TIM da Iliad: l’offerta dedicata con portabilità

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro

A chi passa a TIM da Iliad è riservata l’offerta TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con primo mese gratuito, poi si rinnova a 9,99 euro al mese, se la si acquista online. In questo caso anche l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Per passare a TIM Wonder Six serve però effettuare la portabilità del numero di telefono. E’ possibile richiedere questa procedura gratuita direttamente a TIM in fase di acquisto online o in negozio.

Attiva TIM Wonder Six »

Chi passa a TIM da Iliad ma è già cliente del primo operatore per la rete fissa può avere Gigabyte illimitati per la sua nuova SIM e quelle di tutta la famiglia (massimo 6 anche non intestate a titolare della rete fissa) con TIM Unica. La promozione è gratuita e permette di avere anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi, poi 9,99 euro al mese, e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere ricchi premi come una e-bike. Con TIM Unica però il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Passa a TIM da Iliad con 5G e Giga illimitati

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

TIM è stato tra i primi operatori a lanciare un’offerta 5G in Italia. Oggi chi passa a TIM da Iliad può scegliere tra tre differenti piani per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione in tutte le grandi città e diverse località turistiche sparse per il Paese. TIM 5G Power Smart, ad esempio, include minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete, che garantisce prestazioni di alto livello anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato.

L’utente può navigare in tranquillità grazie ai sistemi di protezione integrati in TIM Safe Web Plus, che analizza le potenziali minacce prima ancora di collegarsi a un sito e permette di impostare diversi profili di sicurezza per ogni membro della famiglia. Nel piano poi sono anche inclusi 100 GB di memoria nel cloud su Google One per 3 mesi. Le offerte 5G non richiedono necessariamente la portabilità del numero per chi passa a TIM da Iliad.

Il primo mese di TIM 5G Power Smart è gratuito per chi attiva la tariffa online, che si rinnova a 14,99 euro al mese. Anche l’attivazione è offerta da TIM mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con acquisto in negozio, invece, il prezzo della SIM è di 10 euro con 1 cent di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Le altre tariffe della famiglia TIM 5G Power includono anche assistenza dedicata e immediata da parte di un team di esperti del servizio clienti al 119 e la possibilità, se non soddisfatti del supporto ricevuto, di chiedere un rimborso sul credito residuo o in bolletta per chi ha attivato TIM Unica.

A queste offerte è anche possibile abbinare l’acquisto di un telefono a rate senza anticipo. TIM permette di scegliere tra tantissimi modelli delle migliori marche (Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, etc.) a prezzi contenuti. Per le offerte smartphone incluso è previsto un vincolo di durata di 30 mesi. Attualmente sono in corso diverse promozioni per risparmiare ulteriormente sull’acquisto di un telefono. Con la Promo Estate chi ottiene un finanziamento con TIMFin inizia a pagare le rate a settembre.

Passa a TIM da Iliad con intrattenimento televisivo incluso

Chi passa a TIM da Iliad può ulteriormente personalizzare il suo piano mobile con il meglio dell’offerta televisiva del primo operatore:

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati, produzioni originali, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana)

DAZN con tutta la Serie A fino al 2024 e le partite dei principali campionati europei, Conference League, Europa League e altri sport come box, scii, tennis, ciclismo

Infinity+ con la Champions League per 12 mesi

TIMVISION Box per guardare i contenuti sulla TV e accedere ad altre app popolari come Spotify, YouTube, etc.

La promozione non prevede alcun costo fino al 31/8/22 se la si attiva entro il 30/7/22. A settembre si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold aggiunge al precedente pacchetto anche Netflix (abbonamento standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ a 10 euro al mese fino al 31/8/22 con attivazione entro il 30/7/22. La promozione poi si rinnova a 39,99 euro al mese per i 12 mesi successivi e dal primo settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro al mese.

Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già a casa il TIMVISION Box.

Passa a TIM da Iliad: le offerte per gli under 25

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) o 69 euro per 12 mesi

TIM ha predisposto una serie di promozioni dedicate specificatamente ai giovani e alle loro particolari necessità per quanto riguarda la comunicazione in mobilità. Per gli under 25 è disponibile TIM Young con minuti e SMS illimitati e 25 GB, che diventano 50 GB aggiungendo 99 cent al mese e illimitati quando si utilizzano app di messaggistica, social network, musica e meeting (solo per 3 mesi). L’operatore ha anche pensato di offrire l’opportunità ai giovani di personalizzare la propria offerta acquistando una o più opzioni tra:

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIM Games per giocare a oltre 200 mobile game senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per usare lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch Cellular a 99 cent al mese

Il primo mese di TIM Young è gratuito acquistandola online così come l’attivazione. La tariffa poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso online o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

Attiva TIM Young 5G »

Passa a TIM da Iliad: le offerte per i già clienti fisso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi passa a TIM da Iliad ma ha già una linea fissa con il primo operatore troverà delle offerte dedicate che con l’attivazione gratuita di TIM Unica gli consentono di navigare su mobile senza limiti. TIM Premium Famiglia include minuti e SMS illimitati e 5 GB. Il primo mese di offerta è gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi 9,99 euro a mese.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Supergiga Pack Famiglia prevede invece 300 GB per 3 mesi ma non include le chiamate. Dopo il periodo iniziale l’offerta si rinnova con 5 GB al costo di 5,99 euro al mese. Con entrambe le tariffe si ha uno sconto sull’acquisto di alcuni dispositivi come un modem Wi-Fi 4G (a partire da 29,99 euro) o una TIM Cam (a partire da 19,99 euro) in tutti i negozi TIM.

Passa a TIM da Iliad: le offerte Internet mobile

Offerte Gigabyte Prezzo mensile Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Chi invece passa a TIM da Iliad ma non ha la rete fissa può attivare con il nuovo operatore una delle offerte Internet mobile per navigare su PC, smartphone e tablet, anche contemporaneamente, a casa e fuori. Le tariffe Supergiga includono da 100 a 200 GB al mese per un periodo di tempo limitato (poi il traffico dati si dimezza) e spazio di archiviazione su Google One. Il primo mese del piano e attivazione sono offerti da TIM con acquisto sul sito.

Internet 100/200 GB invece prevedono una tariffazione su base semestrale o annuale e un quantitativo fisso di traffico dati. In entrambi i piani è incluso TIM MultiSIM, il servizio per condividere a connessione con un’altra SIM e navigare alla massima velocità su due dispositivi contemporaneamente. Anche con queste offerte si può andare nei negozi TIM e acquistare un modem Wi-Fi 4G o una TIM Cam a prezzo scontato.

