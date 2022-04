Offerte DAZN per il campionato 2022: le promozioni di Aprile 2022

Siamo entrati nell' ultimo mese del campionato di Serie A 2021-2022 e mai come quest'anno l'incertezza regna sovrana. Le ultime giornate di campionato possono essere seguite in modo completo grazie alle offerte DAZN . La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, trasmette tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno in esclusiva). Ecco, quindi, quali sono le promozioni da sfruttare per seguire le ultime giornate di Serie A e scoprire chi si aggiudicherà lo Scudetto, chi andrà in Champions League e chi, invece, retrocederà in Serie B.

Grazie alle offerte DAZN è possibile seguire tutte le partite di Serie A in streaming (di cui 7 partite per turno in esclusiva assoluta). Il campionato è entrato nel suo ultimo mese (l’ultima giornata è fissata per il 22 maggio) e, mai come quest’anno, c’è grandissima incertezza. La lotta per lo Scudetto vede diverse squadre ancora in gioco. A differenza degli anni passati, infatti, non c’è una squadra in grado di poter essere certa di portare a casa il titolo.

Milan e Inter occupano le prime due posizioni con i nerazzurri che hanno due punti in meno ma una partita da recuperare. Più indietro c’è il Napoli che, dopo aver raccolto 1 punto nelle ultime 2 giornate, vede allontanarsi il sogno dello Scudetto. Persino la Juventus, quarta a 8 punti dalla vetta, è ancora matematicamente in gioco per provare a conquistare lo Scudetto. Nel frattempo, Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta si giocano gli altri posti per la qualificazione in Europa.

Nelle retrovie, invece, Venezia, Genoa e Salernitana vedono sempre più vicina la retrocessione con Cagliari e Sampdoria che, invece, hanno accumulato punti sufficienti per poter raggiugere la salvezza che, però, non è ancora matematica. Nel corso delle prossime settimane, quindi, ci saranno tante sfide da seguire per scoprire come si concluderà il campionato. Tutte le partite possono essere seguite su DAZN. Ecco come:

Tutta la Serie A su DAZN con un abbonamento senza vincoli

In vista della parte finale del campionato di Serie A è possibile attivare un nuovo abbonamento a DAZN, disponibile senza vincoli di alcun tipo e con la possibilità di disattivare il rinnovo automatico una volta che la competizione sarà terminata. Per accedere a DAZN è previsto un costo di 29,99 euro al mese. Si tratta di un abbonamento prepagato e con possibilità per l’utente di disattivare il rinnovo mensile senza alcun costo extra. Da notare, inoltre, che l’accesso alle partite e a tutti i contenuti disponibili su DAZN è immediato.

Una volta attivato l’abbonamento, infatti, sarà possibile accedere immediatamente alla piattaforma e seguire le partite in diretta. Attualmente, inoltre, DAZN consente l’accesso al servizio utilizzando due dispositivi differenti in contemporanea, anche per vedere lo stesso match. Da notare, inoltre, che tutti i contenuti disponibili su DAZN sono accessibili sia tramite il sito web ufficiale che tramite le varie app DAZN. Le applicazioni sono disponibili su dispositivi Android ed iOS, su tanti modelli di Smart TV sull’Amazon Fire Stick ed anche sulle console Xbox e PlayStation. Accedere a DAZN, quindi, è davvero molto semplice.

Per attivare un nuovo abbonamento con DAZN è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L’attivazione di un nuovo abbonamento è disponibile direttamente tramite il sito DAZN. Basta cliccare su ATTIVA ORA e seguire la procedura di registrazione. Come sottolineato in precedenza, il pagamento e l’accesso ai contenuti sono immediati. per completare l’acquisto dell’abbonamento è possibile utilizzare una qualsiasi carta di pagamento oppure il proprio account PayPal. In qualsiasi momento, inoltre, si potrà disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in modo da evitare ulteriori addebiti futuri.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso

Oltre all’attivazione dell’abbonamento tramite il sito DAZN è possibile puntare anche sull’offerta TIMVISION Calcio e Sport. Questa soluzione consente l’accesso a DAZN e a diversi altri contenuti. Si tratta, infatti, di una promozione completa che punta ad offrire agli utenti la possibilità di accedere a diversi servizi di streaming con condizioni agevolate. L’offerta proposta da TIM include l’accesso completo a DAZN e a tutti gli eventi trasmessi sulla piattaforma. Da notare, inoltre, che è possibile accedere anche ad Infinity+ per 12 mesi.

Il servizio di streaming di Mediaset trasmette in esclusiva le fasi finali della Champions League e della Coppa Italia. L’offerta, inoltre, include anche l’accesso a tutti i contenuti TIMVISION oltre che la possibilità di utilizzare il TIMVISION BOX che presenta già pre-installate le applicazioni dei vari servizi di streaming inclusi nell’offerta. TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 9,99 euro che copre la visione fino al 31 maggio 2022. Successivamente, è previsto un addebito di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022. A partire dal successivo mese di ottobre, l’offerta si rinnova al costo di 29,99 euro al mese. Si tratta, in ogni caso, di un’offerta particolarmente vantaggiosa considerando che allo stesso prezzo di DAZN (29,99 euro) la proposta di TIM include anche Infinity+ e TIMVISION.

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di puntare su TIMVISION Gold. Questo pacchetto è la proposta più completa di TIM per l’intrattenimento domestico. Questa soluzione aggiunge ai contenuti visti per TIMVISION Calcio e Sport anche l’accesso a Netflix (piano Standard con contenuti Full HD e accesso da due dispositivi in contemporanea, il passaggio al piano Premium comporta un costo extra di 4 euro al mese) e l’accesso a Disney+. Di norma, Netflix comporterebbe un costo extra di 12,99 euro al mese mentre Disney+ costerebbe 8,99 euro al mese.

Grazie all’offerta TIMVISION Gold, invece, è possibile accedere ad un risparmio aggiuntivo. Il costo iniziale è di 19,99 euro e copre la visione fino al 31 maggio 2022. Successivamente, è previsto un costo di 29,99 euro al mese fino al 30 settembre. Dal mese di ottobre, infine, il costo è di 44,99 euro al mese. Da notare che il costo singolo dei servizi inclusi (DAZN, TIMVISION, Netflix, Infinity+ e Disney+) è di 66,95 euro al mese. Quest’offerta, quindi, garantisce un risparmio netto rispetto ai costi dei servizi attivati singolarmente mettendo a disposizione anche il TIMVISION Box senza alcun costo aggiuntivo.

Cosa guardare su DAZN oltre al campionato di Serie A

DAZN offre una programmazione ricca e caratterizzata da un gran numero di eventi da guardare in streaming. Non c’è solo la Serie A che, in ogni caso, rappresenta un importante punto di riferimento dell’offerta della piattaforma di streaming. Come sottolineato in precedenza, su DAZN è possibile seguire tutte le partite di Serie A di cui 7 partite per giornata di campionato sono trasmesse in diretta esclusiva. Oltre alle partite di Serie A, però, ci sono tanti altri contenuti da guardare.

Ad esempio, su DAZN è possibile seguire le partite di Serie B con il campionato che è oramai entrato nella fase finale e promette tante emozioni da qui alle prossime settimane. Sempre sulla piattaforma di streaming ci sono le partite dell’Europa League e della Conference League (con la Roma ancora in gioco dopo la qualificazione alle semifinali). Su DAZN, inoltre, è possibile seguire tante altre competizioni calcistiche come le partite della Liga spagnola e della FA Cup e della Carabao Cup inglesi. Ci sono anche le partite delle coppe sudamericane, a partire dalla Copa Libertadores, ed i contenuti di Juventus TV, Inter TV e Milan TV.

Da notare anche la possibilità di seguire i match dell’UEFA Women’s Champions League e della MLS. A disposizione degli utenti DAZN, inoltre, ci sono tanti programmi e contenuti d’approfondimento che puntano a raccontare il mondo del calcio e dello sport sotto un altro punto di vista. C’è anche la possibilità di accedere ai canali Eurosport che trasmettono un gran numero di eventi sportivi aggiuntivi, come le partite del campionato di basket italiano, i tornei di tennis e le competizioni di ciclismo. DAZN, inoltre, trasmette anche i match della UFC.

Gli altri servizi per guardare lo sport in TV

Oltre DAZN e le offerte TIMVISION, è possibile sfruttare diversi altri servizi per seguire lo sport in TV. Tra le opzioni disponibili ci sono le offerte Sky. La TV satellitare trasmette 3 partite del campionato di Serie A per ogni giornata oltre ad una lunga serie di eventi sportivi, dalla NBA alla Formula 1, e di altre competizioni calcistiche, come la Champions League ed i principali campionati esteri. Per verificare le offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it disponibile qui di seguito:

Da segnalare che anche Amazon Prime Video trasmette alcuni eventi sportivi. Il servizio di streaming di Amazon, infatti, trasmette una partita di Champions League per turno senza alcun costo aggiuntivo oltre all’abbonamento ad Amazon Prime, disponibile con un primo mese gratis e con un costo annuale di 36 euro. Con Amazon Prime Video è anche possibile accedere ad un ricco catalogo di film e serie TV da guardare in streaming on demand.

