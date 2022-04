Le migliori offerte luce e gas di aprile 2022

Quali sono le offerte luce e gas con le quali si può risparmiare di più nel mercato libero nel mese di aprile 2022? Come si individuano? Analizziamo il mercato attuale con il comparatore di offerte di SOStariffe.it al fine di capire quali possano essere considerate oggi le migliori offerte luce e gas .

Offerte in evidenza VIVIweb Flex LuceGas Monorario 856,27 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 824,07 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 793,80 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Tariffe luce e gas: quale conviene di più nel 2022? Il modo migliore per trovare l’offerta che si adatta meglio alle proprie esigenze è la comparazione tra le stesse: su SOStariffe.it sarà possibile fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale, oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno (come per esempio con cui indicare la città nella quale si abita).

Confronta le migliori tariffe luce e gas »

Di seguito saranno presentate le migliori offerte luce e gas in termini di costi e servizi che si potranno sottoscrivere direttamente online nel mese di aprile 2022: saranno analizzati nel dettaglio quali sono i loro punti di forza e perché conviene attivarne una.

In generale, quello che emerge da uno degli ultimi studi di SOStariffe.it sull’andamento delle offerte nel mercato libero e nel mercato tutelato è che:

il mercato libero resta la soluzione più conveniente ;

le offerte con le quali si può risparmiare di più in questo momento, in cui si è assistita alla prima riduzione dei costi dopo mesi, sono quelle che seguono l’andamento dei prezzi di mercato.

Anche le offerte a prezzo fisso del mercato libero possono essere convenienti, ma lo sono comunque di meno rispetto a quelle a prezzo variabile. Nel valutare una nuova promozione si consiglia poi di considerare altri elementi come per esempio:

la sottoscrizione di una promozione di tipo Dual Fuel;

la scelta tra tariffa monoraria e tariffa multioraria, che potrà essere più o meno giusta in base alle proprie esigenze di consumo;

la presenza di sconti extra nel caso di bolletta digitale e domiciliazione diretta sul proprio conto corrente.

Scopri le offerte luce e gas»

Acea Come Noi Special

Acea propone una delle promozioni luce e gas più economiche del momento, con la quale si avrà a propria disposizione un’offerta di tipo monorario, che segue l’andamento del prezzo di mercato.

La promozione potrà essere attivata sia in modalità singola, sia come tariffa di tipo Dual Fuel: come nel caso di tanti altri fornitori luce e gas, si consiglia di optare per la seconda soluzione, che presenta vantaggi sia pratici, sia economici.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Acea Come Noi Special »

Illumia Luce e Gas Flex Web

Illumia propone una promozione luce e gas di tipo monorario (ma sarà possibile attivare anche la versione bioraria), che si caratterizza per:

bollette da circa 50 euro sulla luce e da 23 euro sul gas;

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

la possibilità di addebitare la bolletta direttamente sul proprio conto corrente, in modo tale da rendere i pagamenti automatici.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Illumia Flex Web »

Wekiwi Energia e Gas alla fonte

La promozione luce e gas proposta da Wekiwi presenta:

una tariffa di tipo monorario;

30 euro di bonus in bolletta ;

la possibilità di attivare la domiciliazione bancaria delle bollette, che si riceveranno direttamente via email.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Energia alla Fonte »

Prezzo Chiaro A2A

A2A propone un’offerta luce e gas con energia e gas al prezzo di costo, 1 anno di contributo pagato da A2A e tariffa di tipo monorario.

La promozione potrà essere domiciliata direttamente sul conto corrente e si potranno ricevere le bollette via email, risparmiando così sul bollettino cartaceo. Si potrà attivare la promozione sia in modalità singola, sia in modalità Dual Fuel.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Prezzo Chiaro A2A »

Annunci Google

Pulsee Luce e Gas Relax Index

La promozione proposta da Pulsee può essere attivata sia in modalità Dual Fuel, sia in versione singola. Prevede:

tariffa di tipo monorario;

la possibilità di attivare la domiciliazione diretta su conto corrente o carta di credito;

uno sconto in bolletta pari a 70 euro.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Pulsee Relax Index »



Sorgenia Next Energy Sunlight Luce Dual

La promozione di tipo Dual Fuel proposta da Sorgenia si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

la gestione delle bollette 100% digitale, con gestione tramite Area Clienti online e app MySorgenia;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Next Energy Sunlight Dual »

NeN Luce e Gas Special 48

NeN propone un’offerta luce e gas molto particolare in quanto è previsto un costo fisso ogni mese, come se si trattasse di un vero e proprio abbonamento a un servizio.

La promozione Special 48 presenta:

energia verde, prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

il prezzo fisso e bloccato per 36 mesi;

uno sconto di 48 euro a fornitura;

la possibilità di azzerare la rata mensile, ricevendo un bonus di 36 euro per ogni amico portato in NeN;

il supporto via chat, 100% digitale.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri NeN Special 48 »

ViviWeb Flex LuceGas Monorario

VIVI Energia propone un’offerta con la quale si potrà ricevere un bonus di 50 euro nel caso di sottoscrizione in modalità Dual Fuel, quindi sia sulla luce, sia sul gas.

Il prezzo non è fisso, ma segue l’andamento del mercato (in questo momento contrassegnato da ribassi dei costi della materia prima). Grazie al programma Porta gli amici in VIVI Energia sarà possibile ricevere fino a 600 euro di ricompensa.

La tariffa è di tipo monorario, ma è disponibile anche un’offerta di tipo biorario. Sarà possibile attivare la domiciliazione bancaria direttamente sul proprio conto corrente.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri VIVIweb Flex LuceGas monorario »

E.ON ValoreMercato Luce e Gas

Tra i vantaggi principali della promozione proposta dal fornitore luce e gas E.ON, ci sono:

un bonus in bolletta da 28 euro in 3 mes i;

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

il programma Porta un Amico, con il quale si potrà ricevere un bonus in bolletta fino a 480 euro.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri E.ON ValoreMercato »

Edison World Luce e Gas

La promozione proposta da Edison Energia potrà essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel. Si caratterizza per:

tariffa di tipo monorario;

possibilità di domiciliare le bollette su carta di credito o conto corrente, e di ricevere la bolletta via mail;

il servizio gratuito EDISONRisolve;

uno sconto in bolletta pari a 50 euro per 12 mesi.

Clicca sul link di seguito per saperne di più

Scopri Edison World Luce »

« notizia precedente Offerte DAZN per il campionato 2022: le promozioni di Aprile 2022