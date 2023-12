Via libera da Bruxelles al decreto italiano che regola le Comunità energetiche rinnovabili : previsti incentivi per 5,7 miliardi di euro , di cui 2,2 finanziati nell'ambito del Pnrr. Tutto quello che c’è da sapere su questa misura a dicembre 2023 e un focus su come calcolare il miglior preventivo fotovoltaico con il comparatore di SOStariffe.it .

La Commissione europea ha detto “sì” al decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che regola le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e al piano di finanziamento pubblico da 5,7 miliardi di euro per incoraggiarne la diffusione in Italia.

Per Didier Reynders, commissario UE per la Giustizia, con delega alla politica di concorrenza, il pacchetto di incentivi “rafforzerà l’impegno dei cittadini e la loro partecipazione diretta alla transizione verso l’energia verde aiutando le comunità locali a moltiplicare gli impianti di produzione di energia rinnovabile”.

Comunità energetiche: cosa sono e quali sono i vantaggi

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono soggetti giuridici che danno a cittadini, piccole imprese, cooperative e autorità locali la possibilità di produrre, gestire e consumare la propria energia, principalmente da fonti rinnovabili, all’interno di un territorio delimitato. In pratica, un gruppo di cittadini, un condominio, un piccolo Comune, un gruppo di aziende, si associano con una società energetica. Questa costruisce sul posto una piccola centrale a fonte rinnovabile (eolica, solare, idroelettrica, a biomasse) e fornisce corrente ai suoi associati.

Grazie all’adozione di questo modello, le comunità locali possono trarre i seguenti benefici:

servirsi di energia “pulita” a basso prezzo , tenendo così a bada le bollette;

, tenendo così a bada le bollette; ridurre le emissioni inquinanti;

inquinanti; aumentare l’indipendenza energetica del Paese.

Comunità energetiche: ok da Bruxelles al decreto italiano a Dicembre 2023

DECRETO CER: LE DOMANDE DECRETO CER: LE RISPOSTE Quale provvedimento ha ricevuto l’ok della Commissione UE? Il decreto italiano che regola le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e che stanzia 5,7 miliardi di euro di incentivi Quali sono le principali misure su cui si fonda il decreto? una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa dalle Comunità energetiche

sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa dalle Comunità energetiche un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti rinnovabili in Comuni con meno di 5.000 abitanti Come è coperto lo stanziamento da 5,7 miliardi di euro? 3,5 miliardi di euro tramite prelievo sulle bollette elettriche di tutti i consumatori

tramite prelievo sulle bollette elettriche di tutti i consumatori 2,2 miliardi di euro dalle risorse del Pnrr Fino a quando sono in vigore gli incentivi? 31 dicembre 2025 per i fondi finanziati dal Pnrr

per i fondi finanziati dal Pnrr 31 dicembre 2027 per l’altra tranche di stanziamenti

Come accennato poco sopra, Bruxelles ha dato il via libera al decreto italiano che regola le Comunità energetiche rinnovabili e al piano di incentivi da 5,7 miliardi di euro per farle crescere da Nord a Sud della Penisola.

In particolare, il piano di aiuti del governo prevede due stanziamenti:

uno di 3,5 miliardi di euro , finanziato tramite un prelievo sulle bollette elettriche di tutti i consumatori, per garantire per 20 anni alle comunità elettriche rinnovabili una tariffa elettrica vantaggiosa . La potenza massima agevolabile è di 5 Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027;

, finanziato tramite un prelievo sulle bollette elettriche di tutti i consumatori, per garantire per 20 anni alle comunità elettriche rinnovabili una . La potenza massima agevolabile è di complessivi, con un limite temporale a fine 2027; uno di 2,2 miliardi di euro, finanziato con fondi in arrivo dal Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza): servirà a coprire fino al 40% dei costi ammissibili per progetti di costruzione di impianti in Comuni con meno di 5.000 abitanti, fino alla capacità complessiva di 2 Gigawatt. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 megawatt.

Per beneficiare di questa seconda tranche di risorse, i progetti ammissibili devono diventare operativi prima del 30 giugno 2026 e il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti. Inoltre, la parte di regime di aiuti finanziata con fondi del Pnrr resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, mentre la rimanente parte del regime fino al 31 dicembre 2027.

“I benefici previsti – si legge in una nota del ministero dell’Ambiente – riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt”.

Soddisfatto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “Siamo di fronte a una svolta, a una nuova fase storica nel rapporto tra cittadini ed energia”.

Il passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.

