Nuova offerta ho. Mobile con 120 GB: ultimi giorni per attivarla

L'offerta Flash di ho. Mobile scade tra pochi giorni. C'è tempo fino al 22 ottobre per attivare la tariffa speciale che consente di ottenere ben 120 GB di traffico dati ad appena 7,99 euro al mese . La proposta di ho. Mobile è, attualmente, tra le più convenienti del mercato di telefonia mobile anche se, come vedremo, non è disponibile per tutti. Ecco tutti i dettagli sull'offerta ho. Mobile e come fare ad attivarla in pochi passaggi, direttamente online.

L’offerta Flash di ho. Mobile terminerà il 22 di ottobre. Chi è in cerca di una nuova tariffa mobile con un pacchetto davvero completissimo, senza costi nascosti e con un costo molto contenuto può puntare su questa nuova proposta per massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo i costi. La nuova offerta dell’operatore, però, non è disponibile per tutti ma solo tramite portabilità da operatore selezionati. Ecco tutti i dettagli su quest’offerta:

Come attivare l’offerta ho. Mobile da 120 GB

La nuova offerta Flash proposta da ho. Mobile include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta) sono già inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,4 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta di ho. Mobile presenta un costo di appena 7,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. L’offerta, come sottolineato in precedenza, non è disponibile per tutti ma solo richiedendo la portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile

Per attivare l’offerta è possibile fare seguire una veloce procedura online accessibile dal sito ho. Mobile dal link qui di sotto. Da notare che il cliente ha 30 giorni di tempo per cambiare idea e ottenere il rimborso di quanto speso. Ecco il link per attivare l’offerta:

Attiva l’offerta ho. Mobile da 120 GB »

Per chi vuole risparmiare, inoltre, è possibile attivare ho. 5,99 (quest’offerta è senza scadenza). La promozione si rivolge agli stessi clienti che possono attivare l’offerta Flash ed è, quindi, disponibile solo tramite portabilità da operatore selezionati. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta) sono già inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 3,3 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro e può essere attivata qui di seguito:

Attiva ho. 5,99 »

Annunci Google

Le altre offerte per passare a ho. Mobile

L’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti che richiedono l’attivazione di un nuovo numero, senza portabilità, l’offerta ho. 8,99 che include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload tutti i servizi accessori (SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta) sono già inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB senza costi aggiuntivi

Il costo dell’offerta è di 8,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho 8,99 »

Per tutti (senza limiti legati alla portabilità ed all’operatore di provenienza) c’è ho. 13,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

tutti i servizi accessori inclusi nel canone

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7,7 GB senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho 13,99 »