Nuova APP Sky GO: tutte le funzionalità che si aggiungono nel 2021

Sky Go si rinnova. L'applicazione che permette di accedere in streaming, da smartphone, tablet e PC, ai contenuti del proprio abbonamento Sky diventa ancora più completa. Da questa settimana, infatti, l'app di Sky Go integra tutte le funzioni di Sky Go Plus senza alcun costo aggiuntivo. Per i clienti Sky, quindi, si moltiplicano i vantaggi legati all'utilizzo di questa comoda app, con la possibilità di seguire con maggiore libertà e con nuove funzionalità i programmi Sky anche in mobilità. Scopriamo di seguito tutte le novità.

Grandi novità per l’app Sky Go. L’applicazione, infatti, da questa settimana integrerà tutte le funzioni precedentemente riservate esclusivamente a Sky Go Plus. L’integrazione non comporterà alcun costo aggiuntivo per i clienti Sky. Gli abbonati alla Pay TV, quindi, potranno beneficiare di nuove funzioni per l’app di Sky Go che ora proporrà un servizio ancora più completo. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le novità previste per gli abbonati Sky che utilizzano Sky Go:

Le novità di Sky Go

Grazie al nuovo aggiornamento, Sky Go è ora ancora più ricco e tutti gli abbonati Sky potranno beneficiare delle nuove funzionalità previste. Da questa settimana, infatti, per gli abbonati sarà disponibile la funzione Download & Play che consente di scaricare uno dei contenuti disponibili per riguardano successivamente offline. Debuttano anche le funzioni Restart, Pausa e Replay che permettono di far ripartite, mettere in pausa o rivedere un determinato programma live.

Da notare, inoltre, che Sky Go è ora ancora più semplice da utilizzare. L’applicazione, infatti, può essere associata ad un massimo di 4 dispositivi che potranno essere modificati, liberamente, tramite l’app My Sky oppure dall’area Fai da Te. Per i clienti Sky Q satellite (o con Sky Q senza parabola abilitato) ci sarà anche la possibilità di sincronizzare Sky Go con i contenuti presenti sul proprio box. La sincronizzazione prevede il collegamento dell’app alla stessa rete Wi-Fi del box.

Come usare Sky Go

L’utilizzo dell’app di Sky Go è disponibile per tutti gli abbonati Sky. Da questa settimana, l’applicazione integra anche le funzionalità aggiuntive previste in precedenza solo per Sky Go Plus. L’app è disponibile per smartphone e tablet Android (dal Google Play Store) e per iPhone e iPad (dall’Apple App Store). Da notare che è possibile accedere a Sky Go anche da PC. In questo caso, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e scaricare l’applicazione disponibile per PC Windows e macOS. Per l’accesso alle app di Sky Go è necessario effettuare il login con il proprio Sky ID. Ricordiamo che per ogni account è possibile collegare fino ad un massimo di 4 dispositivi. Con Sky Go è possibile accedere ai canali live inclusi nel proprio abbonamento e a tanti contenuti on demand. L’accesso all’app può avvenire in mobilità in tutta Italia e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia.

Annunci Google

Le offerte Sky per accedere a Sky Go

Sky Go è incluso per tutti i nuovi clienti Sky. Basterà, quindi, attivare un nuovo abbonamento, scegliendo tra le varie offerte disponibili, per poter accedere a Sky Go e, quindi, a tutti i contenuti del proprio abbonamento (con le funzionalità aggiuntive citate in precedenza) anche da smartphone, tablet e PC. Per un quadro completo sulle opzioni tariffarie disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Sky.

Tra le promozioni in corso, segnaliamo un’interessantissima offerta in scadenza il 14 novembre. La promozione, denominata Promo Flash, prevede un pacchetto unico con Sky TV, Sky Cinema e un abbonamento Netflix (piano Standard) al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. L’abbonamento è attivabile sia con Sky Q via satellite che con Sky Q via Internet. Per maggiori dettagli e per procedere con l’attivazione dell’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Attiva la Promo Flash di Sky a 19,90 euro al mese »

Tra le offerte Sky disponibili c’è anche la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Quest’offerta consente di accedere a tutti i pacchetti Sky (Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids) al costo di appena 9 euro per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, il cliente sarà libero di scegliere se attivare un nuovo abbonamento e quali pacchetti attivare in base alle soluzioni disponibili al momento, senza vincoli o costi aggiuntivi di alcun tipo.

Prova Sky Q a 9 euro »