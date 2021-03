NOW TV si rinnova e diventa, semplicemente, NOW . Il rebranding della piattaforma di streaming di Sky porta diverse novità ed un rinnovato look & feel. Ecco tutto quello che c'è da sapere su NOW e quali sono le novità introdotte dal servizio di streaming in occasione del cambio di nome annunciato in queste ore.

NOW TV diventa NOW: tutte le novità su contenuti e offerte TV

NOW TV diventa NOW. La piattaforma di streaming di Sky che consente di accedere ai contenuti della Pay TV senza abbonamenti ma con un sistema di Pass mensili cambia nome, logo e posizionamento. La nuova identità della piattaforma porta un rinnovato look & feel e punta a soddisfare le esigenze degli utenti. Il rebranding di NOW avviene, contemporaneamente, in Italia, Regno Unito e Irlanda. Per i già clienti, tutte le offerte attive restano confermate senza alcuna modifica.

In merito al lancio di NOW registriamo le parole di Marina Storti, Managing Director di NOW UK, che ha commentato: “NOW è sempre stata la casa dell’intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti. Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita ad una destinazione ideale, nonché ad una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità”.

Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia, dichiara: “Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity. È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi”.

Con la sua nuova identità, NOW punta a rafforzare il suo ruolo di piattaforma leader per l’intrattenimento. Grazie al servizio è possibile accedere ai contenuti Sky senza abbonamento e direttamente in streaming. A disposizione degli utenti restano attivi i Pass mensili attivabili senza vincoli e con possibilità di disdetta in qualsiasi momento.

Disponibile l’app di NOW per Fire TV

Il cambio di nome è l’occasione giusta per il lancio ufficiale dell’app di NOW per i dispositivi Fire TV di Amazon. Gli utenti che sfruttano dispositivi come la Fire TV Stick, la Fire TV Stick Lite o la Fire TV Stick 4K (acquistabili direttamente su Amazon) potranno, finalmente, scaricare l’app ufficiale del servizio di streaming.

Da notare che l’app NOW per Fire TV può contare sull’integrazione con Alexa che consente sia l’apertura dell’app, tramite il comando vocale “Alexa, apri NOW”, che la ricerca dei contenuti all’interno dell’applicazione in modo semplificato.

Ricordiamo che l’app NOW è già disponibile su smartphone e tablet Android ed iOS, su PC e Mac, su svariati modelli di Smart TV e sulle console Xbox e Playstation. Con l’arrivo anche su Fire TV, l’accesso a NOW sarà ancora più semplice.

I Pass per accedere a NOW

Con il rebranding, NOW conferma il sistema di Pass per accedere al catalogo della piattaforma. L’attivazione di un Pass non comporta alcun vincolo per l’utente che potrà disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento e senza alcuna penale. A differenza degli abbonamenti Sky, non è previsto un tempo minimo di permanenza.

I Pass disponibili sono:

Entertainment: questo Pass consente di accedere alle serie TV ed ai contenuti di intrattenimento presenti nel catalogo Sky; con il Pass è possibile accedere sia ai canali di intrattenimento di Sky che ad un ricco catalogo di contenuti on demand

questo Pass consente di accedere alle serie TV ed ai contenuti di intrattenimento presenti nel catalogo Sky; con il Pass è possibile accedere sia ai canali di intrattenimento di Sky che ad un ricco catalogo di contenuti on demand Cinema: questo Pass consente di accedere a tutti i canali di cinema di Sky ed ad un ricco catalogo di contenuti on demand

questo Pass consente di accedere a tutti i canali di cinema di Sky ed ad un ricco catalogo di contenuti on demand Sport: questo Pass permette di seguire gli eventi sportivi, comprese le partite di Serie A, disponibili nella programmazione sportiva di Sky

Da notare che per i nuovi clienti c’è la possibilità di attivare il Pass Cinema e Enterteinment al costo di 3 euro per il primo mese e di 14,99 euro successivamente. Per quanto riguarda il Pass Sport, invece, è disponibile in versione giornaliera, al costo di 14,99 euro, oppure in versione mensile, al costo di 29,99 euro. Tutti i Pass, come detto, non prevedono vincoli ed il rinnovo mensile può essere disattivato in qualsiasi momento.