Migliore offerta Internet Casa: 5 promozioni di Settembre 2021

Il mese di settembre 2021 è il momento giusto per attivare una nuova offerta Internet casa , massimizzando la velocità della connessione ed i bonus inclusi ed andando a dare un taglio netto ai costi dell’abbonamento. Ecco quali sono le migliori promozioni Internet casa del momento e come fare ad individuare l’offerta migliore per le proprie esigenze.

Per attivare una nuova offerta Internet casa è possibile sfruttare una delle migliori promozioni disponibili attualmente sul mercato di telefonia fissa in Italia. A settembre 2021, infatti, ci sono tutte le condizioni per attivare un nuovo abbonamento a prezzo contenuto con la possibilità di sfruttare la velocità della fibra ottica e tanti bonus aggiuntivi (come tariffe speciali e Giga extra per lo smartphone o l’accesso gratuito a servizi di streaming). Ecco quali sono le migliori offerte del momento:

Le migliori promozioni per Internet a casa di settembre 2021

Ecco le migliori tariffe su cui puntare in questo momento:

1) TIM Super Fibra

Tra le migliori promozioni per chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa troviamo TIM Super Fibra. La proposta di TIM è disponibile con un canone scontato per 6 mesi (si parte da 19,90 euro) e con diverse opzioni di personalizzazione. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali (+5 euro al mese per le chiamate illimitate gratis verso fissi e mobili nazionali)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra FTTH la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra FTTH la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta con la promozione TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM per linea telefonica)

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 19,90 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. L’offerta è disponibile con attivazione gratuita. Da notare che il modem Wi-Fi non è incluso ma può essere richiesto dal cliente (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi).

TIM Super Fibra può essere abbinata a TIMVISION Clacio e Sport, l’offerta di TIMVISION per seguire la Serie A e la Champions accedendo anche a molti altri contenuti. L’offerta in questione include:

tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand

con film e serie TV da guardare on demand abbonamento a DAZN

12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming TIMVISION Box

possibilità di aggiungere Disney+ (+5 euro) e/o Netflix Standard (+10 euro)

TIMVISION Calcio e Sport è disponibile con un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (poi 34,99 euro al mese).

2) Super Fibra di WINDTRE

Un’altra ottima offerta Internet casa viene proposta da WINDTRE con il piano Super Fibra. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure via ADSL fino a 20 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure via ADSL fino a 20 Mega in download 12 mesi di Amazon Prime gratis (validi anche per i già clienti Prime come estensione dell’abbonamento in corso)

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo di 25,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi). Da notare, inoltre, che per i già clienti WINDTRE di rete mobile è previsto uno sconto aggiuntivo. L’offerta, in questo caso, presenta un costo di 22,99 euro al mese.

3) Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa del momento troviamo Internet Unlimited di Vodafone. Il piano tariffario proposto dall’operatore presenta diversi vantaggi. Per i clienti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare la fibra ottica fino a 2.500 Mega ed una serie di opzioni di sicuro interesse. Ecco tutti i dettagli in merito alla composizione dell’abbonamento Internet Unlimited proposto da Vodafone:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite rete ADSL fino a 20 Mega

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento proposto dall’operatore è, inoltre, personalizzabile con le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 GB al mese: +4 euro al mese

Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime): +12 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport): +15 euro al mese con sconto di 3 euro sul canone dell’offerta fibra

Da segnalare che Vodafone offre anche altre due soluzioni per la connessione Internet di casa:

Family Plan: aggiunge ad Internet Unlimited una SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati (anche in 5G) con possibilità di richiedere la portabilità del numero; il costo dell’offerta è di 39,90 euro al mese

aggiunge ad Internet Unlimited una SIM Vodafone con con possibilità di richiedere la portabilità del numero; il costo dell’offerta è di Family Plan Netflix Edition: aggiunge a Family Plan anche un abbonamento Netflix Standard; il canone complessivo è di 44,90 euro al mese (+4 euro se si vuole passare a Netflix Premium)

4) Fastweb Casa

Fastweb è un operatore di riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia e, come tale, mette a disposizione degli utenti diverse soluzioni per navigare ad alta velocità da casa. L’offerta a cui fare riferimento è Fastweb Casa disponibile, con le seguenti caratteristiche, in versione Light:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

3 mesi di Discovery+ inclusi nel prezzo

Fastweb Casa Light presenta un costo di 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che la versione completa dell’abbonamento, con chiamate gratis illimitate dal telefono di casa e un range extender per potenziare il Wi-Fi di casa, è disponibile a 30,95 euro al mese.

I clienti possono abbinare a Fastweb Casa Light anche una SIM Fastweb con l’offerta Fastweb Mobile Light che include minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G. L’offerta combinata prevede un costo di 24,95 euro al mese per la parte fissa e 4,95 euro al mese per la parte mobile. La spesa complessiva è quindi di 29,90 euro al mese.

5) Sky WiFi

Da tenere in forte considerazione tra le migliori offerte Internet casa disponibili a settembre 2021 troviamo anche Sky WiFi. L’offerta per la connessione di casa proposta da Sky è riservata, con queste condizioni, ai già clienti Sky TV. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 34,90 euro al mese ma è possibile disattivare l’opzione per le chiamate gratis riducendo il canone a 29,90 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 29 euro mentre il modem Wi-Fi è gratis.

Segnaliamo anche la possibilità di attivare le offerte Sky WiFi + Sky TV che permettono di abbinare la connessione Internet di casa ad un nuovo abbonamento Sky TV. Il canone complessivo di queste offerte parte da 39,90 euro al mese ed è possibile aggiungere i vari pacchetti Sky per completare l’abbonamento TV.

Come scegliere la migliore promozione per Internet a casa

Per un quadro completo sulle tariffe disponibili in questo momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su dispositivi mobili. La tabella qui di sotto le caratteristiche delle 5 migliori offerte attivabili a settembre 2021:

Offerta Caratteristiche Costi Note aggiuntive TIM Super Fibra chiamate a consumo e connessione illimitata 19,90 euro al mese per 6 mesi; poi 24,90 euro al mese modem Wi-Fi facoltativo (+5 euro al mese per 48 mesi) Super Fibra di WINDTRE chiamate a consumo e connessione illimitata 22,90 euro al mese per già clienti WINDTRE oppure 25,99 euro al mese 12 mesi di Amazon Prime GRATIS Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese offerte Family Plan e Family Plan Netflix Fastweb Casa chiamate gratis e connessione illimitata 27,95 euro al mese offerta fisso + mobile a 290,90 euro al mese Sky WiFi chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese) con attivazione di 29 euro solo per clienti Sky TV