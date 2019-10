Le offerte Tim con più giga a Ottobre 2019

TIM punta sul 5G e sugli utenti under 30 con delle promozioni che offrono tra i 40 e i 100 GB ogni mese. I prezzi dell’operatore sono più elevati dei suoi concorrenti ma l’efficienza delle reti e la copertura sono tra le migliori in Italia

L’accordo Wind-Tre ha visto TIM perdere per la prima volta la prima posizione tra gli operatori di telefonia mobile. Il segmento di mercato controllato dall’operatore italiano è del 27.8% (se si considerano le sim human cioè quelle destinate all’uso di clienti e non di macchine), mentre il gruppo nato dall’alleanza possiede nel complesso il 31.5%, segue Vodafone con il 25.3%. Wind-Tre però ha perso il 3% dei clienti in questa fascia, mentre TIM solo l’1%.

I dati più interessanti sono però quelli riportati nella successiva parte del Rapporto pubblicato a giugno 2019 dall’Osservatorio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si tratta dei numeri relativi alla portabilità in entrata e in uscita registrata per i maggiori operatori italiani. Salta subito all’occhio come Wind-Tre abbia subito una vera e propria emorragia di clienti (31% di richieste) non compensata dalle nuove acquisizioni (19.4%). TIM invece è quasi riuscita a mantenere stabile la proporzione tra nuovi clienti (22.2%) e fuoriusciti (25.2%).

TIM recupera anche con il MVNO

A leggere bene però in queste percentuali così positive del Gruppo ha avuto una rilevante importanza il conteggio dei dati delle acquisizioni di utenti da parte di Kena, l’operatore low cost di cui TIM è proprietario. In particolare in questo momento la sua proposta a meno di 6€ al mese con 70 GB per navigare e minuti e chiamate illimitate sta facendo gola a molti ex clienti o potenziali utenti. Anche il lancio della 5G e le offerte win back hanno avuto di certo un ruolo in questo traffico di utenti verso TIM.

Abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it per capire quali siano al momento le offerte con più Giga proposte da TIM. Per impostare questa ricerca abbiamo selezionato il logo di TIM nella pagina di ricerca riservata alle tariffe di telefonia mobile, dopo di che nella barra dei filtri abbiamo selezionato la voce Giga alzando il limite minimo di traffico internet compreso nei piani.

Ecco quali sono le proposte con un bundle dati più ampio attivando le tariffe TIM ad Ottobre. I pacchetti con un maggior traffico internet incluso sono risultati essere le tre soluzioni Advance e l’offerta TIM Young Senza Limiti Top Edition.

1. TIM Advance 4.5 G a 19.99€

I prezzi dei pacchetti dei piani Advance sono tutt’altro che economici se li si paragona alle offerte da 50 GB a meno di 7 € al mese disponibili sul mercato. In queste offerte però ci sono dei servizi che obiettivamente gli operatori low cost non possono garantire. Uno dei punti di maggiore forza è senza dubbio la velocità di connessione che dovrebbe raggiungere la rete TIM, si parla di 2 Gigabit/s per il 5G e 700 Mbit/s per la 4.5G anche se non ci sono ancora studi statistici attendibili in merito. Con la tariffa Advance 4.5G sono inclusi:

chiamate illimitate

sms senza limiti

40 GB di internet con addebito sul conto o su carta di credito/20 GB con rinnovo sul credito residuo in 4.5 G ( velocità in download 700 Mbit/s )

con addebito sul conto o su carta di credito/20 GB con rinnovo sul credito residuo in ( ) 8 GB da utilizzare in UE

Un punto a sfavore delle attivazioni di TIM sono ancora una volta i costi. Il primo mese per attivare questa tariffa si spenderanno in totale 20 € per la prima ricarica, 15€ per l’attivazione del piano e altri 5 € costerà la sim TIM. Nel complesso parliamo di una spesa per la sottoscrizione di questa promozione vi costerà 40€ se si era già clienti TIM e di quasi 35 € per i nuovi clienti che per i nuovi clienti TIM che pagheranno 15€ in totale per attivazione e sim e i 20€ di ricarica.

Gli altri servizi compresi sono:

servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

servizio Ti ho cercato

segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Prime Go 0.49€/4sett

Attivare uno dei nuovi piani per la navigazione in 5G non avendo un telefono adeguato agli standard di questa tecnologia potrebbe rivelarsi una scelta poco felice. Infatti paghereste per una linea di connessione che poi non riuscireste a sfruttare non essere supportata dal vostro apparecchio. L’operatore propone quindi delle soluzioni di abbonamento telefono incluso, sono delle offerte che vi consentono di abbinare al canone mensile anche l’acquisto di uno smartphone. Nel caso specifico TIM propone dei cellulari compatibili con la navigazione in 5G:

Samsung Galaxy S10 5G, a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB, zero € al mese con anticipo di 199€

Oppo Reno 5G, anticipo di 199€ e rate da 0 €

Il costo mensile stimato con le rate per l’acquisto dello smartphone sale a circa 30€ al mese e si sarà vincolati con TIM per 30 mesi, quindi 2 anni e mezzo.

2. TIM Young Senza Limiti Top Edition a 14.99 € al mese

Procedendo secondo la quantità di Giga proposta dalle offerte, la seconda per bundle dati è la TIM Young Senza Limiti Top Edition. Con un abbonamento di circa 15 € al mese gli utenti che sceglieranno questa soluzione avranno 60 GB di traffico in 4 G, come per la precedente tariffa chi opterà per il pagamento su credito residuo avrà solo la metà dei GB disponibili.

Questo piano non potrà essere però attivato da tutti, ma solo dai clienti che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Con le offerte dell’operatore non si consumano i GB inclusi nel pacchetto quanto di usano i principali social network e le chat.

Quindi questa offerta propone agli under 30 un abbonamento da 14.99€ che comprende:

minuti e sms illimitati

60 GB internet in 4 G

il servizio TIMMusic Platinum

la prepagata Tim Pay (facoltativa)

Per chi fosse interessato alle offerte smartphone incluso con questo piano è possibile acquistare gli ultimi modelli di iPhone 11, Pro e Max della Apple senza anticipo e con rate a partire da 16 € al mese. C’è anche una soluzione che costa 25 € al mese con quasi 100 € di anticipo, ma che consente all’utente di cambiare telefono ogni anno senza dover attendere i 30 mesi di vincolo contrattuale.

4. TIM Advance 5 G a 29.99 € al mese

Tornando alle tariffe Avance la TIM in 5G avrà dei costi di attivazione di circa 14 € oltre ai quasi 30 € di canone mensile. Il piano tariffario abbinato a questa soluzione è TIM Base New e vi garantisce:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Come per la precedente offerta Advance è possibile combinare la tariffa con l’acquisto a rate di uno dei tre modelli di smartphone al momento compatibili con la navigazione in 5G. Se ad esempio si volesse l’ultimo iPhone 11 purtroppo non sarebbe possibile perché per il momento questo modello non supporta il 5G e la velocità di download a 2 Gigabit/s.

Il costo mensile del piano Advance 5G potrebbe superare facilmente i 40 € mensile con le rate del telefono. I modelli in abbinamento sono quelli descritti nella precedente offerta. Per quanto riguarda il costo invece crescerà da 29.99€ al mese a 40.24€ circa stando alle stime del comparatore di SosTariffe.it.

5. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

Con questa proposta TIM azzera i costi di attivazione e come spese di entry level restano solo i 5 € necessari per acquistare la sim. La versione TOP di Advance è il piano più costoso in assoluto nel mercato di telefonia mobile, neanche RED Unlimited Black di Vodafone con un bundle dati illimatato supera il canone mensile da quasi 50 € di questa tariffa TIM. Nel piano sono inclusi 100 GB per navigare in 5G e comprende anche:

chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada)

– 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada) 3 GB in roaming extra UE (inclusi Svizzera, Monaco, Usa e Canada)

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

Per i clienti che attivino le due offerte Advance 5G o 5G TOP avranno la precedenza nell’utilizzo della rete TIM anche in condizioni di elevato traffico come possono essere piazze o luoghi affollati. Mentre solo i clienti TOP avranno una linea di assistenza telefonica dedicata a loro chiamando l’assistenza clienti Tim (il numero da contattare è il 119).

Reclami e supporto TIM

Tutto le offerte dell’operatore possono comunque essere gestite tramite l’app o il sito. Per quanto riguarda la richiesta di informazioni o di supporto per problemi tecnici il consiglio è quello di scrivere in chat o sui social invece di attaccarsi al telefono e ritrovarsi ad attendere di poter parlare con un operatore TIM.

Se non si fosse soddisfatti dei servizi di TIM per inoltrare un reclamo sarà necessario scrivere una lettera e inviarla a:

ABRAMO CUSTOMER CARE S.p.A Casella Postale 500 88900 Crotone

oppure tramite fax al numero verde 800.600.119

Mentre per recedere in modo definitivo dal contratto sarà necessario mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Telecom Italia SPA, Casella Postale 211, 14100 Asti

sul sito di TIM

o tramite app MY TIM

In ogni caso si potrà recedere gratuitamente dal contratto con TIM entro 14 giorni dalla stipula del contratto, si dovrà anche in quel caso comunicarlo all’operatore entro il termine tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo riportato sopra. Si potrà anche rivolgersi all’Assistenza clienti chiamando il 119.