Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è necessario passare al Mercato Libero ed assicurarsi di attivare le migliori offerte disponibili. Con una scelta corretta delle tariffe è possibile, infatti, dare un taglio netto alle spese, riducendo sensibilmente i costi sia nel breve che nel lungo periodo. Ecco, quindi, come fare ad individuare le migliori offerte luce e gas di aprile 2021 e come completarne l'attivazione per risparmiare sulle bollette.

Le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero consentono un risparmio netto in bolletta. Le famiglie che scelgono le migliori tariffe sul mercato potranno ridurre sensibilmente la spesa annuale per le forniture energetiche. Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e di 1400 Smc di gas naturale) che attiva oggi le migliori tariffe del Mercato Libero potrà portare la sua spesa annuale a poco più di 1300 euro con un risparmio annuale di circa 300 euro rispetto al mercato tutelato (considerando le attuali condizioni tariffarie).

Per individuare le migliori tariffe luce e gas del momento è possibile affidarsi alla comparazione online. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure tramite l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS, è possibile confrontare tutte le principali tariffe sul mercato effettuando una stima dei costi calcolata in base al proprio profilo di consumo. In questo modo, sarà possibile individuare le offerte più vantaggiose ed ottenere un risparmio considerevole.

Per utilizzare al meglio la comparazione online, l’utente dovrà indicare una stima del consumo annuo. Tale dato è disponibile in una precedente bolletta inviata dall’attuale fornitore oppure può essere ricavato dal tool integrato nel comparatore. Da notare che c’è anche la possibilità di inviare a SOStariffe.it la propria bolletta che verrà analizzata, senza impegno ed in modo gratuito, da un esperto che successivamente potrà proporre le migliori offerte da attivare.

Ecco quali sono le tariffe più vantaggiose:

Offerte luce

Per risparmiare sulle bollette della luce è necessario ridurre al minimo il costo dell’energia elettrica utilizzata. Il Mercato Libero propone diverse occasioni per dare un taglio alla spesa. Una delle tariffe più convenienti del momento è Luce Sole & Luna Web di Illumia. L’offerta in questione è valida (salvo proroghe) fino al prossimo 30 aprile e garantire un notevole risparmio rispetto al mercato tutelato.

Si tratta di una tariffa bioraria caratterizzata da un prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi a partire dalla data di attivazione. Il prezzo dell’energia dipende dall’orario di utilizzo. Ecco le due fasce orarie previste:

Fascia Sole (F1+F2, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 23): 0.055 €/kWh

Fascia Luna (F3, dal lunedì al sabato, dalle 23 alle 7, la domenica e nei giorni festivi): 0,03 €/kWh

Questi due prezzi sono fissi e bloccati per i primi 12 mesi di fornitura. Al termine del periodo promozionale, verrà applicato un prezzo variabile dato dalla formula PUN + Spread come indicato nelle condizioni economiche dell’offerta. Da notare, in ogni caso, che il cliente è libero di cambiare forniture senza costi, una volta terminata la promozione, e attivare una nuova tariffa luce ancora più conveniente per risparmiare anche il prossimo anno.

L’offerta di Illumia presenta ulteriori vantaggi. Per i nuovi clienti che attivano questa tariffa, infatti, sarà possibile utilizzare gratis fino a 120 kWh di energia elettrica al mese. In questo modo, la bolletta risulterà decisamente più bassa rispetto ai consumi realmente registrati dal cliente. La promozione in questione è valida per i primi 12 mesi di fornitura.

Un altro vantaggio messo a disposizione da Luce Sole & Luna Web di Illumia è la possibilità di utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. In questo modo, sarà possibile rendere ancora più sostenibile la propria fornitura, arrivando ad azzerare l’impatto sull’ambiente dell’energia elettrica utilizzata in casa.

Per quantificare il risparmio ottenibile dall’offerta Illumia, andiamo a considerare il caso di un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh con potenza impegnata di 3kW e consumi divisi equamente tra le due fasce orarie). In questo caso, la stima annuale di spesa è di 445 euro mentre il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato sarà di circa 140 euro.

L’offerta di Illumia è attivabile direttamente online.

Attiva Luce Sole & Luce Web di Illumia »

Da notare che il fornitore propone anche l’offerta Luce Extra Web. Si tratta di una tariffa monoraria con prezzo dell’energia pari a 0,045 €/kWh. Anche in questo caso, il prezzo bloccato è valido per i primi 12 mesi di fornitura e, per lo stesso tempo, il cliente può utilizzare fino a 120 kWh di energia elettrica in modo gratuito. L’offerta in questione termina il 30 aprile.

Per i clienti che concentrano i consumi nella fascia oraria Sole, indicata nell’offerta precedente, l’attivazione di Luce Extra Web potrebbe garantire un risparmio anche maggiore rispetto all’offerta bioraria del fornitore. Si tratta, infatti, di una tariffa che non ha vincoli legati all’orario di utilizzo dell’energia. Anche Luce Extra Web è attivabile direttamente online:

Attiva Luce Extra Web di Illumia »

Un’altra ottima offerta per dare un taglio alla bolletta dell’energia elettrica è tate Luce, tariffa proposta da tate, una delle realtà più interessanti del Mercato Libero che si caratterizza per un approccio al 100% digital. L’offerta proposta da tate è un’offerta trioraria con prezzo variabile in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale).

Quest’offerta, quindi, consente di accedere al prezzo del mercato all’ingrosso (con aggiornamenti mensili) a fronte del pagamento di una quota mensile di appena 0,95 euro per kW di potenza del contatore. Da notare che attivando l’offerta tramite SOStariffe.it, sfruttando il link qui di sotto, si riceverà uno sconto extra in bolletta di 84 euro.

Il “cliente tipo” indicato in precedenza che sceglie di passare a tate registrerà una spesa annuale di 457 euro. Rispetto al mercato tutelato, inoltre, si potrà contare su di un risparmio annuale di circa 128 euro. Da notare, inoltre, che i clienti che preferiscono una tariffa con condizioni economiche bloccate possono attivare la tariffa a prezzo fisso di tate (prezzo dell’energia pari a 0,071 €/kWh bloccato per 12 mesi).

L’attivazione dell’offerta può essere completata online:

Attiva tate Luce »

Offerte gas

Passiamo ora alle migliori offerte gas per dare un taglio alla bolletta. Anche in questo caso, tra le migliori proposte disponibili sul mercato troviamo l’offerta tate gas di tate. Il fornitore mette a disposizione dei suoi clienti un’offerta particolarmente conveniente con 36 euro di bonus aggiuntivo per chi attiva tramite SOStariffe.it, sfruttando il link diretto al sito del fornitore qui di sotto.

L’offerta di tate prevede la possibilità di utilizzare il prezzo all’ingrosso del gas (variabile in base all’indice di riferimento Punto di Scambio Virtuale) con una quota mensile di 2,85 euro. Il “cliente tipo” (consumo annuo di 1400 Smc per una fornitura attiva a Milano) che sceglie quest’offerta registrerà una spesa annuale di 864 euro con un risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, di circa 160 euro.

Per attivare l’offerta di tate è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva tate Gas »

Un’altra ottima offerta per dare un taglio alla bolletta viene proposta da Engie. Il fornitore mette a disposizione degli utenti la tariffa Energia 3.0 Light, disponibile sia in versione con prezzo bloccato per 12 mesi che in una versione con prezzo bloccato per 24 mesi. Per massimizzare il risparmio è necessario puntare sull’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi. Questa soluzione prevede un prezzo del gas pari a 0,1672 €/smc.

Attivando quest’offerta, il cliente tipo citato in precedenza registrerebbe una spesa annuale di 910 euro con un risparmio annuale di 113 euro rispetto al mercato tutelato. In alternativa, è possibile attivare l’offerta con prezzo bloccato per 24 mesi (0,1774 €/smc). Questa soluzione, per il cliente tipo, comporta un incremento della spesa di meno di 20 euro in un anno garantendo però una protezione contro i rincari. Il prezzo del gas, infatti, sarà fisso e bloccato per ben 24 mesi, senza alcuna possibilità per il fornitore di modificarlo.

Le offerte gas di Engie possono essere attivate direttamente online. Segnaliamo che il fornitore mette a disposizione anche offerte luce con prezzo bloccato per 12 o 24 mesi, garantendo la possibilità di risparmiare e proteggersi dai rincari del mercato energetico per un lungo periodo di tempo.

Attiva Energia 3.0 Light Gas di Engie »

Come funziona l’attivazione delle migliori offerte luce e gas

Attivare le migliori tariffe luce e gas è molto semplice. Direttamente dal comparatore è possibile raggiungere il sito del fornitore e richiedere la sottoscrizione online. Mediamente, la procedura dura pochi minuti. Per l’attivazione effettiva della fornitura, invece, sarà necessario attendere qualche settimana. Da notare che tutte le tariffe luce e gas del Mercato Libero sono disponibili con attivazione gratuita. Per i clienti, inoltre, c’è la garanzia della continuità dell’erogazione dell’energia per tutta la fase di passaggio.

Per completare la sottoscrizione online è opportuno assicurarsi di avere con sé:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

i dati della fornitura (indirizzo e codice POD per l’energia elettrica e PDR per il gas, i due codici sono presenti nelle rispettive bollette)

i dati di pagamento (le coordinate IBAN in caso di domiciliazione)

i dati di contatto (bastano un indirizzo e-mail e un numero di cellulare)