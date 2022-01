Le 5 offerte gas più convenienti a Milano a Gennaio 2022

Inverno rigido e prezzo del gas alle stelle? I rincari di Gennaio per le forniture del gas naturale arrivano a sfiorare il 42% per i clienti in tutela proprio nei mesi più freddi dell'anno. Puoi cercare di risparmiare sulla tua offerta gas passando al mercato libero, ecco quali sono le caratteristiche delle 5 migliori offerte gas per te se vivi a Milano.

Il prezzo del gas è passato da 21 euro per MWh a 120 euro per MWh, una crescita del +500% (dati dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), e stiamo parlando del costo della materia prima sul mercato all’ingrosso. E le quote di emissione hanno già raggiunto i 79 euro/tCO 2 , solo a Gennaio il costo era di 33 euro. In concreto per una famiglia che vive a Milano e consuma in un anno 1.410 smc di gas per il riscaldamento, l’acqua calda e per cucinare questo si tradurrà in un aumento in bolletta di quasi 610 euro l’anno (+64% in 12 mesi).

Per tutelare 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese il Governo e l’ARERA hanno studiato misure per un valore di 3,8 miliardi. Sono stati azzerati gli oneri di sistema per i primi 3 mesi del 2022, l’IVA sul gas è stata dimezzata (dal 10% al 5%) e sono stati potenziati i bonus per le famiglie più in difficoltà. Nonostante questi interventi per i clienti del mercato tutelato gli aumenti del gas sono stati quasi del 42%.

Aumenti in bolletta, come risparmiare

Se rientri tra coloro che hanno diritto al bonus gas potrai riuscire i rincari che ti colpiranno grazie al potenziamento di questo contributo. Il bonus non è altro che uno sconto in bolletta e si calcola in base al numero di componenti del tuo nucleo familiare, all’uso del gas (solo per cucinare e avere acqua calda o anche per riscaldare) e alla zona climatica in cui abiti.

La famiglia tipo presa ad esempio è composta 4 persone che vivono a Milano in un appartamento da 80 mq. Milano rientra nella zona climatica E, al contrario Palermo è classificata come zona B. Questo è un elemento determinante in rapporto all’importo del bonus. Un cittadino che corrisponde al profilo della famiglia tipo avrà diritto a quasi 400 euro di bonus se ha il riscaldamento alimentato a gas.

Il bonus sociale è riservato alle famiglie in condizioni di disagio economico, per poter accedere al contributo si deve rientrare in uno di questi casi:

avere un ISEE inferiore a 8.265 euro

se si hanno almeno 4 figli a carico devi avere un ISEE inferiore a 20 mila euro

essere tra chi percepisce il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza

Trovare le migliori promozioni gas

Un altro sistema per risparmiare è di certo quello di passare dal mercato tutelato al libero mercato, fai però attenzione a scegliere bene le offerte luce e gas da attivare. Non ti lanciare sulla prima promozione che trovi, informati bene e confronta le diverse condizioni. Puoi rendere più semplice e veloce la fase di ricerca della nuova offerta usando il servizio gratuito offerto dal comparatore di SOStariffe.it.

Questo strumento ti permette di creare un tuo profilo e di impostare, tramite dei filtri, le tue caratteristiche di consumo:

numero coinquilini

metodo di pagamento

consumo medio annuo

elettrodomestici presenti in casa

utilizzo del gas

mq dell’abitazione

L’algoritmo una volta che avrai i dati farà un’analisi delle promozioni e calcolerà anche quale può essere il tuo risparmio annuo con un’offerta libera rispetto alle tariffe del mercato a Maggior tutela. Il tutto sarà riassunto in uno schema che renderà più immediato anche il paragone tra una soluzione e l’altra, Le principali informazioni riportate saranno il prezzo del gas, gli incentivi, il metodo di pagamento e le caratteristiche della tariffa.

Se invece la tua è una ricerca che punta a capire se la tua attuale promozione è più o meno conveniente rispetto a quelle presenti al momento sul mercato puoi usare il servizio di Analisi della bolletta (anche questo gratuito). Con questa opzione potrai entrare in contatto con gli esperti di SOStariffe.it e inviare loro la tua ultima fattura gas o luce per una verifica. Puoi anche richiedere ai consulenti esperti di richiamarti telefonando allo 02.5005.222 (il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 18).

Le 5 offerte gas più convenienti se vivi a Milano

Per poter calcolare se una delle migliori offerte gas che puoi attivare a Gennaio 2022 se abiti a Milano sia conveniente abbiamo individuato un profilo tipo. La famiglia presa come esempio per il confronto è composta da 3 persone che vivono in un appartamento da 100 mq e usano il gas per avere acqua calda, per cucinare e per il riscaldamento domestico. Il consumo medio annuo per questo gruppo di conviventi è stimato essere pari a 1.410 smc e stando alle attuali tariffe del servizio di Maggior tutela dell’ARERA spenderesti più di 2.157 euro l’anno.

Prezzo Chiaro

Una delle promozioni più vantaggiose per chi passa dalle tariffe tutelate alle soluzioni del mercato libero è quella proposta da A2A. Il prezzo del gas proposto per questo mese è 0,4234 euro/smc. L’offerta è un piano indicizzato, questo significa che il costo per la materia prima varierà seguendo un preciso valore. Nel caso della soluzione di questo gestore ti viene proposto di pagare la tua fornitura gas al prezzo all’ingrosso del mercato TFF (il mercato dei Paesi Bassi su cui si scambia il gas naturale).

L’opzione Prezzo Chiaro ha un costo annuale pari a 48 euro l’anno (diventano 94 euro se attivi sia luce che gas), per il primo anno però A2A si offre di pagare per te questo contributo. In totale alle condizioni attuali passando a Prezzo Chiaro potrai risparmiare 796 euro in un anno.

Con questa promozione potrai pagare le tue bollette con bollettini postali, RID o carte.

Puoi richiedere maggiori informazioni su questa promozione se clicchi sul link qui in basso.

Gas alla Fonte

Con wekiwi puoi pagare la tua fornitura gas a 0,4315 euro/smc, questo è il prezzo indicizzato proposto ai nuovi clienti che scelgono Gas alla Fonte. A chi decide di attivare luce e gas con il gestore regala uno sconto in bolletta pari a 20 euro. Con questa soluzione in un anno potrai ottenere un risparmio rispetto ai tuoi consumi di 769 euro.

Se passi alle offerte wekiwi dovrai adattarti al suo sistema di pagamento di Carica mensile. Il metodo prevede che i clienti paghino in anticipo la loro fornitura, questo significa che tu farai un’ipotesi del tuo consumo e effettuerai la tua ricarica. Potrai anche decidere il periodo di fatturazione, alla scadenza se avrai rispettato la tua taglia di consumo il gestore ti offrirà uno sconto in bolletta.

Clicca sul pulsante che segue per attivare la promozione Wekiwi.

Next Energy Sunlight Gas Dual

Un prezzo del gas di 0,4595 euro/smc, è questa la proposta del mese se attivi il piano indicizzato di Sorgenia. Se sottoscrivi questa soluzione la tua offerta sarà legata all’andamento dell’indice PSV (punto di scambio virtuale).

Per i nuovi clienti il gestore ha previsto degli incentivi, il primo è un buono Amazon del valore di 100 euro. C’è poi uno Sconto fedeltà che ti consentirà di risparmiare su uno dei costi fissi della tua bolletta, il contributo per il servizio commerciale è di 74,40 euro l’anno. Grazie allo sconto per i clienti più fedeli avrai uno sconto del 5% per il primo anno di contratto, poi ogni anno il tuo sconto crescerà del 5% fino a raggiungere il massimo dello sconto (20%) entro il 4° anno.

Il risparmio annuo garantito con questa soluzione sarà di circa 759 euro.

Puoi richiedere maggiori informazioni su Next Energy Sunlight Gas Dual o attivare l’offerta cliccando qui in basso.

Tate Gas

Fino al 3 Febbraio i nuovi clienti che passano alla promozione di Tate indicizzata al prezzo del gas sul mercato all’ingrosso, anche in questo caso il riferimento sarà il PSV. Per i prossimi 12 mesi la media del prezzo di scambio è 0,648 euro. Oltre alla componente variabile, con questa soluzione dovrai pagare un contributo annuo di 34,20 euro per questa soluzione.

Il risparmio calcolato dal comparatore di SOStariffe.it si avvicina a 745 euro in un anno. Per il primo anno il gestore ti garantisce uno sconto di 36 euro sulla tua fornitura gas.

Edison World Gas

L’ultima soluzione che analizziamo insieme è la proposta di Edison Energia, il prezzo del gas sarà indicizzato al mercato all’ingrosso. A Gennaio il costo della materia prima proposto ai nuovi clienti è 0,4315 euro/smc.

Gli incentivi per chi sceglie questa promozione sono:

uno sconto in bolletta 25 euro

in palio una cena in un ristorante stellato

iscrizione ad Edison Ville – programma con sconti per i clienti fedeli

In un anno passando a questa offerta potrai risparmiare più di 727 euro.

Puoi avere più informazioni o attivare la promozione Edison con il link che segue.

