Iliad Offerte Internet: le offerte con Giga inclusi di agosto 2020

Nell’ultimo rapporto dell’AGCOM è stato analizzato l’effetto del lockdown sul mercato delle comunicazioni in Italia. In particolare, la ricerca si è concentrata sui dati del traffico in download e upload nei mesi della quarantena per il contenimento del Covid-19.

Tra Marzo, Aprile e Maggio, in quello che l’authority ha definito effetto pandemia, l’incremento dei dati scaricati è stato del +72%. I dati del traffico upload sono arrivati al 104,5% nello stesso periodo.

L’effetto del lockdown ha avuto un impatto importante anche sul traffico giornaliero delle sim human, questa definizione indica le card con piani voce, sms e traffico dati. In questo caso l’aumento percentuale segnalato è stato del +85,7%.

Le offerte Iliad di Agosto

Nei mesi pre Covid uno dei pochi operatori tradizionali che ha incrementato le proprie quote di mercato è stato Iliad. Il gestore francese in un anno, da Marzo 2019 a Marzo 2020, ha accresciuto la propria fetta di clienti privati del +3,4% e ha raggiunto il 7,4% di quote di mercato per quanto riguarda le sim human.

Passare a Iliad è semplice, le offerta sono chiare e con costi trasparenti e fissi. Le spese per l’attivazione e la consegna delle sim sono pari a 9,99 euro e le promozioni sono solo 3 e possono essere sottoscritte da qualsiasi utente:

Giga 40

Giga 50

Voce

Chi sceglie Iliad per il proprio piano mobile potrà contare su pacchetti con chiamate e sms senza limiti e con un bundle Giga piuttosto consistente. I costi partono da 4,99 euro e arrivano fino a 7,99 euro al mese, si tratta comunque di canoni molto vantaggiosi soprattutto se li si rapporta alle offerte dei gestori tradizionali.

La copertura Iliad e le offerte Casa

Iliad non è un MVNO come ho. o Very Mobile, i gestori virtuali sono degli operatori che non hanno una rete propria e si appoggiano sulle linee di un gestore tradizionale per fornire il servizio.

Nei primi mesi in Italia anche Iliad ha adottato questa soluzione per poter avere una copertura nazionale (l’accordo stretto era con Wind), nel corso dei due anni successivi però il gestore francese ha acquisito numerosi siti e sta continuando a potenziare la propria rete.

Secondo i piani di crescita descritti nel documento Odysée 2024, entro la fine del 2020 Iliad spera di raggiungere i 6000 siti attivi per raddoppiare la rete entro il 2024. A questa aspirazione si è poi aggiunto anche un nuovo e inaspettato sviluppo durante il periodo della pandemia: l’ingresso del gestore anche nel mercato di telefonia fissa.

Ancora non è chiaro quando e come avverrà il lancio delle prime offerte Iliad Casa, quello che è certo e che tra fine Luglio e Agosto è stato stretto un accordo con Open Fiber, la società che si occupa della cablatura del territorio nazionale.

Scegliere Iliad come operatore mobile

Le offerte di Iliad per il vostro smartphone sono molto convenienti, come accennavamo sono piani che propongono delle combinazioni di chiamate, sms e Giga che riescono a mantenere dei costi contenuti e una qualità del servizio buona.

Il piano di Iliad da 6,99 euro con sms e minuti illimitati e 40 GB per navigare può attirare l’attenzione dei clienti che per avere un pacchetto simile con Fastweb dovrebbero pagare 8,95 euro (e avrebbero solo 100 sms, 30 GB e chiamate senza limiti). Oppure, con TIM per la stessa offerta dovrebbero versare un canone di 9,99 euro e potrebbero attivare la promozione solo se under 25 anni.

Come trovare le migliori promozioni

Passare da un gestore all’altro per chi è in cerca di un risparmio sul canone mobile è uno dei migliori metodi per ridurre i costi di abbonamento. Per trovare le migliori promozioni mobile e sottoscrivere le offerte più vantaggiose dovrete conoscere le promozioni dei concorrenti.

Per effettuare un raffronto rapido e completo è possibile utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi permetterà di conoscere non solo i piani attivabili con Iliad, ma anche le offerte degli altri gestori.

La classifica dei risultati fornita dall’algoritmo terrà conto dei filtri di ricerca impostati dai clienti. Gli utenti potranno indicare un range di costo o selezionare alcune caratteristiche delle offerta da includere nel canone:

minuti

quantità di Giga

numero di sms

In questo modo sarà più semplice capire quali piani sono in linea con ciò che si sta cercando e si avrà immediatamente chiaro anche quanto sia economicamente vantaggioso il costo del canone proposto.

Cliccando sul bottone qui in basso potrete scoprire quali sono le migliori offerte mobile di Agosto 2020 e verificare quali sono i piani Iliad disponibili per voi.

Le offerte Iliad per i nuovi clienti

I nuovi clienti che vogliano passare a Iliad si potranno recare nei punti vendita monomarca del gestore, utilizzare la piattaforma online o recarsi in uno dei centri commerciali o dei punti in cui sono state installate le SimBox.

La procedura per attivare le sim e le promozioni Iliad è praticamente identica. Sarà necessario in ogni caso avere con sé un documento di identità, il codice fiscale e la carta o i dati del conto con cui si intende pagare il canone.

Le offerte del gestore sono valide sia per chi attivi un numero Iliad, sia per chi chiede la portabilità di un vecchio numero. Per chi voglia passare da un gestore all’altro conservando il contatto originale sarà necessario fornire anche il seriale della sim precedente.

Non sapete dove si trova e cos’è il seriale? Ogni sim è identificata da un codice numerico univoco che si trova sia sulla vostra scheda o sul contratto sottoscritto con il vostro attuale gestore mobile.

Per chi proceda con il cambio del gestore i tempi di attivazione di qualunque offerta saranno più lunghi. Una volta registrata la sim e avviata la domanda per ottenere la portabilità del numero occorrono circa 48 ore perché il contatto sia attivo con la nuova offerta.

Come si attivano le offerte Iliad?

Sia che si proceda all’acquisto negli Store oppure che ci si rechi ai Corner, i clienti dovranno seguire le indicazioni a schermo fornite dalle SimBox. Sarà chiesto di inserire gli estremi del documento di identità, i dati su residenza e i dati sella carta di credito o del conto.

Iliad non ha mai modificato le condizioni di attivazione delle offerte. In fase di sottoscrizione della promozioni i clienti devono versare un contributo pari a 9,99 euro per la consegna della sim.

Per il riconoscimento dell’identità dell’intestatario i clienti dovranno registrare un breve video messaggio (nei negozi) o effettuare una video chiamata (per coloro che attivino le offerte via web), in alternativa potranno procedere alla verifica fornendo una copia del documento di identità.

Le tariffe Iliad mobile

Ecco quali sono ad Agosto i migliori piani per passare a Iliad.

1. Voce

La promozione ideale per chi navighi poco su internet ma che abbia bisogno di scrivere e chiamare molto frequentemente. La promozione Voce ha canone di 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Una volta terminati i Giga inclusi nell’offerta potrete continuare a connettervi pagando 0,90 euro per 100 MB.

2. Giga 40

Questo piano, che abbiamo già descritto velocemente in precedenza, offre una combinazione di servizi molto allettante. Per 6,99 euro al mese Iliad propone:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE (velocità massima di download 390 Mbit/s)

MMS a 0,49 euro l’uno

Sono inclusi gratis anche i servizi di segreteria, Recall e Chiamami, oltre alla funzione di hotspot della rete Iliad mobile.

3. Giga 50

Il pacchetto che ha sancito l’arrivo di Iliad in Italia e che resta uno dei suoi piani più popolari è senza dubbio Giga 50. Per chi attivi questa offerta il canone mensile sarà di 7,99 euro e permetterà di avere:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

Come cambiare lo smartphone con Iliad

Iliad offre ai suoi clienti anche la possibilità di acquistare i modelli più recenti di smartphone a costi agevolati. Le condizioni migliori sono riservate a chi abbia una sim Iliad attiva da almeno 3 mesi, questi utenti potranno accedere ai piani da 30 rate per avere iPhone 11 e altri cellulari iOS.

I modelli disponibili ad Agosto sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

I contatti Iliad

Con le promozioni Iliad, come accennato, è possibile contare su alcuni servizi molto utili gratuitamente. Ad esempio si potrà avere la comodità della segreteria telefonica senza ulteriori costi. Per poter controllare i messaggi vocali nella vostra casella Iliad dovrete digitare il 401 sul vostro telefono.

I clienti potranno anche impostare l’avviso di chiamate se si è irraggiungibili o se si vuole trasferire le telefonate su un altro numero per altre esigenze. Le stringhe da comporre sono le seguenti:

linea occupata **67*+39 numero a cui indirizzare la telefonata #

non raggiungibile **62*+39 numero a cui trasferire #

sempre **21*+39 numero #

Per il controllo dei contatori e del credito residuo si potrà utilizzare il profilo personale sul sito o chiamare il 400.

