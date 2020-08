Tutte le offerte Iliad per ricaricabili di agosto 2020

Passare a Iliad è semplice e non comporta grossi costi per l’attivazione e il cambio gestore. Sia per chi attiva una nuova sim che per chi chiede la portabilità del vecchio numero, al momento è possibile scegliere solo tra tre piani ricaricabili:

Giga 40

Giga 50

Voce

Le caratteristiche delle promozioni Iliad Mobile rendono le promozioni di questo operatore decisamente convenienti. I pacchetti sono composti da piani senza limiti per quel che riguarda minuti e sms e i bundle Giga abbinati sono piuttosto consistenti, il tutto viene offerto a costi contenuti rispetto ai canoni dei gestori tradizionali.

Il costo mensile minimo per un piano da 40 GB e con chiamate e sms senza limiti stando ai cataloghi degli operatori Vodafone, TIM, WindTre e Fastweb è di almeno 9 euro. Con Iliad la stessa offerta di servizi si può attivare ad un canone di 6,99 euro al mese.

Le reti fisse e le novità di Iliad

Stando ai dati dell’AGCOM sull’andamento del mercato delle comunicazioni in Italia, il gestore francese da solo ha conquistato l’8,4% delle quote di mercato. In un anno, tra il Marzo del 2019 e il Marzo 2020, ha incrementato la propria fetta del 3,9%.

Entro il 2024 gli obiettivi dell’operatore sono di raddoppiare i siti attivi nel Paese, questo migliorerà notevolmente la copertura del segnale per i clienti mobile e si fa sempre più vicino lo sbarco anche nel settore di telefonia fissa. Prima del lockdown Iliad puntava a sviluppare la rete mobile e a costruire un proprio network 5G.

Dopo mesi in cui si sono rincorse voci sull’interesse di Iliad ad anticipare l’ingresso tra i fornitori di servizi internet casa è arrivata la notizia di un accordo stretto con Open Fiber, la società che si occupa della cablatura del territorio nazionale.

Scegliere le migliori offerte mobile

Uno dei migliori sistemi per risparmiare sul costo mensile del vostro piano ricaricabile è cambiare gestore. Per trovare le promozioni più convenienti e sottoscrivere degli abbonamenti a condizioni più vantaggiose dovrete conoscere le promozioni dei concorrenti.

Per fare un confronto delle offerte può essere comodo utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi permetterà di conoscere non solo i piani attivabili con Iliad, ma anche le offerte degli altri gestori. In questo modo vi sarà più semplice rendervi conto quanto sia economicamente competitivo il piano che state valutando di attivare e se le condizioni sono effettivamente le migliori per voi.

Nella schermata dei risultati vengono mostrarti anche i servizi offerti insieme al piano chiamate e Giga, si tratta di opzioni come la segreteria telefonica o il servizio di richiamata su numero non raggiungibile oppure occupato.

Cliccando sul bottone qui in basso potrete scoprire quali sono le migliori offerte mobile di Agosto 2020 e verificare quali sono i piani Iliad disponibili per voi.

Scopri come cambiare operatore e risparmiare

Le offerte Iliad in portabilità e per i nuovi clienti

Passare a Iliad è semplice, vi sarà chiesto di seguire le istruzioni sulla piattaforma web oppure quelle che vi appariranno sullo schermo delle SimBox. Per attivare le nuove sim vi sarà richiesto di fornire i dati dell’intestatario della scheda, il codice fiscale e i dati da associare come metodo di pagamento.

Si può acquistare un’offerta anche chiedendo la portabilità del proprio numero. In questo caso si dovrà fornire anche il seriale della vecchia sim, questo è un codice che può essere recuperato sulla vecchia scheda.

Per chi proceda con il cambio del gestore i tempi di attivazione della promozione saranno leggermente più lunghi. Se in genere sono sufficienti poche ore perché il vostro numero sia registrato e vi vengano attivati i piani illimitati, per ottenere anche il passaggio del numero di telefono occorrono 48 ore in più.

Le offerte di Iliad sono le stesse sia per i clienti che chiedano la portabilità che quelli che attivino un numero Iliad.

Come si attivano le offerte Iliad

Ecco come procedere per sottoscrivere un contratto con Iliad. Per chi si rechi nei negozi o nei Corner presenti nei principali centri commerciali si procedere allo stesso modo, l’unica differenza sarà che negli Store saranno presenti degli addetti che potranno assistervi. Nei Corner invece non avrete supporto costante.

Per acquistare le offerte dovrete inserire gli estremi del documento di identità, i dati su residenza e gli estremi della carta di credito o del conto con cui vorrete pagare il canone. I costi di attivazione di qualsiasi offerta del gestore sono pari a 9,99 euro, un contributo fisso richiesto per la consegna della sim.

Le tariffe si possono anche attivare sul sito di Iliad e richiedendo che la scheda sia spedita con corriere. La differenza tra l’acquisto sul sito e gli altri sistemi consiste nelle procedure per il riconoscimento dell’intestatario. Negli Store e nei Corner ai clienti sarà richiesto di registrare un messaggio in cui si dichiara la propria intenzione di passare a Iliad.

Annunci Google

Per chi decida di procedere tramite i canali web sarà necessario scegliere tra la registrazione di un video messaggio oppure la richiesta di essere riconosciuti dal corriere al momento della consegna.

1. Voce

Il migliore piano per chi sia alla ricerca di un’offerta molto economica ma con traffico voce e sms illimitati. La promozione Voce ha canone di 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Una volta terminati i Giga inclusi nell’offerta potrete continuare a connettervi pagando 0,90 euro per 100 MB.

Scopri Iliad Voce

2. Giga 40

Una promozione molto conveniente e che permette al gestore di competere anche con i MVNO, oltre che con gli operatori tradizionali. Il suo piano da 6,99 euro al mese propone la seguente combinazione di minuti, sms e Giga:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE (velocità massima di download 390 Mbit/s)

Saranno compresi in ogni promozione Iliad anche i servizi di segreteria, le opzioni Recall e Chiamami, oltre alla funzione di hotspot della rete Iliad mobile. Questi servizi saranno gratuiti. Per inviare MMS invece sarà necessario pagare 0,49 euro per singolo MMS e in roaming il costo del servizio dipenderà dal Paese UE o extra UE in cui ci si trova.

3. Giga 50

L’offerta storica di questo operatore in Italia è Giga 50, un piano che ha un costo mensile di 7,99 euro. Attivando questa promozione l’operatore garantisce agli utenti:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

Attiva Giga 50

Le promo cellulare incluso Iliad

Chi sceglie le offerte di Iliad, soprattutto in prospettiva dell’arrivo delle offerte 5G, potrebbe essere interessato a delle soluzioni smartphone incluso. Questa tipologia di promozione permette ai clienti di acquistare i cellulari di ultima generazione con piani a rate a prezzi scontati.

I modelli disponibili ad Agosto sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

Le offerte a queste condizioni sono disponibili colo per quelle persone che abbiano una sim Iliad attiva da almeno 3 mesi. Per gli altri sarà possibile ottenere un costo ridotto, ma il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione.

I servizi offerti ai clienti Iliad

Come abbiamo accennato, qualunque sia la promozione Iliad che abbiate scelto potrete contare su utili servizi gratuiti. Il numero per poter controllare la segreteria telefonica è il 401, questo servizio potrà essere usato sia in Italia che all’estero anche in forma visiva.

L’opzione Mi richiami vi permetterà di ricevere un sms quando qualcuno proverà a contattarvi ma voi sarete impegnati in un’altra conversazione o non sarete raggiungibili.

Nella pagina di assistenza presente sul sito del gestore sono inoltre indicate anche le stringhe per poter attivare il servizio di avviso di chiamata in diverse situazioni:

linea occupata **67*+39 numero a cui indirizzare la telefonata #

non raggiungibile **62*+39 numero a cui trasferire #

sempre **21*+39 numero #

Per contattare i numeri speciali si pagherà da 3,99 euro in su, anche in questo caso il costo dipenderà dal contatto che si vuole raggiungere. Per telefonare a contatti satellitari la tariffa partirà da 16,99 euro. Per il controllo dei contatori e del credito residuo si potrà utilizzare il profilo personale sul sito o chiamare il 400

Costi delle offerte Iliad in confronto ai concorrenti

Le promozioni di Iliad sono competitive sia se paragonate ai costi adottati dai MVNO e da quelli tradizionali. Se Very Mobile ha portato le tariffe a 4,99 euro, garantendo 30 GB e minuti e sms senza limiti, il piano da 6,99 euro di Iliad resta un’offerta molto allettante.

Se si confronta con le promozioni più economiche dei gestori come Fastweb o TIM, la tariffa Iliad consente risparmi importanti. L’offerta Fastweb mobile ha un canone di 8,95 euro e propone: minuti senza limiti, 100 sms e 30 GB di internet.

Con TIM la promozione meno costosa è di 9,99 euro al mese con 40 GB, minuti senza limiti e anche sms illimitati. Con Vodafone il canone minimo da pagare è di 14,99 euro per avere minuti e sms verso i contatti nazionali senza limiti e 60 GB. Entrambe le offerte sono però riservate solo ai clienti più giovani.

Annunci Google