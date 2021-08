Iliad cambio piano: quali tariffe attivare ad Agosto 2021

Puoi passare ad Iliad se sei stanca o stanco di aumenti unilaterali della tua offerta o se vuoi un piano molto economico ma che ti garantisca dei buoni servizi. Il catalogo del gestore francese non è ricco come quello di molti concorrenti tradizionali, ma puoi scoprire se c'è un piano che si adatta al tuo profilo come consumatore tra le tariffe che puoi attivare ad Agosto.

Se vuoi attivare una delle offerte Iliad per cambio gestore pensando che siano più convenienti ti sbagli. Il provider francese è l’unico con non ha neanche un piano riservato agli utenti in portabilità, le promozioni presenti nel suo catalogo sono per tutti i nuovi clienti a prescindere dal gestore di provenienza o se si attiva una SIM Iliad.

Tra i gestori di telefonia mobile questo operatore si è distinto proprio per alcune particolarità come questa. Un’altra è che non c’è una procedura Iliad per cambio piano se sei già cliente, dovrai fare come fanno tutti i nuovi utenti: richiedere la portabilità del numero e attivare la promozione o acquistare una nuova SIM.

L’operatore non ha neanche un’APP che potrai scaricare e dalla quale gestire la tua promozione. Il tuo smartphone o il computer, una volta che avrai effettuato l’accesso al sito con le tue credenziali private, diventeranno il centro di controllo di tutta la tua offerta.

Tra i vantaggi che tutti i clienti riconoscono nel passaggio ad Iliad c’è la certezza che la soluzione sottoscritta non sarà modificata, non riceverai quindi un messaggio dopo 1 anno o 1 mese in cui il gestore ti comunica la necessità di alzare il costo della tua promozione. Dal 2018 le offerte Iliad sono per sempre.

Se vuoi passare ad Iliad con un cambio piano puoi farlo in pochi secondi online, in negozio o presso i Corner presenti nei centri commerciali e in spazi pubblici. Per conoscere meglio le caratteristiche delle offerte di Agosto del gestore puoi affidarti anche al comparatore di SOStariffe.it, lo strumento che ti aiuterà a valutare tra canoni e condizioni delle promozioni del momento di Iliad. Puoi usarlo gratis e senza alcun impegno all’acquisto.

Ecco le tariffe che puoi attivare ad Agosto:

Flash 120 Giga

Giga 80

Giga 40

Voce

Promozioni smartphone incluso

Per chi sta pensando non solo ad un cambio offerta con Iliad, ma di passare alla nuova tecnologia 5G dell’operatore è importante sapere che gli standard per usare al meglio questo servizio sono molto elevati. Oltre ad attivare una buona promozione 5G sarà quindi il caso che prima abbiate anche uno smartphone compatibile con queste soluzioni.

Se i nuovi cellulari sono troppo costosi puoi anche ricorrere ad un piccolo stratagemma per acquistarli a rate. Dovrai solo attivare una delle promozioni Iliad e tra tre mesi potrai avere accesso alle sue offerte smartphone incluso che ti consentiranno di acquistare il tuo nuovo telefono in 30 rate. I modelli al momento disponibili sul sito del gestore sono solo quelli Apple:

iPhone 12 Pro Max- anticipo 319 euro e 30 rate da 32 euro

iPhone 12 Pro – 279 euro come prima rate e poi 30 rate da 30 euro

iPhone 12 – 169 euro d’anticipo e 30 rate da 24 euro

iPhone 12 Mini – 159 euro come primo acconto e 30 rate da 21 euro.

Come passare ad Iliad con cambio piano

Hai diverse possibili strade per effettuare il tuo cambio piano scegliendo Iliad, la prima è di andare in uno Store con carta d’identità (o documento di riconoscimento), SIM o ICCID, carta o contanti. Ti basterà quindi le istruzioni a video che appariranno sullo schermo del totem Iliad e in pochi minuti avrai completato il tuo acquisto.

Se preferisci procedere invece da casa puoi scansionare il tuo documento, dovrai effettuare l’operazione da uno smartphone, un pc o un tablet con una webcam per effettuare il videoriconoscimento. L’alternativa è di richiedere l’identificazione tramite il corriere che ti porterà la SIM.

Una volta completa la fase di registrazione e selezione del nuovo piano Iliad ti saranno inviate o consegnate le credenziali del tuo nuovo profilo. Si tratta di un username numerico e si una password composta da lettere, numeri e caratteri speciali. Potrai poi modificare la chiave d’accesso, ma non il nome per entrare nel tuo profilo.

Ed eccoci alle nuove offerte Iliad per chi effettua il passaggio ad Agosto.

Iliad Voce

Questa è la proposta adatta solo a chi usa il telefono ancora per chiamare ed inviare SMS, se vuoi poter navigare e scambiare un’infinità di contenuti sui social non è la tua offerta. Il canone per questo piano è di appena 4,99 euro al mese e se lo attivi avrai:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

chiamate e messaggi illimitati in roaming UE

40 Mega in 4G in Italia o in UE

Mi richiami

Segreteria visiva e telefonica (anche all’estero)

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Se termini i dati compresi nella tua promozione potrai contare su 1 Giga extra ad un prezzo speciale, per ogni 100 Mega consumati pagherai 0,90 euro. L’attivazione di una qualunque delle offerte Iliad ti costerà 9,99 euro.

Giga 40

Un piano in 4G o 4G+ che ti costerà al mese 6,99 euro al mese, ma che a questo prezzo include:

chiamate e sms senza limiti verso fissi e mobili nazionali

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

4 Giga in UE

attivazione 9,99 euro

Si tratta di una via di mezzo che ti propone una buona qualità dei servizi, un ottimo canone e un sevizio con una copertura che si avvicina al 99% del territorio nazionale.

Anche con questa promozione saranno compresi come servizi gratuiti la segreteria telefonica e visiva, l’inoltro verso la segreteria dall’estero, il servizio Mi richiami e l’avviso di chiamata. Inoltre questo operatore per evitarti spese indesiderate ti offrirà anche il blocco dei servizi a pagamento e dei numeri speciali.

Giga 80

E siamo al piano per passare ad Iliad numero 3. Con questa soluzione il numero dei Giga compresi nella tariffa arriva ad 80 al mese. Il canone proposto per questa offerta 5G di Iliad è di 7,99 euro. Dato che la tecnologia di nuova generazione non è ancora disponibile in tutta Italia potrai comunque navigare sulle reti 4G, 4G+ o 5G, a seconda di cosa è attivo nella tua zona.

Nel piano Iliad avrai ogni mese inclusi:

chiamate e SMS verso numeri nazionali senza limiti

telefonate e messaggi illimitati in roaming UE

chiamate senza limiti anche verso 60 destinazioni straniere

80 Giga per navigare in 5G

5 Giga da usare in UE

Flash 120 Giga

E ultima, ma non ultima la promozione da 120 Giga del provider francese. Il canone di questa offerta è veramente molto conveniente se si considera il bundle dati e il fatto che è una tariffa 5G. Il costo mensile è di 9,99 euro (a cui si devono aggiungere il primo mese altri 9,99 euro per l’attivazione) ed include:

chiamate e SMS illimitati verso i numeri nazionali

traffico voce e messaggi illimitati in UE

120 Giga per navigare in 5G

6 Giga da usare in UE

minuti verso fissi e mobili in paesi extra UE (compresi Canada e Stati Uniti)

Segreteria telefonica

Mi richiami

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

La nuova rete 5G

Sei curioso di conoscere meglio la tecnologia di rete 5G di cui tutti parlano, si tratta di uno standard di connessione che raggiunge (e in alcuni casi supera) la velocità di scambio dati anche delle reti in fibra casa. Con Iliad la sua linea può permetterti di navigare al massimo a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload.

Il servizio è ancora in fase di espansione e al momento le uniche città in cui è attivo al 100% sono: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Il provider francese sta provvedendo a costruire nel nostro Paese la sua rete di infrastrutture del frattempo ha stretto un accorso con WindTre e quindi se vuoi fare un controllo sulla copertura puoi anche basarti sui risultati di questo provider.

L’assistenza Iliad

Con Iliad ha a disposizione diversi numeri per ottenere Supporto e hai molti canali per controllare i tuoi dati, la tua offerta o altre informazioni utili. Per esempio puoi controllare il credito residuo sulla tua SIM scrivendo un SMS al 400, riceverai in risposta tutte le informazioni sui tuoi consumi. O in alternativa ti basterà collegarti all’Area private e potrai vedere i contatori della tua offerta in Homepage.

Per poter parlare direttamente con un operatore puoi contattare il centralino del provider al 177, il numero è gratuito e le attese in genere non sono estremamente lunghe. Tramite il Centro Servizi potrai richiedere novità sull’attivazione della tua SIM o sulla richiesta di portabilità, anche se sono dati che potrai visionare dal tuo profilo Iliad.

Oppure potrai cercare le risposte ai tuoi problemi leggendo le guide nella sezione FAQ, qui troverai le specifiche tecniche per esempio per configurare gli MMS o un nuovo dispositivo.