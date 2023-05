Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena 4,99 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Da questa settimana diventa ancora più facile attivare una delle offerte ho. Mobile. L’operatore di telefonia mobile ha introdotto da oggi la possibilità di identificazione tramite SPID, un elemento disponibile per tutti i clienti che attivano online un’offerta. Si tratta di un sistema che permetterà di rendere ancora più veloce l’attivazione della SIM con ho. Mobile.

ho. Mobile introduce l’attivazione della SIM con SPID

3 COSE DA SAPERE SULL’ATTIVAZIONE DELLE SIM HO. CON SPID 1. Il meccanismo permette di utilizzare lo SPID per verificare la propria identità 2. Per utilizzare il sistema di identificazione è necessario attivare online una delle offerte ho. Mobile e richiedere la spedizione della SIM a casa 3. Il nuovo sistema affianca e non sostituisce il meccanismo precedente

Il nuovo meccanismo presentato oggi da ho. Mobile è già disponibile. Il sistema funziona in modo molto semplice:

la prima cosa da fare è attivare una delle offerte ho. Mobile tramite il sito ufficiale, richiedendo la spedizione della SIM a casa una volta ricevuta la SIM, direttamente tramite l’app dell’operatore, è possibile avviare la procedura di identificazione, necessaria per l’attivazione della SIM come previsto dalla normativa vigente per l’autenticazione sarà possibile utilizzare le credenziali SPID di livello 2, esattamente come avviene per l’autenticazione per numerosi servizi pubblici digitali

In pochi minuti, la SIM ho. Mobile sarà attiva. Il cliente potrà poi richiedere la portabilità del numero, seguendo la procedura già rodata che consente di cambiare operatore senza perdere il proprio numero di cellulare. Da notare che l’autenticazione con SPID affianca e non sostituisce il precedente sistema di identificazione con caricamento del documento e registrazione di un video selfie.

I nuovi clienti ho. Mobile hanno la possibilità di scegliere, di volta in volta, quale sistema utilizzare per l’autenticazione. C’è anche una terza opzione rappresentata dal ritiro in negozio della SIM (con identificazione in fase di ritiro della SIM). Il nuovo servizio, quindi, rappresenta un’aggiunta che punta a semplificare il passaggio ad ho. Mobile.

Le offerte ho. Mobile di maggio 2023: tante tariffe da 6,99 euro al mese

OFFERTA MINUTI, SMS, GIGA COSTO MENSILE ATTIVABILE DA ho. 6,99 minuti ed SMS illimitati

130 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese clienti Iliad

clienti di alcuni operatori virtuali ho. 6,99 per nuovi numeri minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese nuovi numeri ho. 7,99 minuti ed SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese clienti Iliad

clienti di alcuni operatori virtuali ho.8,99 per nuovi numeri minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 euro al mese nuovi numeri ho. 9,99 minuti ed SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro al mese clienti Iliad

clienti di alcuni operatori virtuali ho. 11,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese clienti Vodafone, TIM, WINDTRE e Very Mobile

Il listino di offerte ho. Mobile è particolarmente ricco di opzioni da attivare direttamente online e in tempi rapidi, grazie anche alla nuova modalità di identificazione tramite SPID. Di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte ho. Mobile con tutte le principali opzioni disponibili oggi. Queste offerte possono essere confrontate con tutte le altre promozioni disponibili sul mercato tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.

Ecco le migliori offerte ho. Mobile:

ho. 6,99

Quest’offerta è disponibile solo con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Fastweb, Coop Voce, PosteMobile e altri). L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

130 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva ho. 6,99»

ho. 6,99 per nuovi numeri

Chi ha bisogno di un nuovo numero di cellulare può richiedere ho. 6,99 per nuovi numeri che include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta presenta un costo di 6,99 euro al mese e può contare su un’attivazione gratuita.

Attiva ho. 6,99 per nuovi numeri »

ho. 7,99

Da valutare c’è anche ho. 7,99. L’offerta, disponibile solo con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali, presenta:

minuti ed SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva ho. 7,99 »

ho. 8,99 per nuovi numeri

Tra le offerte per nuovi numeri c’è anche questa seconda opzione che include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 8,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Attiva ho. 8,99 per nuovi numeri »

ho. 9,99

Per clienti Iliad e di operatori virtuali, invece, ho. Mobile propone una terza opzione:

minuti ed SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta prevede un prezzo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva ho. 9,99 »

ho. 11,99

Per clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, invece, c’è ho. 11,99:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta costa 11,99 euro al mese con attivazione di 9 euro (oppure 29 euro per clienti Vodafone).