ho. Mobile rinnova la sua offerta limited edition ho. 5,99 che torna a essere disponibile anche per il mese di settembre 2023. La promozione mette a disposizione un bundle completo di minuti, SMS e Giga con un costo ridotto ad appena 5,99 euro al mese. Vediamo tutti i dettagli sulla promozione e come fare per attivarla direttamente online.