Fibra Iliad: il lancio delle offerte è imminente

Manca davvero poco per il debutto delle prime offerte fibra ottica di Iliad. Annunciato nell'estate del 2020, l'ingresso di Iliad nel mercato di telefonia fissa italiano era programmato per la fine dell'estate 2021. Una serie di complicazioni ha portato ad un allungamento dei tempi ma per gli utenti l'attesa sembra essere arrivata al termine. Nel corso delle prossime settimane, infatti, Iliad dovrebbe lanciare ufficialmente le sue prime offerte di rete fissa.

Arrivano importanti conferme in merito al debutto delle prime offerte Iliad per la connessione Internet di casa. Come già annunciato dall’operatore lo scorso anno, Iliad proporrà ai suoi clienti una nuova gamma di offerte fibra ottica con l’obiettivo di trasferire nel mercato di telefonia fissa tutte le caratteristiche delle sue offerte mobile, dalla convenienza alla trasparenza tariffaria. Il lancio delle prime offerte è atteso da tempo.

Inizialmente, infatti, era previsto un debutto delle prime offerte di rete fissa di Iliad per l’estate 2021. Mancato quest’appuntamento, per motivi non chiariti, si guarda ora al futuro. Il mese di novembre potrebbe essere quello giusto per registrare il debutto delle prime offerte Iliad per la connessione Internet casa. Già nelle prossime settimane, quindi, scopriremo finalmente le caratteristiche delle nuove proposte di Iliad per la fibra ottica.

Le offerte fibra ottica di Iliad arriveranno a novembre?

Potrebbero debuttare a novembre, come sottolinea anche il quotidiano LaRepubblica nei giorni scorsi, le prime offerte fibra ottica di Iliad. L’operatore, con qualche mese di ritardo rispetto alle tempistiche indicate in precedenza, potrebbe finalmente essere pronto al lancio delle prime offerte per la connessione Internet di rete fissa. Al momento, è importante sottolineare, non ci sono conferme ufficiali ma le indiscrezioni si moltiplicano di mese in mese.

Sul finire della scorsa settimana, ad esempio, FiberCop, società controllata da TIM, Fastweb e dal fondo KKR, ha indicato tra i suoi partner anche Iliad. L’azienda sarà, quindi, un partner di Iliad fornendo all’operatore di telefonia mobile l’accesso alla sua infrastruttura di rete in fibra ottica per garantire una copertura ancora maggiore per le offerte fibra di Iliad. Ricordiamo che Iliad ha già confermato una partnership con Open Fiber per quanto riguarda la rete FTTH da mettere a disposizione ai suoi clienti.

Quali saranno le caratteristiche delle offerte Internet casa di Iliad?

Per il momento, possiamo accontentarsi solo delle ipotesi. Iliad non ha rivelato alcun dettaglio in merito alle caratteristiche delle sue offerte. Possiamo immaginare che l’operatore punterà su soluzioni in abbonamento senza vincoli e costi nascosti e con un prezzo mediamente più basso rispetto alle altre proposte del mercato. Si tratta, però, di speculazioni. Iliad continua a mantenere il massimo riserbo sul suo debutto nel mercato di rete fissa.

Da notare che l’operatore potrebbe lanciare offerte fisso + mobile per mettere a disposizione dei clienti di rete mobile i vantaggi della fibra ottica con condizioni agevolate. Anche in questo caso, maggiori dettagli arriveranno solo con l’ufficializzazione delle prime proposte dell’operatore. Come anticipato in precedenza, il mese di novembre sarà un mese chiave per il debutto di Iliad nel mercato di rete fissa nazionale.

Conviene attivare una nuova offerta fibra ottica oggi?

Aspettare il lancio delle offerte Iliad di rete fissa o cambiare subito operatore e passare ad un abbonamento più conveniente? Questo è un dilemma che chi segue il mercato di telefonia fissa ha da tempo. Per rispondere alla domanda è sufficiente analizzare le offerte di rete fissa disponibili in questo momento. L’analisi può essere fatta tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it.

Attualmente, il mercato propone diverse offerte per la connessione di casa tramite fibra ottica con un prezzo inferiore a 25 euro al mese. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per poter scegliere una nuova offerta conveniente da attivare subito per massimizzare il risparmio, anche senza attendere il lancio delle offerte Iliad per la rete fissa. La tabella qui di sotto riassume brevemente le migliori offerte disponibili da attivare direttamente tramite il comparatore di SOStariffe.it.

Offerta Cartteristiche Costi Note Ultrainternet di Tiscali linea telefonica fissa e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 19,95 euro al mese per 12 mesi; poi 27,95 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica fissa con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 24,90 euro a mese Vodafone TV da 12 euro al mese Sky WiFi linea telefonica fissa con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi; poi 29,90 euro al mese attivazione di 29 euro Super Fibra di WINDTRE linea telefonica fissa e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 25,99 euro al mese 12 mesi di Amazon Prime gratis; canone scontato a 22,90 euro al mese per i clienti WINDTRE di rete mobile Fastweb Casa linea telefonica fissa e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 27,95 euro al mese 3 mesi di Discovery gratis; SIM Fastweb con minuti e SMS illimitati a 2 euro in più al mese