Copertura Fibra Iliad: le novità di Gennaio 2023

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad ha annunciato che da oggi è operativo l’accordo di co-investimento di FiberCop, società infrastrutturale del gruppo TIM. A un anno di distanza dal lancio della sua offerta fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home), l’operatore di telefonia mobile e fissa low cost continua a investire nello sviluppo e sulla diffusione della connettività di ultima generazione in Italia raggiungendo più di 8 milioni e 500mila unità abitative in circa 350 città in tutto il Paese. Tramite l’accordo con FiberCop, sulla cui rete si potrà navigare fino a 5 Gbps in download complessivi (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), Iliad continua il percorso di ampliamento della sua copertura in fibra e a breve punta a superare le 10 milioni di unità abitative.

IliadBox, tutti i dettagli sulla fibra di Iliad

L’offerta per la fibra di Iliad è chiamata IliadBox e oltre ad include navigazione illimitata fino a 5 Gbps sulla rete FTTH EPON prevede anche chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. All’offerta poi potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless e ampliare la copertura all’interno della casa al costo di 1,99 euro al mese ciascuno o la protezione per i dispositivi connessi con la soluzione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Con l’app IliadBox Connect potete gestire la vostra offerta e dispositivi, controllare il corretto funzionamento della rete e verificare quale terminale utilizza più banda, condividere l’accesso alla rete inviando l’apposito codice QR via SMS o email e pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi o creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

I clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito o di debito hanno uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra. Per loro la connessione fissa costa 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. La spesa per l’installazione è di 39,99 euro una tantum.

L’offerta mobile da 9,99 euro al mese oggi disponibile è Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare alla massima velocità in 5G. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Nei Paesi Ue è possibile navigare fino a 10 GB in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »