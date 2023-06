Per trovare i conti correnti online a zero spese di giugno 2023 , c’è il comparatore di SOStariffe.it che mette a confronto le offerte più vantaggiose presenti attualmente sul mercato bancario.

Apertura, gestione e operabilità online. Canone annuo gratuito, zero commissioni. E ancora: promozioni, sconti, cashback e buoni regalo per i nuovi clienti. Tra le numerose offerte delle banche per i risparmiatori a caccia di un conto corrente, le proposte più vantaggiose sono i conti bancari online, che sono a zero spese pur offrendo tutti i servizi dei conti tradizionali.

Per conoscere in dettaglio le soluzioni maggiormente convenienti disponibili a giugno 2023, c’è il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it: questo tool (gratuito) aiuta a individuare le offerte più economiche.

Conti correnti online: le soluzioni più vantaggiose di Giugno 2023

CONTO CORRENTE ONLINE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1 Conto Crédit Agricole Online canone annuo gratuito per sempre se lo si apre entro il 4/10/2023

per sempre se lo si apre entro il 4/10/2023 carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni

prelievi di contanti senza costi da ATM della banca

bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni

buono Amazon di 50€ per chi apra il conto entro il 31/7/2023 e, attivando la carta di debito entro il 30/9/23, possibilità di ulteriori 200€ di buoni Amazon 2 Conto Corrente Arancio (ING) con Modulo Zero Vincoli canone annuo gratuito per 12 mes i , poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€

, poi azzerabile con accredito di stipendio o entrate mensili di almeno 1.000€ carta di debito Mastercard inclusa con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay

con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi 3 My Genius Green (UniCredit) canone annuale gratuito a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito gratuita

bonifici ordinari senza commissioni

giroconti senza costi aggiuntivi

Analizziamo qui di seguito quali sono i migliori 3 conti correnti online di giugno 2023: per tutte e tre le offerte, si tratta di conti convenienti.

Conto Crédit Agricole Online

Crédit Agricole offre un conto corrente online a zero spese per sempre se lo si apre entro il 4 ottobre 2023. Con canone annuo gratuito, con la maggior parte delle operazioni senza commissioni, per i nuovi clienti, la banca ha previsto una serie di promozioni.

Con l’apertura del conto corrente online entro il 31 luglio 2023, inserendo il codice promozionale “VISA” nel form di apertura e attivando la carta Crédit Agricole Visa entro il 30 settembre 2023, è possibile ottenere 50 euro in buoni regalo di Amazon.it.

A questa promozione se ne aggiunge un’altra: i nuovi clienti possono ottenere fino a ulteriori 200 euro in buoni regalo Amazon.it, utilizzando la carta di debito abbinata al conto per eseguire pagamenti con POS o wallet digitali o acquisti online. Inoltre Crédit Agricole permette di ottenere altri 300 euro di buoni regalo Amazon.it, presentando fino a un massimo di 6 amici alla banca.

Con la possibilità di gestire il conto direttamente da app, pur potendo contare comunque sull’aiuto di un consulente dedicato, in filiale e a distanza, questo prodotto bancario, che è cointestabile per un massimo di due persone, si caratterizza per:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, mentre da altra banca è prevista una commissione di 2,10 euro;

da ATM della banca, mentre da altra banca è prevista una commissione di 2,10 euro; domiciliazioni bancarie senza commissioni ;

; invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro;

bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

in area SEPA gratuito; bonifico istantaneo in area SEPA con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro).

Con l’apertura di questo conto corrente, Crédit Agricole mette anche a disposizione un conto deposito vincolato. Con la liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, l’offerta prevede:

per un vincolo di 6 mesi , un tasso di interesse lordo annuo del 3% ;

, un tasso di interesse lordo annuo del ; per un vincolo di 12 mesi , un tasso di interesse lordo annuo del 3,5% ;

, un tasso di interesse lordo annuo del ; per un vincolo di 18 mesi, un tasso di interesse lordo annuo del 3,6%.

Per avere una panoramica dell’offerta proposta da Crédit Agricole, clicca al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING è un conto online conveniente. Così come è vantaggiosa la formula (opzionale ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli”, che è a zero spese per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno, il canone è di 2 euro al mese, ma è azzerabile con accredito dello stipendio o della pensione, o con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Apertura e gestione di Conto Corrente Arancio avvengono tramite Internet o dall’app ING.

Con l’attivazione della formula “Modulo Zero Vincoli” è possibile avere:

carta di debito Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay per i pagamenti online;

Mastercard, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay per i pagamenti online; prelievo di contante da sportello ATM in Italia e in Europa gratuiti;

da sportello ATM in Italia e in Europa gratuiti; principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza commissioni;

carta prepagata Mastercard, a canone gratuito in versione virtuale e ricaricabile da App, per effettuare acquisti online e in negozi in tutta sicurezza.

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio, è possibile attivare anche il conto deposito “Conto Arancio”, il quale propone un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi sulle somme depositate fino ad un massimo di 100.000 euro, se lo si apre entro il 5 agosto 2023. Alla fine dei 12 mesi, il tasso di interesse applicato sarà pari allo 0,5% annuo lordo.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, clicca al link qui sotto:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

My Genius Green di UniCredit

Sotto la lente d’ingrandimento della convenienza c’è anche My Genius Green, il conto corrente online a zero spese per sempre di UniCredit. Essendo un conto 100% digitale e completamente paperless (con tutte le informazioni in formato elettronico e assenza di carnet di assegni), questo prodotto bancario mira a salvaguardare il Pianeta, come si evince dal nome stesso. L’apertura di My Genius Green è facile e veloce, sono sufficienti:

documento di identità o SPID;

webcam o una fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo e-mail.

Altrettanto semplice e rapida è la gestione del conto, grazie a Banca Multicanale: questo servizio consente di controllare e operare sul conto senza la necessità di andare in una filiale. È possibile farlo tramite Internet, App e telefono.

Le principali caratteristiche del conto My Genius Green sono:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; prelievi di contanti agli ATM di UniCredit gratuiti;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti.

Per maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit, vai al link di seguito:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »