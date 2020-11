Conti correnti online: i migliori di Novembre 2020

Le promozioni per aprire i migliori conti correnti online offrono soluzioni a canone zero e danno la possibilità di avere carte di debito e di aprire linee di deposito gratuite. Ecco quali sono le offerte del mese e il dettaglio di costi e condizioni proposte dalla più importanti banche a Novembre

I correntisti alla ricerca di prodotti per risparmiare e avere i servizi più innovativi si rivolgono alle banche che propongono conti correnti online. Queste soluzioni sono flessibili è molto più economiche che conti tradizionali. Uno studio di SOStariffe.it ha mostrato come in media un conto tradizionale costi almeno due volte di più rispetto ad un prodotto online.

Nonostante gli aumenti generalizzati delle spese legate a canone e servizi abbiano interessato anche i conti digitali, queste soluzioni restano estremamente convenienti. In media il canone di gestione annuale di un prodotto del genere è infatti di 25 euro, a fronte dei 55 richiesti per i conti correnti tradizionali.

Oltre al canone ci sono poi da considerare le spese per prelievi e i canoni di carte di debito o credito, le imposte di bollo e le altre spese di manutenzione del conto.

Trovare i migliori conti digitali

Un utente che abbia la pazienza di operare dei confronti tra le offerte per l’apertura di nuovi conti correnti online potrà trovare delle condizioni molto convenienti. Gli istituti lanciano spesso delle promozioni per nuovi clienti e offrono come incentivi sconti o buoni da spendere su piattaforme di e-commerce, carte di debito a canone zero, cashback sugli acquisti o altre formule di premio per i clienti.

Il comparatore di SOStariffe.it può aiutare nell’individuare e attivare l’offerta di conto più conveniente. Il sistema mette a confronto le diverse proposte delle banche e le sintetizza in degli schemi che riportano le principali condizioni dei contratti. Nei risultati vengono considerati i costi di operatività, quelli del canon, programmi a premi, servizi di home banking, il sistema di assistenza e le app o altre funzioni disponibili.

Le offerte di Novembre per nuovi conti online

In questa guida analizzeremo le condizioni proposte per i clienti che vogliano aprire un conto online. Dai risultati emersi dalla ricerca effettuata ecco la classifica dei 4 migliori conti correnti digital di Novembre:

My Genius

Widiba

Conto Corrente Arancio

Conto Crédit Agricole

Per poter aprire uno di questi conti è necessario essere cittadini italiani, avere un dispositivo con telecamera, una copia del documento di identità, il codice fiscale e il certificato di residenza. La videocamera è necessaria per poter effettuare una videochiamata di riconoscimento dell’intestatario del conto corrente, così come disposto dalla nuova normativa anti riciclaggio. Sarà anche necessario che i clienti operino un bonifico, anche minimo, da un altro conto a loro intestato per poter rispettare la legge viggente.

1. My Genius

Una formula flessibile e adattabile alle esigenze di diverse tipologie di utente quella offerta da UniCredit con il suo conto modulare a canone spese My Genius. Il prodotto può essere attivato online senza spese e nella sua formula Base è in promozione a zero spese, mentre in genere costa 3 euro al mese di tenuta conto e per il servizio Banca Multicanale.

Se si attiva solo My Genius senza nessun modulo si potranno operare bonifici e giroconti senza commissioni online, si avrà accesso all’opzione Multicanale gratis e si avrà diritto alla carta di debito My One. Per chi apre questo prodotto entro il 31 Dicembre 2020 accreditando lo stipendio (o la pensione) o mantenendo una giacenza di almeno 500 euro sul conto, è previsto l’accredito di un bonus di 150 euro.

Se si ha attivo anche un contratto di luce o gas con Eni si potranno ricevere altri 25 euro di buono. Inoltre si può partecipare al programma Presentaci un amico di UniCredit, questa opzione permette al cliente che porta un amico ad aprire un conto di avere 75 euro di credito (fino al massimo di 375 euro per utente).

I clienti digital possono contare sull’app UniCredit per poter gestire i propri risparmi, controllare il saldo sul conto e operare da remoto pagamenti e altre operazioni. Associando lo smartphone al sistema Bancomat Pay di My Genius si potrà pagare nei negozi convenzionati con il servizio mostrando il QR Code generato dall’applicazione.

I moduli da abbinare sono 3 offrono i seguenti costi e servizi:

Silver – 9 euro al mese – carta di debito UniCredit Card Click, carnet da 10 assegni e bonifici online gratuiti

Gold – 12 euro al mese – carta di credito a canone zero per 1 anno e pacchetto Silver incluso. Dal 2° anno il canone della carta è azzerato se si spendono almeno 2 mila euro

Platinum – 22 euro al mese – due carte di credito a canone zero, una carta di debito aggiuntiva a canone zero, prelievi ATM gratis in Italia e all’estero, carnet di assegni, no commissioni su Telepass e bonifici gratis anche in filiale

2. Conto corrente Widiba

La Banca Widiba propone un conto a zero spese che potrà essere gestito da app o tablet dai clienti in modo semplice e veloce. Nell’offerta del mese per i nuovi clienti è inclusa l’emissione si una carta di debito a canone zero e l’apertura di un conto deposito vincolato a 6 mesi con un rendimento molto favorevole 1,30% sulle somme depositate.

Il conto Widiba è a zero spese e può essere gestito tramite un’app per tablet e smartphone. Nell’offerta per i nuovi clienti sono inclusi una carta di debito e l’attivare gratuita di conti deposito liberi o vincolati. I prelievi superiori a 100 euro operati presso gli sportelli automatici saranno gratuiti.

I conti deposito sono dei prodotti che permettono di accantonare delle somme, queste soluzioni possono essere in forma libera o con dei vincoli temporali. Gli interessi riconosciuti per le linee libere sono dell’0,10% (come stabilito dalla BCE). I conti vincolati riconoscono dei rendimenti diversi a seconda del periodo di blocco delle somme sul conto. I tassi applicati ai conti deposito vincolati con Widiba sono i seguenti:

vincolo 3 mesi 0,30%

vincolo 6 mesi 0,50%

vincolo 12 mesi 0,70%

vincolo 18 mesi 0,90%

vincolo 24 mesi 1,10%

Questo rendimento è lordo, l’interesse netto sarà leggermente inferiore. Per aiutarvi a capire quali sono i guadagni garantiti ecco un esempio. Se avete 100.000 mila euro da poter vincolare per 2 anni otterrete fino a 1.628 euro di rendimento sul vostro deposito.

Le commissioni operative con i prodotti di questa banca sono:

bonifici e giroconto online gratuiti

bonifici SEPA presso sportelli bancari 2 euro

prelievi presso gli ATM di MPS 1 euro per le operazioni di importo inferiore o uguale a 100 euro

prelievi in territorio extra UE 2 euro

canone zero per sempre se si accreditano almeno 600 euro al mese o se si mantiene una giacenza trimestrale pari a 5 mila euro

3. Conto corrente Arancio

La terza soluzione è quella offerta da ING, il conto corrente Arancio è un prodotto 100% digitale a cui è associata un’app per gestire le proprie operazioni. Possono aprire il conto i clienti residenti in Italia che abbiano compiuto 18 anni. Come con il prodotto di Banca Widiba, è possibile associare al conto corrente anche un conto deposito.

Arancio è disponibile in versione Zero Vincoli, questa opzione avrebbe un costo mensile di 2 euro che però viene azzerata se si accreditano almeno 1.000 euro al mese di pensione o stipendio. Il modulo può essere attivato o disattivato dal cliente senza costi.

Con conto Arancio Zero Vincoli gli utenti potranno contare su prelievi con carta di debito in Italia e in Europa senza commissioni, avranno la possibilità di richiedere un libretto di assegni all’anno. Saranno gratuiti anche i bonifici

SEPA (fino a 50.000 euro), i pagamenti di MAV, RAV e gli F24, anche le ricariche telefoniche potranno essere effettuate senza costi.

I servizi del conto sono disponibili recandosi in filiale, richiedendo la consulenza dei professionisti presso gli Arancio Store, chiamando il Customer Center o collegandosi al sito e chattando con gli operatori.

4. Conto Crédit Agricole

Per chi apre il conto online di Crédit Agricole è disponibile una promozione che dà diritto ad un buono Amazon del valore di 100 euro. Le condizioni per poter avere l’accredito di queste somme sul proprio conto sono:

spendere 500 euro con la carta Easy Plus entro 2 mesi dall’emissione

effettuare 10 transazioni minimo da 10 euro l’una

sottoscrivendo una delle polizze di Crédit Agricole compatibili con l’offerta.

Il prodotto online è un conto a canone zero che include nel contratto base una carta di debito senza spese di emissione. L’istituto francese propone i seguenti costi ai clienti che aprono un conto online:

prelievi gratis dagli ATM di Crédit Agricole

primi 24 prelievi dagli sportelli di altre banche (poi 2,10 euro ad operazione)

bonifici online gratis

bonifici verso altre banche 2,50 euro

Per i bonifici fatti tramite mobile o internet verso conti della stessa banca la commissione sarà di 0,75 euro, per le operazioni di versamento verso conti di altre banche si pagherà 1 euro. Si può richiedere l’emissione di una carta di credito Nexi Classic con un canone annuale di 40,99 euro.

