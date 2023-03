Condomini e passaggio al Mercato Libero: come scegliere le tariffe ad Aprile 2023

Il passaggio al Mercato Libero per le forniture di energia elettrica per condomini prenderà il via il prossimo 1° aprile , con la fine del regime di Maggior Tutela. I condomini che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero, infatti, entreranno nel nuovo regime transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali (STG) con un nuovo fornitore assegnato da ARERA. Già oggi, però, è possibile scegliere una nuova tariffa luce per condomini ed effettuare il passaggio al Mercato Libero per ridurre la spesa per le bollette. Ecco come scegliere la tariffa giusta ad aprile 2023:

È quasi tutto pronto per la fine definitiva del regime di Maggior Tutela per le forniture di energia elettrica per condomini. Si tratta di una procedura che coinvolgerà tutti quei condomini che hanno contratti ancora nel mercato tutelato e non sono passati al Mercato Libero. Anche se non ci sono statistiche aggiornate, è evidente che tale procedura coinvolgerà decine di migliaia di condomini in tutta Italia. La data da cerchiare sul calendario è quella del 1° aprile 2023.

Sempre da aprile, inoltre, è prevista la fine della Tutela per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW. Per quanto riguarda le utenze domestiche, invece, lo stop alla Tutela per luce e gas è programmato per il prossimo 10 gennaio 2024. In ogni caso, per tutte le tipologie di cliente ancora in Tutela c’è la possibilità di passare subito al Mercato Libero. Le utenze domestiche possono scegliere la tariffa più vantaggiosa tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Cosa succede dal 1° aprile 2023 con la fine della Tutela per i condomini?

Per i condomini con una fornitura di energia elettrica in regime di Maggior Tutela si registrerà un importante passaggio di consegne il prossimo 1° aprile 2023: il mercato tutelato terminerà ufficialmente lasciando spazio ad una fase transitoria, denominata Servizio a Tutele Graduali (STG). Tale servizio è pensato per “accompagnare” i condomini verso il Mercato Libero nel corso dei prossimi mesi. Chi non sceglierà un fornitore del Mercato Libero entro fine marzo, infatti, passerà in automatico ad un nuovo fornitore assegnato a seguito di aste gestite da ARERA e già definite nelle scorse settimane.

La tabella qui di seguito riassume i fornitori che gestiranno il Servizio a Tutele Graduali in base all’area territoriale considerata. Tale servizio sarà attivo fino al 31 marzo 2027 ma sarà possibile in qualsiasi momento passare al Mercato Libero, scegliendo il fornitore desiderato sulla base della tariffa applicata. Naturalmente, il passaggio dalla Maggior Tutela al Servizio a Tutele Graduali avverrà in automatico e, soprattutto, senza interruzione della fornitura, senza necessità di cambiare contatore e senza costi.

Il Servizio a Tutele Graduali presenta:

condizioni contrattuali che corrispondono alle condizioni delle offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) definite da ARERA ed identiche per tutti i fornitori

che corrispondono alle condizioni delle (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) definite da ARERA ed identiche per tutti i fornitori condizioni economiche “relative alla Spesa per la materia energia sono basate sui valori consuntivi del PUN, e comprendono corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione”

Area territoriale Fornitore Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona Hera Comm S.p.A. Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio- Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza Sorgenia S.p.A. Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini A2A Energia S.p.A. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio Sorgenia S.p.A. Valle d’Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli Sorgenia S.p.A. Liguria, Biella, Cuneo, Torino AGSM AIM Energia S.p.A. Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo Illumia S.p.A. Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa- Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma A2A Energia S.p.A. Basilicata, Calabria, Bari, Taranto Estra Energie S.p.A. Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli A2A Energia S.p.A. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno Acea Energia S.p.A. Sicilia A2A Energia S.p.A.

Cosa è incluso nella bolletta condominiale della luce?

La bolletta della luce condominiale è collegata al consumo di energia elettrica necessaria per alimentare le parti comuni di un condominio. Di conseguenza, le bollette condominiali comprendono l’illuminazione degli spazi non privati oltre che la spesa per l’energia necessaria ad alimentare gli ascensori, eventuali cancelli elettrici, sistemi di allarme e qualsiasi altro elemento che necessiti di energia elettrica tramite la rete condominiale e non tramite un impianto domestico.

Con la fine della Tutela sono previsti aumenti per la bolletta dei condomini?

Come già avviene per la Tutela, anche con il Servizio a Tutele Graduali ci sarà un prezzo dell’energia definito da ARERA e strettamente collegato all’andamento del mercato all’ingrosso (in particolare all’andamento dell’indice PUN). Sarà, quindi, necessario valutare l’evoluzione del costo all’ingrosso dell’energia elettrica per avere un’idea più precisa in merito. In ogni caso, non sono previsti costi aggiuntivi per il passaggio all’STG. I condomini potranno continuare ad utilizzare l’elettricità seguendo la tariffazione definita da ARERA.

In qualsiasi momento, l’amministrazione condominiale potrà procedere con il passaggio al Mercato Libero (sempre gratuito) per massimizzare il risparmio. Basterà scegliere un nuovo fornitore, dopo aver analizzato le tariffe disponibili con l’obiettivo di ridurre il più possibile costo dell’energia elettrica. Esattamente come avviene per le forniture domestiche, a disposizione degli utenti ci sono tariffe indicizzate rispetto al PUN (con prezzo che varia ogni mese) e tariffe a prezzo bloccato (per almeno 12 mesi).

Come ridurre le bollette di casa con il Mercato Libero

Per le famiglie c’è la necessità di ridurre le bollette di luce e gas di casa, soprattutto considerando gli scarsi margini di manovra che riguardano le forniture condominiali dove l’autonomia decisionale è ridotta. Per tagliare le bollette di casa è sufficiente scegliere le migliori tariffe del Mercato Libero. Per farlo basta accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, linkato qui di sotto, ed inserire una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta) in modo da individuare la tariffa più vantaggiosa.

Una volta scelta l’offerta da attivare sarà possibile procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore che la propone. Per attivare una tariffa luce o gas basta avere i dati dell’intestatario della fornitura oltre ai dati identificativi della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, entrambi riportati in bolletta). L’attivazione delle nuove tariffe luce e gas del Mercato Libero è sempre gratuita ed avviene senza interruzione della fornitura di energia.

