Come funziona il bonus vacanze 2023 , il contributo fino a 1.400 euro per soggiorni estivi al mare, in montagna o nelle località turistiche italiane, erogato dall’INPS e rivolto ad alcune categorie di pensionati e loro familiari. Tutto quello che c'è da sapere su questa misura a luglio 2023 e una selezione dei migliori conti correnti per pensionati su SOStariffe.it .

L’estate 2023 entra nel vivo e scattano le partenze verso le principali località turistiche italiane: dal mare alla montagna, fino alle città d’arte. Tra i vacanzieri in fuga dalla canicola delle città e in cerca di relax ci sono anche i pensionati e loro familiari (tra cui figli disabili conviventi) che sono rientrati nella graduatoria stilata dall’INPS nell’ambito dell’edizione 2023 del bando Estate INPSieme Senior.

Ribattezzato anche “bonus vacanze”, questa misura garantisce un contributo totale o parziale fino a 1.400 euro a copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia nei mesi compresi tra giugno e ottobre 2023, con rientro fissato per il 1° novembre 2023.

I pensionati che siano a caccia di un conto corrente online vantaggioso su cui far accreditare il "tesoretto" dell'INPS per le vacanze

Bonus vacanze INPS: chi ne ha diritto e come funziona a Luglio 2023

Anche quest’anno, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato il bando Estate INPSieme Senior, che ha come destinatari i pensionati (così come i loro coniugi e figli disabili conviventi) appartenenti alle seguenti Gestioni:

A loro, l’INPS assicura la possibilità di effettuare soggiorni estivi in Italia, nei mesi tra giugno e ottobre (con rientro entro il 1° novembre 2023) pagati, in tutto o in parte (a seconda dell’ISEE del richiedente stesso) dall’Istituto nazionale.

Affinché il contributo possa essere erogato, il pacchetto turistico dovrà essere organizzato da un tour operator o agenzia di viaggio e dovrà comprendere:

spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive;

spese di vitto durante tutto il soggiorno;

eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto;

eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant’altro previsto nel pacchetto medesimo;

coperture assicurative.

Di contro, non sono considerati validi per l’ottenimento del bonus vacanze i soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online.

Bonus vacanze: ecco il valore dell’importo a Luglio 2023

Come si legge sul bando di concorso pubblicato sul sito dell’INPS, il bonus vacanze può avere un importo massimo di:

800 euro nel caso di soggiorno in Italia di 8 giorni (7 notti);

nel caso di soggiorno in Italia di (7 notti); 1.400 euro per un soggiorno in Italia di 15 giorni (14 notti).

L’importo di ciascun bonus erogato (che è accreditato dall’INPS agli aventi diritto sul conto corrente indicato alla presentazione della domanda) è determinato in base al reddito ISEE del richiedente. Ecco di seguito le diverse fasce in cui è possibile rientrare:

con ISEE fino a 8mila€ , il contributo da parte dell’INPS è totale;

, il contributo da parte dell’INPS è totale; con ISEE tra 8.000,01€ e 16.000€, la copertura economica del soggiorno è garantita al 95%;

con ISEE tra i 16.000,01€ e 24.000€, l’INPS coprirà il 90% delle spese per la vacanza;

con ISEE che va da 24.000,01€ a 32.000€, i pensionati si vedranno riconosciuto il bonus per una quota pari all’85%;

con ISEE da 32.000,01€ a 40.000€, la percentuale del contributo scende all’80%;

con ISEE compreso tra 40.000,01€ a 48.000,00€ la percentuale riconosciuta è del 75% dell’importo complessivo;

con ISEE da 48.000,01€ a 56.000€, l’INPS verserà il bonus fino a un valore del 70%;

con ISEE da 56.000,01€ a 72.000€, l’importo sarà erogato al 65%;

con ISEE superiore a 72.000€ (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione), la soglia di contribuzione INPS scende al 60%.