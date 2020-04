App gratuita per allenarsi a casa: la migliore applicazione per allenarsi tutti giorni a corpo libero

Fare attività fisica in casa, con esercizi mirati per tenersi in allenamento, è molto importante, soprattutto in questi tempi. Fortunatamente, è possibile ricorrere ad un’applicazione gratuita per seguire un piano d’allenamento quotidiano, restando in forma. Ecco quali sono le migliori app gratuite per allenarsi a casa , a corpo libero e senza bisogno di attrezzi specifici per il proprio allenamento.

Se non si può andare in palestra, è comunque possibile continuare ad allenarsi anche a casa, eseguendo precisi esercizi ed un piano d’allenamento prestabilito per restare in forma, perdere peso e migliorare le proprie prestazioni. A seconda delle proprie esigenze, infatti, sarà possibile seguire precisi piani d’allenamento che permetteranno di allenarsi a casa senza alcun problema e senza aver bisogno di attrezzi specifici per eseguire determinati esercizi.

A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse app gratuite per allenarsi a casa, in modo completo e senza alcun problema. Queste applicazioni, disponibili per tutti i principali dispositivi di telefonia mobile, offrono piani di allenamento specifici per le caratteristiche fisiche e gli obiettivi dell’utente garantendo anche la possibilità di dare un’occhiata a video di riferimento in cui viene mostrato come eseguire ogni singolo esercizio.

Grazie alle app per allenarsi in casa è possibile tenersi in forma anche senza dover andare in palestra. Ecco quali sono le migliori app gratuite per allenarsi a casa a corpo libero e senza dover ricorrere ad attrezzature specifiche per poter eseguire gli esercizi.

Nike Training Club

Una delle migliori applicazioni gratuite per allenarsi da casa è Nike Training Club. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, se avete un dispositivo Android, oppure dall’App Store, se avete un iPhone o un iPad, quest’applicazione ha tutto quello che serve per avviare e seguire un piano d’allenamento quotidiano direttamente a casa. L’applicazione offre una lunga serie di funzioni davvero ben realizzate e permette di tenersi in forma potendo contare su di un valido supporto sia per chi è già in forma che per chi è un po’ “arrugginito” e vuole recuperare la forma migliore.

La sezione Allenamenti di Nike Training Club offre una panoramica completa su tutte le tipologie di allenamento che possono essere realizzate direttamente in casa, a corpo libero e senza utilizzare attrezzi particolari. Gli allenamenti vengono suddivisi in base alla durata, all’intensità ed al livello dell’utente. Per ogni allenamento ci sono video dettagliati sulle movenze corrette da eseguire e indicazioni vocali che, di certo, potranno tornare utili per effettuare gli esercizi nel modo corretto.

L’applicazione, inoltre, permette l’impostazione di un programma di allenamento con indicazioni giornaliere sulle attività da seguire in base alla tipologia di programma scelto. Nike Training Club offre una vasta gamma di soluzioni e propone piani d’allenamento mirati agli obiettivi dell’utente, al suo stato di forma ed alle sue condizioni fisiche. Quest’applicazione può essere un supporto ideale per gli allenamenti in casa sia per chi è in forma e non può andare in palestra che per chi vuole rimettersi in forma dopo un periodo più o meno lungo di inattività.

adidas Training by Runtastic

Tra le applicazioni migliori per l’allenamento a casa troviamo adidas Training by Runtastic. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet Android, su iPhone e iPad tramite, rispettivamente, il Google Play Store e l’App Store. Effettuata la registrazione, l’applicazione sarà pronta all’uso.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’applicazione completa ed efficace in grado di diventare un valido compagno d’allenamento e di offrire tutte le indicazioni utili per poter restare in forma (o rimettersi in forma) direttamente a casa con un programma di esercizi ben definito da seguire giorno per giorno.

Grazie ad adidas Training by Runtastic è possibile individuare gli esercizi più adatti alle proprie necessità e seguire piani di allenamento in grado di adattarsi alle proprie condizioni fisiche. Inserendo tutti i dati richiesti, infatti, l’applicazione sarà in grado di fornire all’utente tutte le informazioni di cui ha bisogno per avviare un programma d’allenamento quotidiano che sia efficace e funzionale ai suoi obiettivi.

C’è anche una sezione Progressi, che permette di seguire l’andamento del proprio piano d’allenamento, ed una sezione Piani, in cui si potranno verificare le caratteristiche dei vari programmi d’allenamento tra cui scegliere quello da seguire per mettersi in forma restando a casa. Le opzioni a disposizione degli utenti sono numerose e, per chi ha esigenze particolari ed ha bisogno di piani d’allenamento più intensi, c’è la possibilità di acquistare pacchetti specifici con indicazioni dettagliate delle attività da svolgere.

Fitify

Un’altra ottima applicazione per allenarsi a casa, eseguendo esercizi a corpo libero per tenersi in forma, è Fitify. Si tratta di un’applicazione gratuita che include la possibilità di attivare un abbonamento Pro, con pagamento settimanale, che va ad arricchire ulteriormente le funzioni dell’app. La versione gratuita, disponibile sia su Android che iOS, è comunque uno strumento validissimo per iniziare ad allenarsi in casa.

Fitify include una vasta gamma di piani d’allenamento, accessibili direttamente dalla pagina principale dell’applicazione. Per ogni piano d’allenamento vengono fornite informazioni precise in merito alle sue caratteristiche, con punteggi relativi a categorie come cardio e forza che possono offrire dettagli chiari in merito alla tipologia degli esercizi da eseguire per completare il piano. C’è anche una lista d’esercizi da fare, per chi non vuole seguire un piano d’allenamento preciso, con brevi video che mostrano il modo esatto con cui vanno eseguiti i vari esercizi.

Da notare che l’utente ha la possibilità di impostare i propri dati personali in modo da garantire la possibilità all’applicazione di individuare, rapidamente, la tipologia di allenamenti più adatti da eseguire, anche in base all’obiettivo fissato dall’utente stesso (perdere peso, guadagnare massa muscolare etc.).