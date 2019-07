Wind smartphone incluso: le offerte di Luglio 2019

Wind potrebbe essere l’operatore giusto a cui affidarsi per l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma dei grandi brand del settore, in particolare in questo mese di luglio. Scopri le offerte telefono incluso dell’operatore italiano

Wind per l’estate ha rinnovato la sua offerta di telefonia mobile, comprese ovviamente le tariffe smartphone incluso. Ad esempio, chi acquista uno smartphone Huawei P30 o Huawei P30 Pro dal 27/6/19 al 31/7/19 e lo registra entro il 14/8/19 su www.huaweipromo.it ottiene un rimborso di 100 euro con carta prepagata Mastercard Huawei. Chi sceglie il modello con schermo più ampio riceverà in regalo anche l’esclusiva Snorkeling Case dal valore di 79,99 euro.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte telefono incluso di Wind disponibili a luglio e le modalità con cui sottoscriverle.

Wind: le offerte telefono incluso di luglio 2019

1. Smart Pack Top

Minuti illimitati per le chiamate

60 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Huawei P30 – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 128 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

Per chi attiva l’offerta dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

2. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Per chi attiva l’offerta dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

A questa tariffa si possono associare i seguenti smartphone:

Apple iPhone XR da 64 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 449,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 449,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P20 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Huawei Y5 2019 – 49,99 euro di contributo iniziale

– 49,99 euro di contributo iniziale Xiaomi Redmi 6A – 1,99 euro a mese per 30 rinnovi 69,99 euro di anticipo

– 1,99 euro a mese per 30 rinnovi 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Samsung Galaxy J6 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

3. All Inclusive Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

L’offerta è attivabile fino al 16/6/19.

La promozione ha un costo di 16,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

Per chi attiva l’offerta dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

4. Wind Family

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet (50 per te e 50 da condividere)

La tariffa ha un costo di 17,99 euro al mese. Per chi sottoscrive anche Fibra 1000 l’addebito mensile è di 7,99 euro e i Gigabyte totali diventano 150. La spesa per l’attivazione è di 5 euro invece di 50 euro se non si rescinde dal contratto prima di 24 mesi.

E’ possibile scegliere di condividere i Gigabyte con 3 SIM Wind Family Member e 4 SIM Ricaricabile con tablet o altri device.

I profili Wind Family Member e Wind Family Member Junior per 9,99 euro al mese offrono:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

5. Fibra 1000

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Per chi attiva l’offerta dal 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

Ad All Inclusive Easy, Wind Family e Fibra 1000 è possibile associare i seguenti modelli di smartphone: