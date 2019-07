Conto corrente Widiba regala Telepass per un anno e tasso 1,60%

Il conto corrente Widiba è uno dei migliori conti a zero spese disponibili attualmente tra gli istituti bancari italiani. Si tratta di un conto flessibile e che offre diversi vantaggi per i clienti. Per il mese di luglio chi sceglie di attivare un nuovo conto corrente Widiba potrà contare su diverse promozioni come la possibilità di sfruttare un tasso promozionale dell’1.6% , su linee vincolate per appena 6 mesi, oltre ad un canone annuo gratuito per Telepass. Ecco tutti i dettagli sulla promozione di questo mese riservata ai nuovi clienti che scelgono Widiba.

Attiva il conto corrente Widiba in questo mese di luglio 2019 è particolarmente conveniente. La promozione che Widiba riserva ai suoi nuovi clienti, infatti, è davvero da cogliere al volo grazie ai bonus inclusi, disponibili esclusivamente per i nuovi clienti che richiederanno l’apertura del conto corrente Widiba entro la fine del mese di luglio (l’ultimo giorno utile per la richiesta dell’apertura è il 31 luglio 2019).

Per chi sceglie il conto Widiba c’è la possibilità di ottenere un anno di Telepass gratuito, risparmiando così sino a 15,12 Euro per l’accesso al servizio, più l’attivazione gratuita del servizio europeo di Telepass che, di norma, ha un costo di 6 Euro e può essere richiesto, in via opzionale, dal cliente che vuole sfruttare il servizio di Telepass anche al di fuori dei confini nazionali. Il servizio europeo garantito da Telepass offre servizi aggiuntivi in Francia, Spagna e Portogallo con un costo mensile extra solo in caso di effettivo utilizzo del servizio al di fuori dei confini italiani.

A completare i vantaggi che Widiba riserva ai nuovi clienti che attivano il conto corrente entro la fine del mese di luglio 2019 troviamo la possibilità di sfruttare un tasso lordo promozionale dell’1.6%. Grazie a questo tasso d’interesse particolarmente favorevole, il cliente che apre il conto Widiba potrà far fruttare i suoi risparmi ottenendo un guadagno considerevole grazie al rendimento ben al di sopra alla media del mercato offerto da Widiba.

Per ottenere il tasso lordo dell’1.6% sarà necessario aprire una linea vincolata entro il 30 agosto 2019. Il tasso promozionale è riservato ad un vincolo di appena 6 mesi, una durata molto breve che, solitamente, garantisce un rendimento nettamente inferiore rispetto a quello garantito dalla promozione Widiba al via in questo mese di luglio. Da notare, inoltre, che per poter sfruttare il tasso promozionale dell’1.6% è necessario che la linea vincolata presenti un importo minimo di 1.000 Euro. Il valore massimo della linea vincolata aperta con Widiba è pari a 500 mila Euro.

La possibilità di sfruttare il servizio Telepass in modo completamente gratuito per un anno (a cui si aggiunge l’azzeramento dei costi di attivazione del servizio europeo garantito da Telepass) sommata ai vantaggi garantiti dal tasso promozionale lordo dell’1.6% che Widiba offre ai nuovi clienti che aprono una linea vincolata entro fine agosto rappresentano dei motivi più che validi per attivare il conto Widiba.

Il Conto Widiba, in ogni caso, offre, al netto delle promozioni riservate ai nuovi clienti, già di per sé una lunga serie di vantaggi che lo rendono una delle migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese per gestire il proprio denaro e far fruttare i propri risparmi. Il conto offre una possibilità dei gestione online completa ed è arricchito da diverse opzioni per le carte di pagamento. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che vogliono trasferire il vecchio conto corrente c’è l’opportunità di sfruttare gratuitamente il servizio WidiExpress che accelerare la procedura di trasferimento,

Vediamo, di seguito, le caratteristiche del conto corrente di Widiba e quali sono i punti di forza di questo prodotto che vanno a sommarsi ai bonus della promozione di luglio.

Conto Corrente Widiba: ecco tutto quello che c’è da sapere

Oltre alla promozione del mese di luglio, il conto corrente di Widiba si caratterizza per una lunga serie di vantaggi offerti al cliente che ne richiede l’apertura. Per prima cosa, è importante sottolineare che ci troviamo di fronte ad un conto corrente gestibile completamente online, in modo semplice, chiaro e veloce. Il cliente, tramite il sito Widiba o tramite l’app, può eseguire tutte le operazioni che preferisce, senza limiti e vincoli di alcun tipo e, soprattutto, in modo totalmente sicuro.

Per quanto riguarda l’applicazione ufficiale, Widiba mette a disposizione un’applicazione scaricabile, gratuitamente, da tutti gli smartphone Android, tramite il Play Store, oppure da qualsiasi iPhone, tramite l’App Store. Dopo aver completato la registrazione, l’applicazione permetterà di gestire in modo completo tutti i servizi finanziari offerti da Widiba a partire dal conto corrente.

Il Conto Widiba è un conto corrente a zero spese che presenta canone gratuito per il primo anno successivo all’apertura del conto stesso. Da notare, inoltre, che il conto corrente Widiba diventerà gratuito per sempre per tutti i clienti che effettueranno l’accredito dello stipendio, seguendo le modalità indicate dall’istituto (la procedura è molto semplice in ogni caso) oppure che registreranno una giacenza media pari a 5 mila Euro.

Se non si rispettano queste condizioni, il conto corrente di Widiba presenterà un costo di gestione di appena 5 Euro per ogni trimestre, risultato quindi un’opzione comunque molto economica da mantenere attiva per poter gestire i propri risparmi, le carte di pagamento ed i vari servizi offerti da Widiba. Da notare, inoltre, che sia l’estratto conto digitale che il bonifici SEPA sono completamente gratuiti per i clienti Widiba che senza costi possono anche sfruttare il deposito titoli e l’apertura di linea vincolate.

Per i clienti Widiba ci sarà anche la possibilità di sfruttare gratuitamente l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e la firma digitale. Entrambi i servizi resteranno gratuiti fino a quando l’utente che li ha richiesti resterà cliente Widiba sfruttando il conto corrente messo a disposizione dall’istituto bancario.

Naturalmente, il Conto Widiba può contare su diverse opzioni per quanto riguarda le carte di pagamento. In primo luogo, infatti, i clienti che richiedono l’apertura del conto corrente riceveranno a casa una Carta di Debito con canone annuo gratuito e con la possibilità di effettuare maxi-prelievi sino a 1.550 Euro.

Con la Carta di Debito di Widiba, inoltre, è possibile effettuare prelievi gratuiti presso qualsiasi ATM in Italia con l’unico vincolo che l‘importo prelevato deve essere superiore ai 100 Euro. Per importi prelevati inferiori ai 100 Euro, invece, è prevista una commissione di 1 Euro. A rendere ancora più interessante e completa la Carta di Debito di Widiba troviamo la possibilità di richiedere gratuitamente una seconda carta e di effettuare pagamenti con lo smartphone sfruttando le opzioni di pagamento Apple Pay e Google Pay.

Il cliente Widiba può, inoltre, chiedere all’istituto l’emissione di una Carta di Credito Classic. La carta, disponibile sia con il circuito Visa che con il circuito MasterCard, presenta un canone trimestrale di 5 Euro ed un plafond di 1.500,00 Euro. L’anticipo di contante, sia in area Euro che in area extra UE, prevede una commissione del 4% dell’importo con un minimo di 2,50 Euro. Tra le opzioni disponibili per l’utente c’è anche la possibilità di richiedere una carta prepagata per gli acquisti online.

Da notare, inoltre, che sia la Carta di Debito che la Carta di Credito sono personalizzabili, dal punto di vista estetico, dal cliente che può scegliere tra ben 34 stili differenti per la propria carta. Si tratta di un’opzione di personalizzazione estetica che permette di richiedere una carta che rispecchi il gusto estetico dell’utente. Le caratteristiche “finanziarie” della carta di pagamento sono, naturalmente, completamente indipendenti dal look scelto dal cliente.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Widiba c’è l’opportunità di sfruttare il servizio WidiExpress che permette di completare il trasferimento del vecchio conto in modo rapidissimo. L’apertura online del Conto Widiba, con tanti di riconoscimento e autenticazione via webcam, avviene, infatti, in appena 5 minuti.

Successivamente, dall’area privata del sito Widiba il cliente potrà recarsi nella sezione WidiExpress per procedere con la compilazione del modulo online che permette di trasferire il vecchio conto. Il trasferimento riguarderà, oltre al saldo, anche le varie utenze collegate al conto e i bonifici periodici impostati dall’utente. Dopo aver inviato la richiesta di trasferimento tramite WidiExpress non si dovrà fare altro. L’intero processo di trasferimento, infatti, avverrà in appena 12 giorni. Completato tutto l’iter, il nuovo conto corrente sarà già pronto all’uso sotto tutti gli aspetti.