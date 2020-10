TIM Per Te Casa: le offerte personalizzate TIM per FWA e FTTH

Non sei soddisfatto della tua connessione fissa domestica e vorresti passare a una tecnologia superiore? Tim per i suoi clienti che vogliono di più dalla propria rete ha pensato a nuove tariffe chiamate Tim Per Te Casa finalizzate a garantire la migliore qualità possibile in termini di velocità e stabilità. Scopri costi e modalità per passare a una rete FTTH o FWA restando con Tim

Tim è particolarmente generosa non solo con i potenziali clienti ma anche con chi ha già sottoscritto una delle sue offerte Internet casa. Dall’inizio di settembre l’operatore ha infatti creato una nuova famiglia di tariffe chiamata Tim Per Te Casa per incentivare l’adozione di una tecnologia di connessione superiore rispetto a quella di cui già si dispone. Si parte da quella meno performante, ovvero l’ADSL, passando per la FWA o fibra mista radio fino alla fibra ottica FTTC e FTTH. La priorità a seconda della copertura disponibile va a quest’ultima, in quanto offre una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload. Con la la fibra mista rame, che unisce fibra ottica e doppini in rame per la trasmissione dei pacchetti di dati o prevede solo la rete telefonica tradizionale se è installato nell’apparato la tecnologia VDSL, è possibile arrivare fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

La fibra ottica di Tim oggi raggiunge 140 città tra cui Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Reggio di Calabria,Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza. Potete facilmente verificare la copertura nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento disponibili su SOStariffe.it.

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), che garantisce prestazioni fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload e prevede il collegamento in 4G o 4G+, viene attivata solo se non c’è copertura in FTTH o FTTC e la velocità prevista in ADSL è minore di 5 Mbps. Questa modalità di connessione è indicata a tutti coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica e abitano in aree isolate o comunque distanti dai grandi centri.

Non è previsto alcuno sconto per la domiciliazione sul conto corrente del costo delle promozioni come avviene per le offerte Super Fibra e Super FWA nella modalità tradizionale. Questo metodo di pagamento potrebbe essere comunque consigliato dai rivenditori di Tim per accedere a Tim Unica. Chi già cliente dell’operatore per la telefonia mobile e dispone di una SIM con opzione dati attiva oltre per quella fissa può avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 numeri) senza costo di attivazione. Il pagamento di entrambe le linee è presente direttamente in bolletta con il servizio Ricarica Automatica.

E’ possibile però effettuare un upgrade gratuito a una tecnologia superiore anche per chi già ha sottoscritto una tariffa Tim Per Te Casa. Le promozioni riservate ai clienti Tim possono essere sottoscritte nei negozi, dall’app MyTim o su sito dopo aver effettuato il login nell’area personale MyTim.

Tim Per Te Casa – FTTH

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. E’ possibile sulla base della profilazione dell’utente possano esservi proposti anche prezzi più convenienti fino a un minimo di 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Tim Per Te Casa – FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload in FWA (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. E’ possibile sulla base della profilazione dell’utente possano esservi proposti anche prezzi più convenienti fino a un minimo di 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro. Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

Trattandosi di un miglioramento di offerte di cui già attive, per entrambe le varianti di tariffe Tim Per Te Casa restano in vigore tutti i servizi e le opzioni già attive sulla linea allo stesso prezzo. L’operatore permette di aggiungere alle sue promozioni il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Alcune offerte invece includono il Wi-Fi certificato assegnato da un tecnico Tim, che verificherà e ottimizzerà la copertura in tutti gli ambienti della casa attestando così la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti in altissima qualità (Full HD), e Safe Web Plus. La piattaforma è studiata per garantire una maggiore protezione durante la navigazione su Internet. Il servizio protegge tutta la famiglia dalla maggior parte delle minacce del web per tutti i dispositivi della casa, anche quando sono connessi in Wi-Fi. Il Parental Control, invece, offre un’ulteriore protezione per i minori permettendo ai genitori di monitorare le loro attività online e limitare il tempo di utilizzo di Internet. Tim permette anche di scegliere il suo pacchetto Mondo Intrattenimento che comprende Disney+, Netflix e TIMVISION Plus a 14 euro al mese senza vincoli. Tra le opzioni aggiuntive per lo streaming troviamo anche tutto lo sport di DAZN e i film e serie TV di Sky senza abbonamento su NOW TV.

Tutti i servizi sopra descritti possono essere comunque sottoscritti dagli utenti Tim Per Te Casa anche successivamente in quanto compatibili.