Serie A TIM 2022-2023: calendario e come vedere le partite a Dicembre 2022

La Serie A TIM si ferma a dicembre per i Mondiali 2022 ma riprende a gennaio con la 16° giornata. Scopri le migliori offerte per seguire le partite

La Serie A TIM si è presa una pausa in occasione dei Mondiali 2022 in Qatar e tornerà solo all’inizio del nuovo anno. Nel frattempo la massima competizione tra nazionali sta entrando nel vivo. Le squadre che parteciperanno ai quarti di finale sono già state decise e il sogno è quella di raggiungere la finale allo stadio “Losail”.

Calendario Mondiali 2022: data e orario delle partite

Quarti di finale

9 DICEMBRE

Croazia-Brasile alle 16:00

Olanda-Argentina alle 20:00

10 DICEMBRE

Marocco-Portogallo alle 16:00

Inghilterra-Francia alle 20:00

Semifinali

13 DICEMBRE

Vincente quarto 2-Vincente quarto 1 alle 20:00

14 DICEMBRE

Vincente quarto 4-Vincente quarto 3 alle 20:00

Finali

17 DICEMBRE

Finale 3° posto alle 16:00

18 DICEMBRE

Finale alle 16:00

Calendario Serie A TIM 2022-2023 di gennaio

La Serie A TIM riprenderà invece all’inizio del 2023 con la 16° giornata. Il calendario per il mese di gennaio è il seguente:

16esima giornata

SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]

SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]

LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]

ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]

CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]

FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]

INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

17esima giornata

FIORENTINA-SASSUOLO, sabato 7 gennaio ore 15:00 [DAZN]

JUVENTUS-UDINESE, sabato 7 gennaio ore 18:00 [DAZN]

MONZA-INTER, sabato 7 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SALERNITANA-TORINO, domenica 8 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

LAZIO-EMPOLI, domenica 8 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SPEZIA-LECCE, domenica 8 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SAMPDORIA-NAPOLI, domenica 8 gennaio ore 18:00 [DAZN]

MILAN-ROMA, domenica 8 gennaio ore 20:45 [DAZN]

VERONA-CREMONESE, lunedì 9 gennaio ore 18:30 [DAZN]

BOLOGNA-ATALANTA, lunedì 9 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

18esima giornata

NAPOLI-JUVENTUS, venerdì 13 gennaio ore 20:45 [DAZN]

CREMONESE-MONZA, sabato 14 gennaio ore 15:00 [DAZN]

LECCE-MILAN, sabato 14 gennaio ore 18:00 [DAZN]

INTER-VERONA, sabato 14 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SASSUOLO-LAZIO, domenica 15 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

TORINO-SPEZIA, domenica 15 gennaio ore 15:00 [DAZN]

UDINESE-BOLOGNA, domenica 15 gennaio ore 15:00 [DAZN]

ATALANTA-SALERNITANA, domenica 15 gennaio ore 18:00 [DAZN]

ROMA-FIORENTINA, domenica 15 gennaio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-SAMPDORIA, lunedì 16 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

19esima giornata

VERONA-LECCE, sabato 21 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SALERNITANA-NAPOLI, sabato 21 gennaio ore 18:00 [DAZN]

FIORENTINA-TORINO, sabato 21 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

SAMPDORIA-UDINESE, domenica 22 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

MONZA-SASSUOLO, domenica 22 gennaio ore 15:00 [DAZN]

SPEZIA-ROMA, domenica 22 gennaio ore 18:00 [DAZN]

JUVENTUS-ATALANTA, domenica 22 gennaio ore 20:45 [DAZN]

BOLOGNA-CREMONESE, lunedì 23 gennaio ore 18:30 [DAZN]

INTER-EMPOLI, lunedì 23 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

LAZIO-MILAN, martedì 24 gennaio ore 20:45 [DAZN]

20esima giornata

BOLOGNA-SPEZIA, venerdì 27 gennaio ore 18:30 [DAZN]

LECCE-SALERNITANA, venerdì 27 gennaio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-TORINO, sabato 28 gennaio ore 15:00 [DAZN]

CREMONESE-INTER, sabato 28 gennaio ore 18:00 [DAZN]

ATALANTA-SAMPDORIA, sabato 28 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

MILAN-SASSUOLO, domenica 29 gennaio ore 12:30 [DAZN-Sky]

JUVENTUS-MONZA, domenica 29 gennaio ore 15:00 [DAZN]

LAZIO-FIORENTINA, domenica 29 gennaio ore 18:00 [DAZN]

NAPOLI-ROMA, domenica 29 gennaio ore 20:45 [DAZN]

UDINESE-VERONA, lunedì 30 gennaio ore 20:45 [DAZN-Sky]

Serie A TIM 2022-2023: dove vedere le partite

Dove vedere la Serie A TV Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete 29,99 euro DAZN Plus tutta la Serie A e Serie B, Europa League, il meglio della Conference League, calcio internazionale e altri sport su due dispositivi in contemporanea anche in luoghi diversi 39,99 euro TIMVISION Calcio e Sport DAZN

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime 29,99 euro TIMVISION Gold DAZN

TIMVISION con TIMVISION Box

Infinity+

Eurosport Player per 12 mesi

6 mesi di Amazon Prime

Disney+

Netflix piano standard 45,99 euro Prova Sky Q Sky TV

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema

Sky Calcio

Sky Sport

Netflix 9,90 euro per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio Serie A (3 partite per giornata), tutta la Serie B, 3 partite per giornata di Serie C, migliori incontri di Premier, Bundesliga e Ligue 1 19,90 euro per 18 mesi Pass Sport di NOW TV Tutta la Serie A e Serie B, Formula 1, MotoGP, tornei internazionali di Tennis, NBA, Eurolega e Eurocup 9,99 euro per un mese, poi 14,99 euro

L’offerta più completa per seguire la Serie A TIM è quella di DAZN. L’app di streaming permette infatti di vedere in esclusiva 10 partite per giornata del massimo campionato fino alla stagione 2023/2024. Il pacchetto comprende poi tutta la Serie BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, Liga e il calcio internazionale oltre a sport come tennis, basket, ciclismo, sci su Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2 insieme a UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, football americano dell’NFL e le freccette. E’ possibile scegliere tra due tipologie di abbonamenti:

Standard a 29,99 euro al mese per la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete.

a per la visione dei contenuti su due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete. Plus a 39,99 euro al mese che permette di associare fino a sei dispositivi allo stesso account con visione su due terminali in contemporanea anche non connessi alla stessa rete

Scopri le offerte di DAZN »

DAZN consente di disattivare l’abbonamento quando si vuole senza penali.

I contenuti dell’app di streaming sono inclusi anche nelle offerte intrattenimento di TIM abbinate alle offerte Internet casa dell’operatore. Se non siete clienti di TIM per la connessione di casa potete comunque acquistare un pacchetto se non avete già attiva un’offerta TV:

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. Attivazione di 19,99 euro scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder

con DAZN, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta ha un costo di Attivazione di 19,99 euro scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder TIMVISION Gold con DAZN, TIMVISION, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta ha un costo di 45,99 euro al mese. Attivazione di 19,99 euro scontata a 9,99 euro per chi ha già il decoder

Con TIM potete avere un’offerta fibra ottica da 29,90 euro al mese con inclusi navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni, modem TIM Hub+, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e l’assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo per un anno. Attivazione a 19,90 euro.

Scopri qui tutte le offerte fibra di TIM »

Anche sulla pay TV è possibile vedere la Serie A TIM ma solo per tre partite per giornata (l’incontro del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45). Per seguire il campionato potete scegliere tra i seguenti pacchetti di Sky:

Sky TV + Sky Calcio a 19,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 30 euro al mese. Oltre alla Serie A avrete inclusi tutta la Serie BTK, 3 partite per turno di Serie C, le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga oltre agli show, serie TV, documentari e produzioni originali di Sky e il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet

a per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 30 euro al mese. Oltre alla Serie A avrete inclusi tutta la Serie BTK, 3 partite per turno di Serie C, le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga oltre agli show, serie TV, documentari e produzioni originali di Sky e il piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet Prova Sky Q a 9 euro per provare per 30 giorni tutti i contenuti i pacchetti: Sky TV, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema, Sky Calcio, Sky Sport e Netflix

Prova Sky Q »

Gli abbonanti a Sky che hanno anche un profilo DAZN possono avere il canale dedicato Zona DAZN al 204 per accedere ai contenuti dell’app dal proprio decoder attivandolo dall’area Il Mio Account.

Tutto il calcio di Sky è disponibile anche tramite NOW TV ma senza abbonamento alla pay TV. Il Pass Sport potete scegliere tra diversi pacchetti:

Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata e tutta la Serie BKT, Formula 1, MotoGP, tornei internazionali di Tennis, NBA, Eurolega e Eurocup a 9,99 euro per un mese , poi 14,99 euro al mese

, poi 14,99 euro al mese Tutto lo sport di Sky, compresa anche la Champions League, a 19,99 euro per 4 mesi , poi 14,99 euro al mese

, poi 14,99 euro al mese Pass Cinema + Pass Entertainment + Pass Sport a 19,99 euro per 6 mesi, poi 29,97 euro al mese

E’ possibile associare fino a 6 dispositivi allo stesso account. La visione è concessa in contemporanea solo su due terminali registrati. E’ possibile anche scaricare i contenuti per guardarli offline.