Perché aumentano le bollette luce e gas: tutto sui rincari di Marzo 2022

Gli aumenti luce e gas che stiamo vivendo nelle ultime settimane nascono nel 2021 e potrebbero ulteriormente intensificarsi nel prossimo futuro se la Russia irrigidirà la sua posizione sulla fornitura di gas verso l’Europa come reazione al sostegno dell’Occidente all’Ucraina nel conflitto in corso.

Aumenti luce e gas: la ripresa dopo il lockdown

L’epidemia di Covid-19 ha messo in stand-by l’economia globale per diversi mesi del 2020. Molte aziende non hanno potuto lavorare e per questo motivo si è registrata una fortissima contrazione della richiesta dell’energia a livello mondiale. Durante quel periodo il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia è crollato fino a raggiungere il minimo storico di 22 euro per MWh a maggio.

Nel secondo semestre del 2021 l’economia ha ripreso a funzionare grazie al calo dei contagi di Covid-19 dovuto all’arrivo dei vaccini. Le aziende ha ripreso a lavorare quasi a pieno ritmo e con il desiderio di recuperare il tempo perduto. La domanda di energia è cresciuta esponenzialmente a fronte di un’offerta limitata. Nel dicembre del 2021 il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica ha toccato la soglia record di 281,24 euro per MWh, con un picco orario di 533,19 euro per MWh. Per l’utente finale gli aumenti luce e gas sono stati solo in parte mitigati dall’intervento dello Stato.

Aumenti luce e gas: fattori climatici

Gli aumenti luce e gas sono anche causate dal clima. L’inverno del 2021 è stato particolarmente rigido e ciò ha provocato un forte aumento della richiesta di energia in quasi tutti i Paesi europei. Questi sono stati costretti ad attingere alle proprie riserve strategiche, che in un secondo momento dovevano essere ripristinare. Ciò a provocato un effetto a catena con conseguenti aumenti luce e gas. La produzione di elettricità infatti dipende fortemente dal gas. I rincari in questo settore nascono anche dalla crescita del prezzo dei permessi di emissione di CO2 nell’atmosfera sostanzialmente raddoppiato. Non solo, durante il 2021 si è registrato un fenomeno meteorologico conosciuto come “siccità di vento” che ha ridotto sensibilmente la produzione di energia tramite eolico, compensata da un maggiore utilizzo di fonti fossili come il gas naturale.

Aumenti luce e gas: la situazione internazionale

Ad incindere sugli aumenti luce e gas hanno contribuito ovviamente anche le tensioni a livello internazionale. La Russia da sola fornisce all’Italia il 40% del suo fabbisogno di gas naturale. Sebbene il Cremlino stia rispettando i termini contrattuali per quanto riguarda la fornitura di questa fonte energetica, comunque l’invasione dell’Ucraina e le sanzioni imposte da Ue, Usa e altre nazioni occidentali a sostegno di Kiev hanno comunque portato a limitazioni nell’arrivo del gas nel Vecchio Continente. Agli aumenti luce e gas ha contribuito anche lo spegnimento da parte della Francia di diverse grandi centrali nucleari per manutenzioni non prorogabili che ha portato a una riduzione delle importanzioni di energia elettrica da questo Paese.

Aumenti luce e gas: come ridurre la spesa in bolletta

Per far fronte agli aumenti luce e gas ed evitare di dover cambiare fortemente le proprie abitudini di consumo per evitare il salasso del conto, il consiglio quello di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio permette di confrontare in modo semplice, veloce e imparziale le migliori offerte energia e tariffe gas per trovare quella più economica in base ai propri specifici bisogni in termini energetici.

In linea di massima per chi vuole risparmiare e in parte limitare gli aumenti luce e gas sarebbe opportuno rivolgersi alle offerte del mercato libero. Al contrario di quello tutelato, in cui i prezzi sono stabiliti dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), nel mercato libero sono i fornitori a scegliere quale prezzo proporre ai clienti. Inoltre, è spesso consigliabile attivare un’offerta Dual Fuel (luce e gas insieme) in quanto associate a promozioni per un prezzo ancora più vantaggioso.

Tra le migliori sul mercato vi segnaliamo:

