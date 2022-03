Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di marzo 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 20,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb è uno degli operatori di telefonia fissa tra i più diffusi in Italia, con il quale è possibile sottoscrivere offerte Internet casa in fibra ottica che permettono di raggiungere velocità di a 2,5 Giga in download.

Come la maggior parte delle offerte Internet casa disponibili oggi, l’operatore propone:

offerte tutto compreso , con Internet illimitato e chiamate (non ci sono più dunque promozioni solo Internet, anche perché nelle promozioni all inclusive non si dovrà pagare il canone telefonico);

promozioni a meno di 30 euro al mese, con modem e contributo di attivazione inclusi;

la possibilità di personalizzare la promozione Internet casa di base attivando anche una tariffa mobile.

Confronta le migliori offerte Internet casa »

Le migliori offerte Internet casa fibra di Fastweb sono:

Fastweb Casa Light;

Fastweb Casa;

Fastweb Casa Plus.

Si tratta di offerte tutto compreso, che si potranno attivare direttamente online, senza la necessità di doversi recare in negozio e che potranno essere pagate anche tramite la domiciliazione bancaria diretta.

Analizziamole di seguito nel dettaglio, ricordando che prima di sottoscrivere l’offerta di qualsiasi operatore è sempre bene procedere prima con la verifica della propria copertura di rete.

Scopri le migliori offerte Internet casa »

Fastweb Casa Light a 25,95 euro al mese

La promozione Fastweb Casa Light, disponibile al costo di 25,95 euro al mese, comprende:

la fibra ultraveloce;

le chiamate a consumo, al costo di 15 centesimi al minuto, sia verso i numeri fissi, sia verso i numeri mobili nazionali;

il modem FASTGate;

i corsi delle Fastweb Digital Academy;

il WOW Space incluso online.

Nel caso in cui non si fosse soddisfatti della promozione, si avranno a propria disposizione 30 giorni di tempo per recedere senza dover pagare penali: si riceveranno i rimborsi di tutti i costi che sono stati sostenuti nel primo mese.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Fastweb Casa Light »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb casa a 28,95 euro al mese

L’offerta Fastweb casa, disponibile al costo di 28,95 euro al mese, comprende:

la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt, ovvero un modem di ultima generazione che, grazie al Wi-Fi 6, garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione;

i corsi delle Fastweb Digital Academy;

il WOW Space incluso online.

Tra i vantaggi di questa promozione rientra anche Alex integrato. In aggiunta, sarà anche possibile estendere la copertura del Wi-Fi aggiungendo l’amplificatore Wi-Fi Booster, al costo di 4 euro in più al mese. Si tratta di una soluzione consigliata soprattutto per le case di grandi dimensioni o con più piani.

Anche in questo caso, sarà possibile disdire la promozione sottoscritta entro 30 giorni di tempo nel caso in cui non si fosse soddisfatti: non saranno applicate sanzioni penali.

Scopri di più cliccando sul link di seguito

Scopri Fastweb Casa »

Annunci Google

Fastweb Casa Plus a 35,95 euro

La promozione Fastweb Casa Plus è la più completa tra tutte (non a casa, il costo del canone mensile è in questo caso pari a 35,95 euro al mese) e comprende:

la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt, ovvero un modem di ultima generazione che, grazie al Wi-Fi 6, garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione;

i corsi delle Fastweb Digital Academy;

il WOW Space incluso online;

1 Amplificatore Wi-Fi Booster;

l’assistenza Plus.

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Fastweb Plus »

In pratica, nell’offerta è incluso 1 solo amplificatore Wi-Fi, ma si potrà anche scegliere di aggiungerne un altro, senza costi aggiuntivi. In questo modo, sarà possibile sfruttare la potenza della connessione di Fastweb in ogni angolo della casa. Ricordiamo che Fastweb è stato il primo operatore di telefonia fissa a commercializzare offerte in fibra ottica con una velocità nominale fino a 2,5 Giga in download.

Inoltre, per tutte e 3 le offerte Fastweb citate, si annoverano un grande vantaggio, che costituisce uno dei punti di forza del brand: si paga solamente quello che si vede. Questo significa che non sono previste rimodulazioni nascoste e che, in caso di disattivazione del servizio, sarà applicato soltanto un mese aggiuntivo da pagare per la dismissione della linea.

Scopri i vantaggi di Fastweb »



Offerte Fastweb Casa e mobile

Fastweb non è solo un operatore di telefonia fissa in quanto ha lasciato anche le sue promozioni mobile, oggi disponibili anche con rete di tipo 5G.

Una delle soluzioni più convenienti da prendere in considerazione oggi consiste nella sottoscrizione di un’offerta combinata, ovvero di una promozione fisso + mobile. Quali sono le proposte di Fastweb e quanto si può risparmiare scegliendo una?

Tra le offerte mobile che si possono aggiungere alla promozione Internet casa, ci sono:

Fastweb Mobile, disponibile al costo di 7,95 euro al mese, con 150 Giga inclusi e chiamate illimitate + 10 euro di contributo per la nuova SIM; Fastweb Mobile Maxi, disponibile al costo di 11,95 euro al mese, con 300 Giga inclusi e chiamate illimitate + 10 euro di contributo per la nuova SIM; Fastweb Mobile Light, disponibile al costo di 5,95 euro al mese, con 50 Giga inclusi e chiamate illimitate + 10 euro di contributo per la nuova SIM.

Scopri Fastweb Casa + Mobile »

Offerte Fastweb + Plenitude

Un’offerta da non perdere è poi quella che mette insieme i vantaggi della connessione Internet casa di Fastweb con quelli di uno dei fornitori storici di luce e gas del nostro Paese, ovvero Plenitude (ex Eni luce e gas).

In questo modo, si potrà attivare una promozione in fibra ottica al costo di 18,95 euro al mese, nella quale saranno inclusi:

la fibra ultraveloce;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt, ovvero un modem di ultima generazione che, grazie al Wi-Fi 6, garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della propria abitazione;

i corsi delle Fastweb Digital Academy;

il WOW Space incluso online.

Si potranno risparmiare 1 euro al mese per 24 mesi sull’offerta Internet casa e 6 euro al mese per 24 mesi sulla promozione luce e gas di Plenitude. In totale, si potranno risparmiare ben 144 euro sulla luce e sul gas (che in un periodo storico caratterizzato da forti rincari non fa affatto male).

Clicca sul link per saperne di più

Scopri Fastweb + Plenitude »

Fastweb Casa FWA

Tutti i clienti che non sono raggiunti dalla fibra, avranno la possibilità di attivare la promozione Fastweb Casa FWA, disponibile al costo di 19,95 euro al mese per gli abbonamenti entro il 22 marzo 2022.

Questa promozione comprende:

il contributo di attivazione;

la connessione fino a 1 Giga in download;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

nessun limite di traffico, nessun vincolo contrattuale;

l’Internet Box NeXXt incluso,

Ricordiamo che la rete di tipo FWA (o wireless) è la cosiddetta fibra misto radio, la quale permetta di raggiungere, con le onde radio, quelle zone in cui la fibra ottica non riesce a raggiungere le singole abitazioni.

« notizia precedente Perché aumentano le bollette luce e gas: tutto sui rincari di Marzo 2022