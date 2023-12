Scopri le migliori offerte per la telefonia mobile e la connessione di casa per chi è già cliente Vodafone di dicembre. La fibra è scontata se avete una SIM per il cellulare

Per chi è già cliente Vodafone ci sono vantaggi davvero unici, in particolare per chi sceglie l’operatore sia per la telefonia mobile sia per la rete fissa. Vodafone infatti agli utenti convergenti propone uno sconto sulla fibra ottica e Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia.

Le offerte per chi è già cliente Vodafone per la rete fissa di dicembre 2023

Internet Unlimited Tutti i dettagli Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile C’è un contributo pe l’attivazione? Gratis acquistandola online entro l’11/12/23

Per chi è già cliente Vodafone per la telefonia mobile la rete fissa è disponibile a un prezzo ancora più vantaggioso. Potete quindi attivare un’offerta Internet Casa per una connessione im fibra FTTH (Fiber to the Home) con uno sconto di 5 euro al mese. L’operatore in rosso oggi raggiunge tutte le principali città italiane e permette di giocare online, lavorare da remoto o di accedere a contenuti in streaming anche in 4K senza cadute improvvise del segnale grazie a una bassissima latenza. In alternativa è disponibile una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online entro l’11/12/23, invece di 39,90 euro. Se avete una SIM mobile attiva la rete fissa costa 22,90 euro al mese. I clienti convergenti fisso e mobile con Infinito Insieme hanno Giga illimitati in 5G per le SIM di tutta la famiglia (massimo sei) senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

In esclusiva per chi cambia fornitore Luce o Gas con SOStariffe.it è disponibile Internet Unlimited Special al prezzo di 22,90 euro al mese per 2 anni, poi 28 euro al mese.

Vodafone vi garantisce una copertura stabile e diffusa in tutta la casa grazie al modem Wi-Fi Station 6 fornito in comodato d’uso gratuito e dotato di otto antenne. Il router inoltre è fornito di una SIM mobile per poter continuare a navigare su qualsiasi dispositivo anche quando la rete fissa risulta non disponibile. Il Wi-Fi Optimizer poi calibra il collegamento in base alle caratteristiche dei singoli device. Se avete una casa particolarmente grande o il segnale non risulta ben distribuito tra i vari ambienti potete sempre acquistare un Super Wi-Fi Extender con tecnologia Easy Mesh a 3,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

Le offerte per chi è già cliente Vodafone per il mobile di dicembre 2023

Le offerte Vodafone per i già clienti Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Per chi è già cliente Vodafone ma non è ancora passato al 5G ci sono diverse offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo tra cui scegliere. La Giga Network 5G dell’operatore britannico consente di navigare con prestazioni fino a cinque volte superiori al 4G, come è stato verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut, in tutte le grandi città come Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Verona, Firenze, Palermo, Bari e molte altre.

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle degli altri operatori di telefonia mobile potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Saranno sufficienti solo pochi secondi per avere tutte le informazioni che vi servono per attivare la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Se avete uno smartphone compatibile potete quindi scegliere tra le seguenti offerte 5G. Altrimenti si può sempre acquistare l’apposita opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese:

Family+

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. L’offerta è disponibile solo per chi è cliente di Vodafone per la rete fissa.

Infinito

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download

fino a 10 Mbps in download 1000 minuti verso extra Ue

1 GB in roaming extra Ue + 200 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con Smart Pay.

Infinito Black Edition

minuti e SMS illimitati

Giga illimitati in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 1000 minuti verso extra Ue

5 GB in roaming extra Ue + 500 minuti

Rete Sicura inclusa per un mese, poi si disattiva in automatico

Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay.

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo di attivazione per chi è già cliente Vodafone è di 22,50 euro mentre la SIM è gratis con acquisto online. Smart Pay prevede il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito per evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta. Con Smart Pay potete anche usufruire gratutiamente di tutti i vantaggi di Vodafone Club come:

10 GB in più al mese

5 euro di buoni carburante per i distributori Q8 su un rifornimento di 30 euro

5 euro di sconto ogni 30 euro di spesa su JustEat

5 euro di sconto ogni 50 euro di spesa in tutti i negozi di Carrefour

2 biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema

5% di sconto sulle prenotazioni su Booking.com

10% di cashback su ogni acquisto su Amazon.it

sconti speciali sui prodotti tech nei Vodafone Store

20% di sconto su una spesa minima online di 39,90 euro su Pharmanow

Rete Sicura è la piattaforma di sicurezza di Vodafone che ogni mese blocca oltre 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Con questo servizio avrete una protezione di alto livello contro qualsiasi possibile minaccia online come il furto d’identità digitale o dei dati della carta di credito. Sarete anche protetti contro malware, virtus, ransomware, phishing, etc. Con il Parental Control potrete impostare blocchi automatici per i siti potenzialmente pericolosi per i minori e mettere in pausa la navigazione nei momenti dedicati allo studio e al riposo.

L’app My Vodafone di consente di gestire direttamente dallo smartphone la vostra offerta. L’app è disponibile gratuitamente per iPhone e Android e vi permette di effettuare operazione come: verificare il credito residuo e i consumi tramite gli appositi widget e contatori, acquistare una ricarica online o attivare l’addebito automatico, gestire le opzioni attive sulla SIM e ritirare tutti i premi di Vodafone Happy scambiando “sorrisi”.

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di mercato iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 €

98,24 euro di risparmio 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 199,99 €

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 299,99 €

144,24 euro di risparmio 1.499,99 €

Alle offerte per chi è già cliente Vodafone potete aggiungere anche iPhone 15 a rate a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate. L’operatore richiede anche il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria. Il telefono vi verrà consegnato gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia. Sono disponibili comunque anche i migliori modelli di produttori come Samsung, OPPO, Xiaomi e altri marchi. Con Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio telefono e darlo in permuta per ottenere un accredito direttamente sul conto corrente o uno sconto fino a 600 euro per acquistare iPhone 15 Pro.

In caso di recesso prima dei 24 mesi o cambio di operatore, dovrete comunque corrispondere a Vodafone tutte le rate residue più quella finale. Si può scegliere se continuare con la rateizzazione o il pagamento in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nelal confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello riportato sullo smartphone.

