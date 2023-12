Rendimento Smart Bank da primato. La banca d’investimento digitale, che fa parte del gruppo Cirdan, propone un conto deposito con vincolo di 5 anni con tasso incrementale che parte dal 4,5% lordo annuo e arriva fino all’8% (tasso medio del 6,1% lordo, netto del 4,51%), migliorando l’offerta precedente che erogava un tasso lordo del 6,3%.

Quella di Smart Bank è una delle soluzioni presenti sul comparatore per conti deposito di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito offre una panoramica delle migliori offerte di dicembre 2023 per un investimento sicuro e dal rendimento garantito. Per una fotografia delle varie alternative per un conto deposito, clicca sul pulsante verde qui di seguito:

Rendimento Smart Bank: con tasso di interesse fino all’8% a dicembre 2023

I conti deposito offerti da Smart Bank sono depositi vincolati senza spese (neanche l’imposta di bollo, che è a carico della banca), facili da aprire online con la piattaforma dedicata Otter e non prevedono un conto corrente associato. In particolare, va segnalato il Conto Deposito Step Up che, per un vincolo di 60 mesi, eroga un tasso di interesse medio del 6,1% lordo annuo (4,51% netto). Questo conto deposito callable ha un periodo di raccolta fino al 19 dicembre 2023 dove si può bonificare la somma desiderata da vincolare, mentre il deposito ha un’unica data di emissione, il 21 dicembre 2023 e pagherà l’interesse ogni anno in quella data. Questa offerta propone un tasso interesse fisso lordo incrementale del:

4,5% il primo anno;

5% il secondo anno;

6% il terzo anno;

7% il quarto anno;

8% il quinto anno.

Ogni anno, la banca ha la scelta se mantenere il prodotto o ripagare al cliente, oltre all’interesse, anche del suo capitale iniziale con il conseguente rischio per il cliente di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza allo stesso tasso.

Qui di seguito, in dettaglio, una panoramica delle varie soluzioni di conti deposito Smart Deposits di Smart Bank, per investimenti di breve durata, con liquidazione degli interessi a scadenza:

durata del vincolo 3 mesi , tasso lordo annuo 3,80% (effettivo 2,81%), 70,30 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,81%), 70,30 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 6 mesi , tasso lordo annuo 3,80% (effettivo 2,81%), 140,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,81%), 140,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 9 mesi , tasso lordo annuo 3,80% (effettivo 2,81%), 210,90 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,81%), 210,90 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 10 mesi , tasso lordo annuo 3,90% (effettivo 2,89%), 240,50 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,89%), 240,50 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 12 mesi, tasso lordo annuo 4,30% (effettivo 3,18%), 318,20 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro.

Qui sotto, invece, una fotografia dettagliata delle alternative di investimento di medio-lungo periodo con un conto deposito Smart Deposits di Smart Bank, con liquidazione degli interessi annuale:

durata del vincolo 18 mesi , tasso lordo annuo 4% (effettivo 2,96%), 444 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,96%), 444 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 24 mesi , tasso lordo annuo 3,85% (effettivo 2,85%), 569,80 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,85%), 569,80 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 36 mesi , tasso lordo annuo 3,80% (effettivo 2,81%), 843,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,81%), 843,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 48 mesi , tasso lordo annuo 3,60% (effettivo 2,66%), 1.065,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,66%), 1.065,60 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 60 mesi , tasso lordo annuo 3,80% (effettivo 2,81%), 1.332 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 2,81%), 1.332 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 60 mesi, tasso annuo incrementale 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8% per un tasso medio lordo pari al 6,1% (effettivo 4,51%), 2.257 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro.

Infine un quadro delle offerte di investimenti di lungo periodo sempre con i conti deposito Smart Deposits di Smart Bank, con liquidazione degli interessi a scadenza:

durata del vincolo 120 mesi , tasso lordo annuo 5% (effettivo 3,70%), 3.700 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 3,70%), 3.700 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 180 mesi , tasso lordo annuo 6% (effettivo 4,44%), 6.660 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro;

, tasso lordo annuo (effettivo 4,44%), 6.660 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro; durata del vincolo 240 mesi, tasso lordo annuo 7% (effettivo 5,18%), 10.360 euro è l’interesse totale effettivo per 10.000 euro.

I depositi vincolati offerti da Smart Bank sono a zero spese (senza imposta di bollo o spese aggiuntive) e facili da aprire on-line. I propri risparmi, fino a 100.000 euro, sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

I depositi Smart permettono di richiedere un anticipo di liquidità, per una quota pari a fino il 70% del deposito versato, prima della scadenza. Cosi si riceve parte del capitale in anticipo, per far fronte a eventuali spese inaspettate o progetti importanti, senza rinunciare all’interesse che matura sull’intero ammontare del deposito.

Per aprire un conto deposito di Smart Bank servono:

documento di identità : la carta d’identità, passaporto o patente di guida;

: la carta d’identità, passaporto o patente di guida; selfie : una foto del proprio viso con il documento in mano e leggibile;

: una foto del proprio viso con il documento in mano e leggibile; prova di residenza : una bolletta delle utenze, estratto conto bancario o busta paga;

: una bolletta delle utenze, estratto conto bancario o busta paga; codice fiscale;

cellulare con riconoscimento del numero di telefono tramite codice OTP;

con riconoscimento del numero di telefono tramite codice OTP; bonifico da un proprio conto corrente intestato.

La sottoscrizione online richiede meno di 10 minuti di tempo. Infine, ricordiamo che Otter è la piattaforma digitale di Smart Bank dove si possono creare un profilo e selezionare il conto deposito che si preferisce.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Smart Bank, vai al link sottostante:

