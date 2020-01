Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di gennaio 2020

Vodafone oggi dispone di una ancora più ricca scelta di tariffe di telefonia mobile . L’operatore britannico ha lavorato sodo per accontentare le nuove necessità degli utenti. Scopri i vantaggi di passare al provider in rosso arrivando da Tim, Wind e Tre

Si può dire senza ombra di dubbio che Vodafone sia tra i primi operatori di telefonia mobile in Italia non solo quando si parla di copertura ma anche di qualità del servizio. L’operatore britannico punta su un ricco listino di tariffe, assistenza dedicata, vantaggi per i clienti vecchi e nuovi. Di seguito sono illustrate nel dettaglio le offerte per chi passa a Vodafone di gennaio.

Le offerte per chi passa a Vodafone a gennaio

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

I vantaggi di passare a Vodafone

Per chi arriva da Tim, Wind e Tre passare a Vodafone può rivelarsi una scelta opportuna dal punto di vista del miglioramento del servizio. L’operatore britannico alla fine dell’anno appena passato ha infatti decisamente ampliato la possibilità di scelta in termini di tariffe di telefonia mobile.

Oggi Vodafone ha strutturato la sua offerta con proposte tutto incluso con Gigabyte infiniti per navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite in mobilità, tariffe con traffico dati limitato in grado comunque di accontentare tutti i gusti e piani speciali per specifiche categorie di utenti.

La nuova famiglia Infinito come dice il nome permette di navigare senza limiti e soprattutto di poterlo fare alla massima velocità grazie al 5G. La Giga Network 5G di Vodafone, evoluzione della Giga Network 4.5G, permette di raggiungere 1 Gigabit al secondo nelle città di Bologna, Torino, Roma, Napoli, Milano e alcune zone dell’hinterland. L’obiettivo del provider in rosso è quello di arrivare a 100 Comuni nel più breve tempo possibile. Shake it Easy è strutturata sui bisogni dei giovani che vogliono rimanere sempre connessi mentre Vodafone Facile offre agli anziani tutto il supporto che gli serve nell’utilizzo del telefono.

La Giga Network 5G ha un eccezionale tempo di reazione inferiore ai 10 millisecondi. Questo significa che l’utente può accedere alle app e giochi in tempo reale e senza ritardi. La velocità quadruplicata rispetto al 4.5G consente di godere di video, film e serie TV in altissima qualità e di condividerli. Non solo, l’obiettivo di Vodafone è quello di arrivare a 10 Gigabit al secondo nei prossimi anni.

Il 5G consente inoltre di connettere più dispositivi alla rete senza influire negativamente sulle performance della rete. L’infrastruttura di Vodafone è ottimizzata per mettere in comunicazione fino a 10 terminali differenti potendo contare sulla massima velocità anche in condizioni di traffico elevato o nei luoghi affollati. Lo stesso vale anche quando si effettuano chiamate, guardano video o si naviga sul web.

Vodafone ha poi ridotto il tempo di attesa e migliorato del 50% la qualità della voce del 50% anche in ambienti molto rumorosi. Un altro aspetto importante è quello della sicurezza. Il servizio Secure Control integrato nella Giga Network 5G ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus in anno. Ciò è stato possibile anche grazie all’integrazione della crittografia end-to-end.

L’opzione 5G è inclusa nelle tariffe Infinito, RED Unlimited e Shake it Easy. Chi è interessato a navigare alla massima velocità ma preferisce altre offerte può comunque farlo acquistando l’opzione 5G Start al costo di 5 euro con primo mese gratuito.

Passare a Vodafone significa inoltre poter usufruire di un’assistenza precisa e puntale. Ogni dettaglio della propria offerta si può gestire in modo intuitivo e con pochi semplici click grazie all’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per Android e iOS. La piattaforme permette di verificare il credito residuo ma anche i minuti, SMS e Gigabyte consumati tramite gli appositi contatori, effettuare una ricarica, cambiare piano telefonico, disattivare o attivare specifiche opzioni.

Con My Vodafone si possono poi ritirare i premi di Vodafone Happy, ovvero il programma di sconti e promozioni dedicato ai clienti dell’operatore britannico. Ogni settimana si ricevano dal provider regali esclusivi come minuti o Gigabyte aggiuntivi. I più esigenti possono iscriversi ad Happy Black al costo di 1,99 euro al mese. Il programma consente di accedere alle promozioni su prodotti e servizi dei partner di Vodafone, convenzioni e molto altro ancora. L’azienda ha pensato a vantaggi per lo shopping, tempo libero, intrattenimento e viaggi.

Infine, Vodafone è una certezza quando si parla di tariffe telefono incluso. Il colosso del Regno Unito consente infatti di associare a molti dei suoi piani anche l’acquisto a rate di uno smartphone top di gamma di grandi brand come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi a prezzi molto convenienti.