Passa a TIM da Postemobile: le offerte di Maggio 2022

TIM continua a consolidare la sua posizione di primato nel settore della telefonia mobile rinnovando costantemente le sue offerte per incontrare le esigenze di qualsiasi categoria o tipologia di utente. Chi passa a TIM da Postemobile può scegliere tra tante promozioni differenti a cui poter anche aggiungere uno smartphone da acquistare a rate senza anticipo.

Passa a TIM da Postemobile: le offerte dedicate

Per chi passa a TIM da Postemobile sono state predisposte due tariffe ad hoc. Queste particolari promozioni, che rientrano nella categoria operator attack, possono essere attivate solo online per chi richiede la portabilità del numero di telefono. Questa operazione è del tutto gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM TIM Wonder SIX illimitati 100 GB primo mese gratuito poi 9,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso TIM Wonder FIVE illimitati 70 GB primo mese gratuito poi 7,99 euro Gratuita 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Passa a TIM da Postemobile per navigare in 5G

Postemobile non ha ancora adottato la tecnologia del 5G mentre TIM è stato tra i primi operatori in Italia a farlo. Chi passa a TIM da Postemobile e guarda alle proposte della famiglia MAGNIFICA Mobile può quindi acquistare un’offerta 5G per navigare alla massima velocità sul Vero 5G. Non a caso la società di analisi indipendente Ookla ritiene TIM il migliore operatore in Italia per prestazioni con le reti di ultima generazione.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note PREMIUM Mobile illimitati 10 GB in 4G fino a 150 GB con attivazione in negozio con Ricarica automatica (5 GB online) primo mese gratuito poi 12,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) EXECUTIVE Mobile illimitati 50 GB in 4G+ fino a 700 Mbps primo mese gratuito poi 15,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus Quality care 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) MAGNIFICA Mobile illimitati 250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti validi dall’Italia verso Europa, Usa e Canada 100 GB in 5G fino a 2 Gbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (50 GB online) primo mese gratuito poi 19,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso Priority Network TIM Safe Web Plus TIM Prima Classe Quality care

TIM One Number 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) TIM Premium Famiglia (solo per utenti rete fissa) illimitati 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito poi 9,99 euro al mese Gratuito 25 euro con 20 euro di traffico incluso

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

TIM attualmente dispone di copertura in 5G nelle città di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Ivrea, Brescia, Monza, Salerno, Bolzano, Caserta e Rovigo oltre a località turistiche come Sanremo, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino, Porto Empedocle, Rimini, Sirmione e altre come Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Villarosa, Conversano, Domodossola, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Trontano, Castel Goffredo, Mussomeli, Atripalda, Pizzo, Vallo della Lucania, Calitri, Montano Lucino, San Gregorio Magno, Castel Morrone, Grandate, Antrodoco, Sanza, Boara Pisani, Capriglia Irpina, Auletta, Oriolo, Praiano, Laino Borgo, Sant’Agata di Esaro, Pallanzeno, Cannalonga, Anticoli Corrado, Ferruzzano.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacce bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119 o il numero gratuito 40916.

Quality Care permette di ottenere un bonus di 10 GB (massimo una volta al mese e sei volte in un anno) nel caso in cui l’assistenza fornita dal Servizio Clienti 119 non abbia soddisfatto le proprie aspettative. Con TIM Unica il bonus è di 2 euro in fattura.

Con TIM Prima Classe si può richiedere assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 119 dalle ore 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7.

TIM One Number è il piano dati che permette di utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch cellular. Così è possibile navigare, chattare e chiamare dall’orologio anche senza avere il telefono in tasca.

Passa a TIM da Postemobile: le offerte per i giovani

Chi passa a TIM da Postemobile può anche trovare una serie di offerte dedicate specificatamente ai giovani. Per loro ha pensato a proposte con tanti Gigabyte per le loro numerose attività online (chat, social, streaming, etc.) e con incluse piattaforme di protezione contro le principali minacce sul web. I genitori possono monitorare le attività online dei figli e limitare l’utilizzo del telefono agli orari più consoni per non influire negativamente su sonno e riposo.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM PREMIUM Young (solo under 25) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit (25 GB con credito residuo) 11,99 euro al mese (primo mese gratuito per i nuovi clienti) 9 euro online Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso 100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) TIM Junior (solo under 16) chiamate illimitate verso 2 numeri TIM 200 minuti verso tutti 200 SMS 10 GB per navigare in 4G 7,99 euro al mese (4,99 euro con TIM Unica attiva) 39 euro per 6 mesi 69 euro per 12 mesi 5 euro (3 euro con TIM Unica attiva) Gratuita Giga illimitati per le chat TIM I Love Games incluso TIM Safe Web Plus incluso

TIMGAMES permette di scegliere tra 200 giochi da console su smartphone, tablet e TV, con novità tutti i mesi. Il servizio non prevede alcun tipo di download e i progressi vengono salvati nel cloud. L’utilizzo di TIMGAMES non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta se si naviga sotto rete dell’operatore.

TIM I Love Games consente invece di scaricare e giocare con centinaia di giochi Premium per smartphone e tablet senza pubblicità. Anche gli acquisti in-app sono bloccati.

TIM Protect offre protezione a 360° per tutti i dispositivi collegati alla rete dell’operatore anche in Wi-Fi. Nel servizio sono inclusi:

Parental control con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto

con filtro dei contenuti indesiderati e possibilità di limitare il tempo trascorso online o sulle app dai bambini. I limiti e le regole di utilizzo dello smartphone possono essere impostati da remoto Protezione navigazione e banking per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi

per le transazioni online, verifica dell’attendibilità dei siti web e blocco di quelli pericolosi Antivirus e antimalware per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker

per proteggere l’utente dai furti d’identità e attacchi hacker Antifurto e localizzazione per proteggere il telefono in caso di furto o smarrimento. E’ possibile facilmente conoscere la posizione del dispositivo ed eventualmente cancellarne i dati da remoto

In tutti i piani sopra descritti è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Passare da Postemobile Casa a TIM fisso

TIM rispetto a Postemobile offre una maggiore possibilità di scelta in termini di offerte Internet Casa. L’operatore infatti consente di scegliere tra proposte con navigazione illimitata su tipologie di rete diverse a seconda della copertura nel proprio Comune (FTTH, FTTC, FWA e ADSL) a cui aggiungere anche una SIM mobile o il meglio dell’intrattenimento televisivo incluso nella piattaforma TIMVISION.

Velocità della connessione Chiamate Prezzo mensile Modem Attivazione Servizi aggiuntivi Premium Fibra fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Hub+ incluso Inclusa TIMVISION con Disney+ per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese) Premium Fibra con TIMVISION Gold fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro + 19,99 euro fino al 30/06 (poi 29,99 euro e dal 1/10 44,99 euro) TIM Hub+ incluso Inclusa TIMVISION Gold con DAZN, Infinity, Netflix e Disney+ Premium Fibra + Offerta mobile fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro TIM Hub+ incluso Inclusa SIM con minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Premium FWA fino a 100 Mbps con Opzione Super velocità Incluse a 2 euro in più al mese 24,90 euro Modem FWA incluso Inclusa Installazione a 99 euro (4,13 euro per 24 rate)

Vi ricordiamo che chi passa a TIM da Postemobile per diventare suo cliente per mobile e fisso può attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese) oltre a TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete e una giocata extra su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.