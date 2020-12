Passa a TIM da Iliad: le offerte di Dicembre 2020

TIM è uno dei principali riferimenti del mercato di telefonia mobile in Italia. I clienti Iliad insoddisfatti del servizio o che hanno la necessità di cambiare operatore hanno la possibilità di valutare le offerte "passa a TIM" di dicembre 2020 . Ecco quali sono le migliori soluzioni disponibili in questo momento e come fare ad individuare l'offerta più vantaggiosa in base alle proprie esigenze.

I clienti Iliad interessati a passare a TIM hanno a disposizione diverse soluzioni a dicembre 2020. In particolare, segnaliamo la disponibilità dell’ottima offerta TIM Wonder One, una tariffa attivabile direttamente online con condizioni davvero molto vantaggiose. Da tenere in considerazione, inoltre, ci sono anche le offerte TIM Advance, che consentono anche l’accesso alla rete 5G dell’operatore, e le offerte “generazionali” TIM Young, ideali per gli utenti più giovani.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte TIM per i clienti Iliad a dicembre 2020:

TIM Wonder One

Tra le migliori offerte del momento troviamo TIM Wonder One. Si tratta di un’offerta speciale, attivabile esclusivamente online da chi passa da Iliad o da PosteMobile. L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 70 GB in 4G ogni mese con opzione “TIM BASE e Chat” che permette di utilizzare le app di chat senza consumare GB

L’offerta in questione presenta un costo periodico pari a 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Grazie all’attivazione online, inoltre, il primo mese e l’attivazione sono gratis. La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa dell’utente senza costi extra. Per attivare TIM Wonder One è sufficiente cliccare sul link qui di sotto, per raggiungere il sito TIM, e scegliere l’opzione Attiva Subito.

Per completare l’attivazione è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale e un documento di identità dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione

il numero di cellulare da passare a TIM e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

I clienti Iliad che vogliono attivare TIM Wonder One possono cliccare sul link qui di sotto per avviare la procedura.

Attiva TIM Wonder One »

Da notare che, grazie all’opzione TIM Unica disponibile per i clienti di rete fissa TIM, l’offerta è disponibile anche con Giga illimitati senza costi aggiuntivi. Ecco come fare ad attivare quest’opzione per i nuovi clienti.

Come ottenere Giga illimitati su smartphone con la fibra TIM

Uno dei principali vantaggi dei clienti TIM di rete mobile è la possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi scegliendo TIM anche come operatore di rete fissa grazie alla promozione gratuita TIM Unica. Con questa soluzione, infatti, è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica fissa ottenendo così Giga illimitati per tutta la famiglia semplicemente scegliendo TIM.

Per chi non è cliente di rete fissa con TIM c’è la possibilità di attivare TIM Super Fibra. L’abbonamento è una delle soluzioni Internet casa più complete in assoluto e consente di sfruttare la fibra ottica FTTH, ottenere Giga illimitati su smartphone ed accedere a diversi altri bonus extra. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i clienti di rete mobile TIM: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica

senza costi aggiuntivi con accesso a TIM Vision senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi possibilità di attivare Mondo Disney, opzione che permette di accedere a Disney+ e TIM Vision Plus al costo scontato di 4,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento; il primo mese è gratis per tutti i nuovi clienti

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi sia il contributo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) che il costo del modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, andranno saldate le rate residue dei due pagamenti rateale già inclusi nel canone di 29,90 euro. Per attivare l’abbonamento è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Da notare che chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC non deve per forza attivare un abbonamento con l’oramai obsoleta rete ADSL che consente di navigare, nel migliore dei casi, sino ad una velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Per tutti gli utenti alla ricerca di un abbonamento di rete fissa per sfruttare Giga illimitati su mobile, magari in abbinamento all’ottima offerta TIM Wonder One vista in precedenza, c’è la possibilità di puntare su TIM Super FWA, soluzioni che prevede una connessione tramite rete Internet wireless con tecnologia Fixed Wireless Access (FWA).

Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumi; per le chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 euro in più al mese

verso tutti i fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 euro in più al mese connessione illimitata tramite rete FWA alla velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload (per i primi 960 GB mensili, poi 3 Mega in download e 1 Mega in upload)

tramite rete FWA alla velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload (per i primi 960 GB mensili, poi 3 Mega in download e 1 Mega in upload) per i clienti di rete mobile TIM: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica

senza costi aggiuntivi con accesso a TIM Vision senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi possibilità di attivare Mondo Disney, opzione che permette di accedere a Disney+ e TIM Vision Plus al costo scontato di 4,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento; il primo mese è gratis per tutti i nuovi clienti

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione gratuita. Il modem viene fornito in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura sarà necessario utilizzare il modem indoor auto installante o il modem outdoor che prevede l’installazione da parte del tecnico (al costo di 99 euro dilazionabili in 24 mesi).

Attiva TIM Super FWA »

Le offerte TIM Advance

L’offerta TIM Wonder One non è l’unica tariffa utile per passare a TIM. Chi non rientra nei requisiti dell’offerta può valutare soluzioni alternative. Per i clienti che passano a TIM c’è anche la possibilità di attivare una delle offerte della gamma TIM Advance. In questo caso, le soluzioni disponibili sono tre e due di queste consentono l’accesso alla rete 5G di TIM. Le tariffe possono essere attivate direttamente online, oppure in uno dei negozi TIM.

Ecco i dettagli sulle offerte TIM Advance.

Offerta Minuti ed SMS Giga Bonus extra Costo TIM Advance 4.5G Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB in 4G ogni mese TIM Music incluso 19,99 euro al mese con attivazione di 15 euro TIM Advance 5G Minuti ed SMS illimitati vero tutti in Italia 50 GB in 4G e 5G ogni mese TIM Music e LoSai e Chiama Ora inclusi 29,99 euro al mese con attivazione di 9 euro TIM Advance 5G Unlimited Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; 250 minuti al mese per chiamare l’estero dall’Italia Giga illimitati in 4G e 5G ogni mese TIM Music, LoSai e Chiama Ora e TIM Games (per 3 mesi) inclusi 39,99 euro al mese con attivazione gratuita

Le offerte TIM per i più giovani

Tra le migliori soluzioni del listino di offerte TIM ci sono le offerte “generazionali“, soluzioni tariffarie riservate ai clienti più giovani. In particolare, le opzioni da considerare sono due: TIM Young Senza Limiti (riservata a clienti Under 30) e TIM Young Student Edition (riservata a clienti Under 25). Entrambe le offerte possono essere attivate sia online che in negozio e rappresentando un’ottima alternativa per gli utenti più giovani che vogliono passare da Iliad a TIM.

TIM Young Senza Limiti presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

60 GB in 4G e 5G ogni mese con Giga illimitati su app social e chat

TIM Music incluso nel prezzo

L’offerta presenta un canone mensile di 14,99 euro con addebito su conto corrente o carta di credito. Da notare che è possibile attivare questa tariffa anche con addebito su credito residuo. In questo caso, però, i Giga mensili disponibili saranno solo 30 GB.

Per gli Under 25 c’è, invece, la possibilità di attivare TIM Young Student Edition. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

40 GB in 4G ogni mese con Giga illimitati su app social, musica e chat

TIM Music incluso nel prezzo

L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su conto o carta di credito. In caso di rinnovo su credito residuo, invece, l’offerta continuerà a presentare lo stesso costo ma i GB si dimezzeranno diventando appena 20 GB mensili senza ulteriori differenze.