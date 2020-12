Vuoi un piano di telefonia mobile che soddisfi in pieno le tue esigenze in termini di costi e servizi inclusi? Grazie alle tante promozioni oggi dispinibili è possibile ottenere un ulteriore risparmio e altri servizi inclusi. Scopri le tariffe per telefonia mobile più convenienti di dicembre

Cambiare operatore di telefonia mobile è spesso la scelta se non si è soddisfatti del servizio. I gestori sono costantemente alla ricerca di nuovi clienti e spesso invogliano il passaggio con l’azzeramento dei costi di attivazione o un maggior numero di servizi inclusi nel piano. Con il Black Friday si possono poi ottenere ancora più vantaggi ma bisogna affrettarsi perché il periodo di sconti pre-natalizio sta per concludersi.

Le 11 tariffe per telefonia mobile più convenienti di dicembre 2020

Dicembre è il mese ideale per cambiare operatore di telefonia mobile in quanto in questi giorni sono in corso diverse promozioni per il Black Friday e a breve ne arriveranno altre dedicate al periodo natalizio. Kena Mobile, ad esempio, offre un voucher da spendere su Amazon mentre Fastweb ha raddoppiato i Gigabyte inclusi nella sua tariffa. Inoltre, vi ricordiamo che la portabilità del numero di telefono è un’operazione del tutto gratuita e che tutta la parte burocratica è completamente a carico del nuovo gestore.

1. PosteMobile

PosteMobile utilizza la rete di Vodafone e permette di navigare fino a 300 Mbps. Creami WOW 10 GB prevede:

Minuti e SMS illimitati

10 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese per tutta la durata del contratto e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è invece di 20 euro ma include 10 euro di traffico. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La tariffa è disponibile solo online fino al 9/12/20.

2. Spusu

Spusu permette di sottoscrivere offerte senza vincoli e costi nascosti. L’operatore low cost utilizza la rete di WindTre. I suoi utenti possono cambiare piano gratuitamente ogni mese e con il servizio riserva dati ogni minuto, SMS e Gigabyte non utilizzato diventa 1 MB aggiuntivo che va a sommarsi al traffico dati disponibile per il mese successivo. Spusu 50 prevede:

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta ha un costo di 5,98 euro al mese ed è disponibile fino al 31/12/20. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

3. Kena Mobile

Kena Mobile propone tariffe senza vincoli e costi nascosti. L’operatore utilizza la rete di Tim e permette di navigare fino a 30 Mbps in 4G Basic. Le sue offerte più economiche sono però disponibili solo per chi arriva da alcuni operatori low cost. Kena 5,99 prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre la SIM e relativa consegna sono gratuite. Chi sottoscrive l’offerta entro le 10:00 dell’1/12/20 ottiene anche un buono da 10 euro per gli acquisti online su Amazon. it dopo il primo rinnovo. La tariffa è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte incusi nei piani si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

4. Very Mobile

Very Mobile dispone di offerte senza vincoli e costi nascosti. L’operatore utilizza la rete di WindTre e permette di navigare fino a 30 Mbps in 4G Basic. Le sue tariffe più economiche sono però disponibili solo per chi arriva da alcuni operatori low cost. Very 6,99 prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

Il piano comprende i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app.

5. Tiscali Mobile

Tiscali dispone di offerte senza vincoli e costi nascosti. L’operatore utilizza la rete di Tim e permette di navigare fino a 150 Mbps. Tiscali Mobile prevede:

Minuti illmitati

100 SMS

30 GB per navigare in Internet (di cui 2,34 GB in roaming in Ue)

La tariffa è riservata ai nuovi clienti e ha un costo di 6,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 8,99 euro al mese. Per i nuovi clienti l’attivazione è gratuita ma è necessario acquistare una prima ricarica da 10 euro e la nuova SIM per 10 euro. L’offerta è disponibile fino al 3/12/20. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Trasferimento di chiamata e segreteria telefonica

Navigazione hotspot

Numeri a pagamento disabilitati

6. Iliad

Iliad prevede offerte senza vincoli, costi nascosti e rimodulazioni. Giga 50 prevede:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese mentre per l’attivazione sono necessari 9,99 euro.

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

7. Tim

Tim dispone di una delle reti più estese in Italia e con il programma Tim Party permette di ottenere sconti e vantaggi. Una delle migliori tariffe operator attack del provider italiano è Tim Wonder One:

Minuti illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G

Giga illimitati per WhatsApp e altre app

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese e si può sottoscrivere solo online. L’attivazione è gratuita mentre per la SIM servono 25 euro ma sono inclusi 20 euro di traffico. Chi è già cliente di Tim per la linea fissa e sottoscrive questa offerta può attivare gratuitamente Tim Unica e ottenere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Il pagamento di entrambe le linee avviene direttamente in bolletta. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Daily Telecom

Europe Energy

Green ICN

Intermatica

Spusu

Nextus

Noitel

Optima Itali

Rabona

UnoMobile

8. Fastweb Mobile

Fastweb dispone di offerte senza vincoli e costi nascosti che sono identiche per i vecchi e nuovi clienti. L’operatore utilizza la rete di WindTre e permette di navigare fino a 150 Mbps. Fastweb Mobile prevede:

Minuti illimitati (500 minuti in Ue)

100 SMS

100 GB per navigare in Internet (di cui 4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,95 euro al mese fino al 30/11/20 a cui si aggiungono 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spesa necessaria all’acquisto della nuova SIM sono gratuite se viene sottoscritta online. Oltre a WOW Fi, il servizio per connettersi gratuitamente anche fuori casa grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia, nel piano sono inoltre inclusi:

Assistenza MyFastweb

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta gratuito

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

L’ulteriore vantaggio di Fastweb Mobile è quello di poter ottenere uno sconto sull’offerta Fastweb Casa per la connessione Internet fissa (23,95 euro al mese per 12 mesi, poi 25,95 euro al mese).

9. ho. Mobile

ho. Mobile dispone di offerte senza vincoli e costi nascosti. L’operatore utilizza la rete di Vodafone e permette di navigare fino a 30 Mbps in 4G Basic. Le sue tariffe più economiche sono però disponibili solo per chi arriva da alcuni operatori low cost. ho. 9,99 prevede:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’attivazione e 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivandola online è possibile provare gratuitamente la promozione per 30 giorni. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

10. Vodafone

Vodafone permette di navigare sulla sua Giga Network 5G e con il servizio Smart Pay consente di dimenticarsi delle ricariche grazie all’addebito automatico su conto corrente e carta di credito. Giga 100 Digital Edition offre:

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G

Happy Black incluso

NOW TV Cinema incluso per 6 mesi (poi 9,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb e PosteMobile. Il prezzo è bloccato per 24 mesi. L’attivazione e la consegna della SIM sono gratuite. Happy Black è il programma fedeltà per i clienti Vodafone che permette di ricevere sconti, promozioni e convenzioni con i partner dell’operatore come Unieuro e Leory Merlin e 6 mesi di film e serie TV in streaming con Infinity.

Il piano include anche i seguenti servizi:

Smart Passport +: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

Ricevuta di ritorno SMS: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

Continuità del servizio: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

11. WindTre

WindTre per chi sceglie la modalità Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, consente di ottenere un prezzo più favorevole per i suoi piani e un maggiore quantitativo di Gigabyte. L’operatore ha ottenuto diversi riconoscimenti per la qualità della sua rete da parte di società di analisi indipendenti e recentemente ha reso disponibile la sua rete 5G. Large prevede:

Minuti illmitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet alla massima velocità

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

La tariffa ha un costo mensile di 14,99 euro. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online il contributo è di 9,99 euro. Per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 10 euro.

Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

