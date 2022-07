Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti: le promozioni di Luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per TIM non c’è grande differenza tra nuovi e vecchi clienti. I primi possono accedere ad alcune promozioni, come ad esempio il primo mese di offerta e attivazione gratuiti per chi attiva un’offerta di telefonia mobile, ma i secondi possono accedere alle stesse offerte di chi arriva da un altro operatore con portabilità del numero o attiva una nuova SIM. Non solo, chi ha acquistato tempo fa una delle offerte TIM tutto compreso ha ancora più vantaggi e regali dal programma fedeltà TIM Party. Le condizioni previste per i clienti mobili sono poi le stesse per la rete fissa. Chi ha già una linea attiva può cambiare offerta Internet casa e passare a una connessione superiore in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti per la telefonia mobile

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G 29,99 euro TIM Young (solo under 25)

illimitati 50 GB in 5G 9,99 euro

Le offerte TIM tutto compreso per il cellulare si dividono sostanzialmente in due categorie. Le prime rientrano nella famiglia TIM 5G Power e si tratta di tariffe che come è facilmente intuibile dal nome permettono di navigare in 5G alla massima velocità del Vero 5G e con priorità di rete, che garantisce prestazioni ottimali anche quando il traffico è congestionato e ci sono più dispositivi collegati contemporaneamente.

L’utente poi è protetto grazie a TIM Safe Web Plus incluso nel prezzo, che oltre a monitorare la pericolosità di un sito prima ancora che si completi il collegamento riduce al minimo il rischio di malware, virus e phishing (con un report mensile sulle minacce bloccate) e permette di creare un profilo di sicurezza personalizzato per ogni membro della famiglia. Nei piani sono anche inclusi 100 GB di spazio di memoria nel cloud per salvare foto, video e documenti nella qualità originale sulla piattaforma Google One per 3 mesi, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

TIM Power 5G Smart prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con attivazione online a 14,99 euro al mese.

La seconda categoria di offerte TIM tutto compreso è invece riservata agli Under 25. TIM Young include minuti e SMS illimitati e 25 GB in 5G che diventano illimitati quando si utilizzano app come chat, social, musica e la didattica (ma solo per 3 mesi) a 9,99 euro al mese. Nel piano è anche incluso un abbonamento gratuito a TIMMUSIC, per ascoltare oltre 50 milioni di brani anche offline e senza pubblicità, e si può ulteriormente personalizzare con:

Raddoppio dei Giga a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare a oltre 200 mobile game senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch nella variante Cellular a 99 cent in più al mese

Per tutte le offerte l’attivazione per i già clienti è di 19,99 euro una tantum. La SIM invece si acquista a 25 euro con 20 euro di traffico incluso dal sito o 10 euro con 1 cent di traffico incluso in negozio.

Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti fisso e mobile

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB / Giga illimitati con TIM Unica 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB / Giga illimitati con TIM Unica 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi 19,99 euro

Chi è già cliente di TIM per la linea fissa può scegliere tra diverse tariffe mobile dedicate. TIM Premium Famiglia al costo di 9,99 euro al mese permette di avere minuti e SMS illimitati e 5 GB per navigare su smartphone. Se si acquista la tariffa online il primo mese e attivazione sono gratuiti.

Supergiga Famiglia non include le chiamate mentre Supergiga Pack Famiglia inizialmente prevede 300 GB per 3 mesi, scaduti i quali la tariffa si rinnova con 5 GB al prezzo di 5,99 euro al mese. Il costo della SIM per entrambe le tariffe è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso con attivazione online. In negozio invece il prezzo scende a 10 euro con 1 euro di traffico incluso. In più, in tutti i negozi TIM si può acquistare un modem Wi-Fi 4G al prezzo di partenza di 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Il vero vantaggio per chi è cliente di TIM per la rete fissa e mobile è quello di poter attivare gratuitamente TIM Unica. La promozione permette di avere ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare dell’offerta fissa), 3 mesi di TIMVISION con inclusi TIMVISION Box e Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese salvo disattivazione) e la possibilità di giocare una volta in più al giorno su TIM Party per vincere ricchi premi come una e-bike. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti per la linea fissa

Offerte Navigazione Chiamate Costo mensile Premium Fibra illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) gratis fino al 31/8/22 con attivazione entro il 31/7/22 TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,99 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,99 euro TIM Premium FWA 930 GB al mese fino a 100 Mbps in FWA con Super Velocità a consumo 24,99 euro

Le offerte TIM tutto compreso per la rete fissa consentono ai vecchi clienti di passare quando vogliono a una tipologia di connessione superiore alle stesse condizioni dei nuovi clienti. Premium Fibra, ad esempio, è gratis fino al 30/8/22 se si sceglie di attivarla entro il 31/7/22 grazie alla Promo Estate. Da settembre si pagano 29,99 euro al mese. La tariffa include:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate con attivazione online

Attivazione e modem TIM Hub+ inclusi

Se siete già clienti di TIM per il mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese potete accedere alla fibra al costo 24,99 euro al mese più quello della SIM.

TIM Wi-Fi Power Smart rispetto a TIM Premium offre maggiore protezione con TIM Safe Web Plus incluso. Con TIM WiFi + 5G Power, invece, potete avere al costo di 39,90 euro al mese:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate con attivazione online

Attivazione e modem TIM Hub+ Executive inclusi

Assistenza dedicata con accesso proprietario al servizio clienti 187

Possibilità di richiedere un bonus di 5 euro in fattura se il supporto richiesto non vi ha soddisfatto

SIM con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9 euro al mese

Seconda SIM con 5 GB a 5 euro al mese

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un Comune difficilmente raggiungibile dalle tradizionali reti terrestre potete attivare TIM Premium FWA. Questa offerta permette di navigare grazie alla fibra mista radio, in cui il segnale nell’ultimo tratto raggiunge il modem finale dell’utente tramite un ponte radio con tecnologia 4G. La tariffa al costo di 24,90 euro al mese con domiciliazione o conto online include:

Navigazione per 930 G al mese fino a 40 Mbps in download o 100 Mbps in download con Super Velocità a 2 euro in più al mese

Chiamate a consumo o illimitate a 2 euro in più al mese

modem FWA indoor od outdoor e attivazione inclusi

IP privato di default

Chi è già cliente di TIM per la rete fissa può avere una seconda linea in FWA a 15,99 euro al mese. Per l’installazione dell’apparato outdoor serve l’intervento di un tecnico specializzato dell’operatore al costo di 99 euro, suddivisi in rate di 4,13 euro al mese per 24 mesi.

Offerte TIM tutto compreso per vecchi clienti con intrattenimento televisivo incluso

Alle offerte TIM tutto compreso per mobile e fisso è possibile aggiungere anche l’intrattenimento televisivo di TIMVISION, con film, serie TV, produzioni originali, Discovery+, Eurosport Player (per 12 mesi) e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana. Con il decoder TIMVISION Box si può guardare i propri contenuti preferiti su diversi schermi, anche in contemporanea, e accedere ad app popolari come Spotify e YouTube.

Con TIMVISION Calcio e Sport si aggiunge anche tutto il palinsesto di DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e tanti altri sport come tennis, pugilato, sci, ciclismo e basket) e Infinity+ per 12 mesi su cui seguire la Champions League. La visione è gratuita fino al 31/8/22 attivando l’offerta entro il 30/7/22. A settembre si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold arricchisce ulteriormente l’abbonamento con Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) e Disney+ a a 10 euro al mese fino al 31/8/22 con attivazione entro il 30/7/22. A settembre si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro una tantum, scontati a 9,99 euro per chi ha già a casa il TIMVISION Box.

