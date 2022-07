Le 18 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Luglio 2022

Scopri le migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore questo mese. Si possono avere anche minuti illimitati e fino a 120 GB in 5G

Quali sono le migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare alcuni fattori. Bisogna dire che l’estate è il momento in cui i gestori di telefonia mobile lanciano nuove e interessanti promozioni ma da solo il prezzo mensile basso non è sufficiente per dire se una tariffa è conveniente. Si deve anche tenere conto della presenza di eventuali vincoli, della copertura e velocità di navigazione e del costo di attivazione. Anche la qualità dell’assistenza e dei servizi inclusi fanno la differenza.

Le migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore con 5G incluso

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB 9,99 euro Fastweb Mobile illimitati 90 GB 7,95 euro TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB 14,99 euro Infinito di Vodafone illimitati illimitati 24,99 euro TIM Young illimitati 25 GB 9,99 euro

Oggi anche gli operatori low cost prevedono offerte 5G per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione. Ovviamente si deve disporre di uno smartphone abilitato (non è difficile trovare modelli di fascia media a prezzi abbordabili per tutte le tasche) e di adeguata copertura.

Iliad ad esempio propone Giga 120 con minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e 120 GB (di cui 7 GB utilizzabili in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre la spedizione è gratuita.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Fastweb invece propone ben due differenti offerte 5G:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB (di cui 8 GB utilizzabili in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese

con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB (di cui 8 GB utilizzabili in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB (di cui 10 GB utilizzabili in roaming in Ue) a 11,95 euro al mese

Attiva Fastweb Mobile »

La SIM ha un costo di 10 euro con spedizione gratuita. In tutte le tariffe sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste sul mercato del lavoro. E’ anche possibile aggiungere spazio illimitato nel cloud per qualsiasi tipologia di documento su WOW Space al costo di 9,95 euro l’anno.

Se invece preferite affidarvi agli operatori storici del settore potete scegliere tra le proposte di TIM e Vodafone. Le tariffe della famiglia Infinito dell’operatore britannico permettono di avere minuti, SMS e Giga illimitati per navigare da 10 Mbps fino a 1 Gigabit a secondo in download al prezzo di partenza di 24,99 euro a mese. L’attivazione è di 6,99 euro. Chi sceglie Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, riceve uno sconto sul prezzo del piano e accesso gratuito ai vantaggi di Vodafone Club+. Si parla di sconti e promozioni sull’acquisto di prodotti e servizi di partner del gestore come YOOX, Booking.com, Amazon, Q8 e altri. Il pacchetto comprende anche la visione di Infinity+ per 6 mesi e sconti su alcuni modelli selezionati di smartphone nei Vodafone Store.

Attiva Infinito di Vodafone »

TIM 5G Power Smart include invece minuti, SMS e 50 GB con navigazione prioritaria fino a 2 Gigabit al secondo a 14,99 euro al mese. Il pacchetto comprende anche TIM Safe Web per la protezione di tutti i dispositivi connessi da malware, phishing, etc. e 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese).

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young è un’offerta riservata agli Under 25 con minuti e SMS illimitati e 25 GB a 9,99 euro al mese. Il piano permette anche di ascoltare musica senza stacchi pubblicitari su TIMMUSIC e utilizzare chat, social network e app di meeting (solo per 3 mesi) senza consumare dati. E’ anche possibile raddoppiare i Giga aggiungendo 99 cent al mese o avere 100 GB di Google One per 3 mesi (1,99 euro al mese), TIM One Number (99 cent al mese) o TIMGAMES (5 euro al mese).

Attiva TIM Young »

Per le offerte di TIM il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM ha invece un prezzo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore con portabilità

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Special 100 Digital Edition di Vodafone illimitati 100 GB 5 euro il primo mese, poi 9,99 euro per 24 mesi Special 50 Digital Edition di Vodafone illimitati 100 GB con Smart Pay 5 euro il primo mese, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Wonder Five illimitati 70 GB primo mese gratuito, poi 7,99 euro ho. 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro Kena 5,99 50GB illimitati 50 GB 5,99 euro Kena 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro Very 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro

La maggior parte degli operatori riserva le sue tariffe migliori a coloro che richiedono la portabilità del numero. La procedura di trasferimento del contatto telefonico è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Spesso si tratta anche di offerte che possono essere acquistate online. Tra le migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore a luglio con portabilità abbiamo:

Special 100 Digital Edition di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese per 24 mesi. L’attivazione è di 1 cent. Il piano comprende anche Vodafone Club con Smart Pay (10 GB in più, 5G e altri vantaggi). L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali.

Attiva Special 100 Digital Edition»

Special 50 Digital Edition con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 50 GB) a 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese. L’attivazione è di 1 cent. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali.

Attiva Special 50 Digital Edition »

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) con primo mese e attivazione gratuita acquistandola online. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM WONDER Six»

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) con primo mese e attivazione gratuita acquistandola online. L’offerta è disponibile per chi arriva da Postemobile e altri operatori virtuali e poi si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM WONDER Five»

ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Attiva ho »

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Attiva ho. 7,99 »

Kena 5,99 50GB di Kena Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali. Con Kena Summer entro il 26/7/22 si possono avere 300 GB da utilizzare in 90 giorni a 1,99 euro.

Attiva Kena 5,99 »

Kena 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese. Attivazione a 1,99 euro e SIM gratuita. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, ho. Mobile e altri operatori virtuali. Con Kena Summer entro il 26/7/22 si possono avere 300 GB da utilizzare in 90 giorni a 1,99 euro.

Attiva Kena 7,99 »

Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Fino al 11/7/22 con la Promo Cashback si ha un mese di ricarica in omaggio. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, Postemobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.

Attiva Very 5,99 »

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Spusu 50 2000 minuti 500 SMS 50 GB 5,95 euro Easy minuti illimitati 100 SMS 50 GB primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite minuti illimitati 100 SMS illimitati per tutto l’anno, poi 120 GB 9,99 euro Entry minuti illimitati 100 SMS 30 GB 4,99 euro

Non tutti gli operatori low cost comunque obbligano gli utenti di altri operatori a richiedere la portabilità del numero. E’ il caso di Spusu, gestore virtuale che si appoggia alla rete di WindTre. La sua offerta Spusu 50 include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G a 5,98 euro al mese. Il piano prevede anche 100 GB di riserva e grazie al servizio Riserva dati tutti i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati diventano Megabyte da utilizzare quando si vuole e senza scadenza a partire dal mese successivo.

Confronta le offerte di Spusu »

Anche Elimobile permette a tutti di sottoscrivere le sue offerte, a prescindere dall’operatore da cui si proviene. Il gestore permette di scegliere tra quattro differenti tariffe:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi, 6,99 euro al mese. L’attivazione a 5 cent con carta di credito. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium oltre a 70 elicoin in regalo.

Attiva Easy di Elimobile »

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium oltre a 50 elicoin in regalo. E’ richiesta la portabilità del numero e l’acquisto di una prima ricarica.

Attiva Entry di Elimobile »

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. L’attivazione a 9,99 euro. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me ed Elisium oltre a 100 elicoin in regalo. E’ richiesta la portabilità del numero e l’acquisto di una prima ricarica.

Attiva Elite di Elimobile »

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. L’attivazione gratuita. Nel piano sono inclusi anche i servizi Run with Me, Concierge ed Elisium oltre a 100 elicoin in regalo. E’ richiesta la portabilità del numero.

Attiva Elite x12 di Elimobile »

La moneta digitale elicoin può essere spesa per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium, che offre corsi, workshop, esperienze con i propri VIP preferiti oltre a video, interviste e altro. Run with Me permette di raccogliere elicoin per ogni chilometro percorso. Infine, Concierge permette di richiedere il supporto di un assistente personale per organizzare eventi unici.

