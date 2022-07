Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a luglio 2022

Costo pacchetti Sky : quali sono le nuove offerte Sky che si possono attivare nel mese di luglio 2022? Analizziamole nel dettaglio, cercando di capire come ottimizzare il risparmio, per esempio attraverso la sottoscrizione di un’ offerta combinata Sky Wifi + Sky TV , ovvero di Internet più uno o più pacchetti legati all’intrattenimento.

Al fine di presentare quelle che sono le nuove offerte Sky, abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it, che presenta una specifica sezione dedicata proprio al confronto tra le migliori promozioni TV.

Sarà sufficiente cliccare sulla dicitura Pay TV e si aprirà una pagina di comparazione nella quale si potrà scegliere tra le offerte TV tradizionale e quelle TV in streaming. In basso, si potrà cliccare direttamente sul logo di Sky, per conoscere le migliori offerte disponibili oggi.

In particolare, le nuove offerte Sky tra le quali scegliere oggi sono:

Prova Sky Q;

Sky TV + Sky Calcio;

Sky TV + Sky Cinema + Netflix.

Vediamo di seguito quali sono le peculiarità di ogni singola promozione e quanto si dovrà spendere per la sottoscrizione di ogni singolo pacchetto. Ricordiamo fin da subito che si potrà scegliere di attivare le promozioni Sky tramite Sky Q via Internet, oppure Sky Q via satellite.

Quali sono le offerte Sky

NOME OFFERTA SKY QUANTO COSTA Prova Sky Q 9 euro per 30 giorni senza vincoli Sky TV + Sky Calcio 19,90 euro al mese per 18 mesi Sky TV + Sky Cinema + Netflix 19,90 euro al mese per 18 mesi

Prova Sky Q rappresenta una grandissima opportunità per poter conoscere in modo completo tutti i pacchetti proposti da Sky: si avranno a disposizione 30 giorni di tempo e si dovrà sostenere un costo pari a 9 euro, senza alcun vincolo.

Una volta trascorsi i 30 giorni, si dovrà decidere:

quale abbonamento Sky sottoscrivere tra tutti quelli disponibili oggi;

se restituire il decoder Sky Q ricevuto a casa per la prova delle offerte Sky: in questa seconda ipotesi, si avranno a propria disposizione 60 giorni di tempo.

L’offerta Prova Sky Q comprende:

la visione di tutti i contenuti di Sky Q, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio;

Netflix, con la sua programmazione e le sue funzionalità;

Sky Q via Internet, decoder che non necessita né di una parabola né di un processo di installazione. Si riceverà direttamente presso la propria abitazione e potrà essere connesso in autonomia alla propria connessione Internet casa.

Sky TV + Sky Calcio

La promozione Sky TV + Sky Calcio ha un costo di 19,90 euro al mese, invece di 30 euro, per un periodo di 18 mesi. Può essere sottoscritta nella versione Sky Q via Internet e in quella Sky Q via satellite.

Attivando questo pacchetto sarà possibile vedere:

la serie A TIM, con 3 partite su 10 ogni giornata per le stagioni 2021-2024,ovvero il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45;

la serie BKT con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e layout, per le stagioni 2021/2024;

la Serie C 2021/2022 con fino a 8 incontri ogni giornata;

il calcio europeo, con oltre 300 partite dei campionati europei, le migliori partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e di Ligue 1 per le stagioni 2021-2024;

Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e di Ligue 1 per le stagioni 2021-2024; Sky Sport 24, dove è possibile vedere news sportive 24 ore su 24, che comprendono rassegna stampa, rubriche e approfondimenti sul mondo dello sport.

L’offerta include anche:

Sky TV, con show, serie Sky Original e internazionali;

la visione dei contenuti di HD e Sky Go, con il quale sarà possibile vedere i programmi Sky da qualsiasi dispositivo e anche in modalità offline.

Grazie al decoder Sky Q, inoltre, sarà possibile vedere non solo i programmi Sky, ma anche quelli di altre piattaforme, quali Netflix, Prime Video, Disney+, direttamente da un unico posto.

In aggiunta:

Sky Q offre dei suggerimenti sulla base dei gusti di tutta la famiglia;

con il controllo vocale si possono guardare programmi direttamente con la propria voce;

non sarà necessario né cambiare televisore né acquistare un nuovo decoder in quanto Sky Q è già compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Sky TV + Sky Cinema + Netflix

Durante la Special Week di Sky, valida fino al 10 luglio 2022, sarà possibile attivare l’offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix, la quale è disponibile al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 44 euro.

Questa offerta, della quale si potrà usufruire senza parabola, quindi con Sky Q via Internet, permette anche di avere accesso a 12 mesi di Discovery+ senza dover sostenere costi aggiuntivi.

L’offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix è caratterizzata dalla presenza di:

tutti gli show, le serie TV, i documentari, le news e le produzioni Sky Original;

un gran numero di serie TV italiane e internazionale, anche in contemporanea con le uscite negli USA;

Peacock, che comprende i successi di NBCUniversal, disponibili on demand, con nuove serie originali e iconiche, reality e film;

più di 200 prime visioni all’anno;

il meglio del cinema italiano e internazionale;

più di 200 film Sky Original all’anno;

più di 1.500 titoli di ogni sorta, che possono andare incontro ai gusti di tutta la famiglia;

tutta la programmazione di Netflix, nella sua versione standard, ovvero quella che permette di vedere i contenuti nello stesso momento su due diversi dispositivi.

Quella appena descritta è una promozione davvero molto interessante, in quanto comprende così tanti titoli che è davvero molto difficile non riuscire a soddisfare le preferenze di uno dei membri della famiglia.

La promozione potrà inoltre essere attivata assieme alla promozione Internet casa proposta da Sky, ovvero Sky Wifi. Vediamo di seguito come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

Offerta Sky Wifi

La fibra Sky Wifi è una promozione disponibile al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi (invece di 29,90 euro al mese) con la quale sarà possibile navigare alla velocità massima della fibra FTTH (Fiber To The Home) di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload.

Considerato che quelle appena indicate sono le velocità nominale della fibra Sky, prima di procedere con la sottoscrizione dell’offerta, che potrà essere associata a uno dei pacchetti Sky TV, si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete.

Si tratta di una procedura semplicissima, che richiede pochi dati e minuti. Basterà infatti indicare, sul sito di Sky o su un portale specializzato (come SOStariffe.it) il proprio indirizzo di residenza, i dati anagrafici di base e un indirizzo email, al quale si riceveranno i risultati del test, ovvero di potrà conoscere in anticipo a quale velocità si potrà navigare.

Oltre a Internet senza limiti, la fibra di Sky comprende anche lo Sky Wifi Hub intelligente, ovvero un modem che è in grado di ottimizzare la propria connessione in tutto l’ambiente domestico.

