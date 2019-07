Offerte Fastweb fibra e adsl: le migliori di Luglio 2019

Un nuovo servizi di assistenza per tutti i clienti di Fastweb, un’alleanza con Wind per migliorare i servizi e le prestazioni di rete fissa e mobile e due promozioni adsl e fibra per l’estate, queste le novità annunciate in questo avvio di stagione. Ecco tutte le condizioni delle offerte Fastweb per vecchi e nuovi clienti

Dopo l’annuncio di TIM del lancio della linea 5G ci sono altre novità per i clienti di rete fissa in Italia. I concorrenti infatti non restano a guardare e Fastweb e Wind hanno reso pubblico un accordo per migliorare le prestazioni mobile e di rete fissa di entrambe le compagnie.

Nel comunicato congiunto i due partner dichiarano: “La rete 5G condivisa includerà sia macro siti che micro-celle, connessi attraverso la fibra di Fastweb, in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026. Wind Tre gestirà la rete 5G, mentre le due aziende rimarranno completamente indipendenti, sia per gli aspetti commerciali che operativi, nell’utilizzo della nuova infrastruttura condivisa”.

Fastweb ha anche lanciato nei giorni un nuovo servizio di assistenza. Si chiama MyFastweb ed è uno degli step del progetto nientecomeprima presentato da Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb.

Nelle intenzioni della società si tratta di un nuovo punto di contatto tra l’azienda e i clienti, accessibile via web o tramite smartphone. Nei video di lancio di MyFastweb è spiegato in dettaglio il funzionamento di questo strumento:

si potrà accedere da app, sito, social o chiamando il servizio clienti

al momento della registrazione vi saranno inviate via sms o mail le credenziali

dovrete inserire le credenziali Fastweb

nella pagina personale troverete offerte attive, consumi e conto

ci sarà un menu specifico destinato all’assistenza da cui potrete selezionare il problema da risolvere

qualora la spiegazione e i suggerimenti riportati in queste pagine non fossero sufficienti potrete prenotare una chiamata con uno specialista

Nelle note riportate sul sito sono specificati gli orari del servizio di ricontatto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per assistenza amministrativa/commerciale e dalle 8.00 alle 24.00 per assistenza tecnica.

Il nuovo servizio è gratuito e compreso negli abbonamenti proposti dalla compagnia telefonica.

Dal primo Luglio inoltre la società ha attivato due nuove promozioni, che potranno essere sottoscritte alle stesse condizioni sia dai vecchi clienti che dai nuovi. Prima di valutare un cambio di offerta, magari un upgrade dall’Adsl alla fibra, fate uno speed test per verificare le prestazioni disponibili nella zona in cui abitate.

Le nuove offerte estive di Fastweb

Sia che siate pensando di cambiare operatore sia che vogliate sfruttare le nuove tecnologie per avere una connessione più stabile e potente, ecco nel dettaglio quali promozioni Fibra e Adsl Fastweb potete attivare a Luglio 2019.

1. Fastweb Casa a 29.95€ al mese

È un’offerta Internet e linea fissa con chiamate verso i telefoni fissi gratuite mentre quelle ai cellulari costeranno 0.05 € al minuto, senza scatto alla risposta. Si può attivare solo online, non prevede costi extra di attivazione.

Ecco le condizioni offerte:

chiamate internazionali , verso oltre 50 destinazioni estere a soli 0.05 € al minuto

, verso oltre 50 destinazioni estere a soli 0.05 € al minuto si potrà attivare l’opzione Internazionale al costo di 5 € al mese per avere 1000 minuti al mese per chiamare da rete fissa verso 60 destinazioni internazionali

3 mesi di un servizio digitale a tua scelta tra cui: PlayStation Plus, Now TV e Chili Cinema

a tua scelta tra cui: PlayStation Plus, Now TV e Chili Cinema Per i clienti Fastweb Mobile prezzo del canone bloccato per sempre

WOW Space, si tratta del spazio di memoria in cloud sicuro e senza limiti incluso nell’offerta

Nel contratto proposto sono chiarite le velocità e le prestazioni offerte da Fastweb in base al tipo di tecnologia disponibile. Eccole in dettaglio:

con Ultrafibra tecnologia Fiber to Home (FTTH) si potrà navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Sono solo 30 le città in cui questo servizio è attivo: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona; San Lazzaro di Savena, Martellago, Prato. Nelle altre città la velocità di navigazione sarà fino a 100 MB/s in download e fino a 50 MB/s in upload

(FTTH) si potrà navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Sono solo 30 le città in cui questo servizio è attivo: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona; San Lazzaro di Savena, Martellago, Prato. Nelle altre città la velocità di navigazione sarà fino a 100 MB/s in download e fino a 50 MB/s in upload

nelle aree coperte dalla Fibra mista rame FTTN (Fiber To The Node), comprendente le tecnologie VULA e BS-NGA, i clienti potranno navigare fino a 100 o 200 MB/s in download, in funzione della copertura tecnologica che potrai verificare in fase di sottoscrizione, e fino a 20 MB/s in upload;



nelle aree coperte da ADSL rame Fastweb potrai navigare fino a 20 MB/s in download e 1 MB/s in upload

2. Fastweb casa + Fastweb Mobile a 39.45 € al mese

La seconda promozione proposta è un’offerta mista per l’Internet della rete di casa e quella del mobile. Nel prezzo sono inclusi il modem e una sim per sfruttare i minuti e i GB per navigare in mobilità.

Nel dettaglio si tratta di una promozione che unisce l’offerta appena descritta con una sim con minuti illimitati, 100 sms e 50 GB Internet. Gli sms extra costeranno 0.05 € e si potrà avere un 1GB in più pagando 2 € (fino a d un massimo di 10 GB).

La tariffa si può attivare solo online e include:

la spedizione della Sim,

assistenza My Fastweb

servizio di segreteria telefonica

scatto alla risposta

servizio Ti ho chiamato

controllo del credito residuo

nessun costo disattivazione

Cosa prevede l’offerta mobile all’estero?

Si potranno usare fino a 4 GB inclusi nell’offerta in roaming in UE e Svizzera e sono compresi nella promozione anche 500 minuti in roaming in Ue e Svizzera anche per il traffico voce verso fissi e cellulari.

Volendo attivare questa promozione in un negozio fisico dell’operatore i costi di attivazione saranno:

10€ come contributo Sim

5€ per la spedizione della Sim

10€ per la prima ricarica per attivare il servizio

Tutte le compagnie che offrono dei servizi voce illimitati includono una clausola nei propri contratti per scoraggiare l’uso improprio di promozioni per privati da parte di società commerciali. Ecco cosa prevede il contratto che stipulerete con Fastweb in questo caso:

“Sei tenuto ad utilizzare la tua carta Sim ed il traffico incluso nella tua offerta secondo criteri di buona fede e di correttezza, nel rispetto dei limiti della capacità della Rete Mobile e dei seguenti parametri di uso personale del servizio (Articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto Mobili Fastweb)”.

Quali sono questi requisiti da rispettare? La società lo specifica in modo chiaro:

traffico uscente per ciascuna Sim non superiore a 10.000 minuti/mese

traffico uscente per ciascuna Sim non superiore a 1.250 SMS/mese

rapporto tra traffico entrante ed uscente almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese

Cosa farà Fastweb se avrà il sospetto di Uso improprio?

“Nel caso non fosse rispettato anche uno solo dei parametri sopra previsti, il Servizio sarà ritenuto incompatibile con l’Uso Personale della SIM. Nei casi in cui Fastweb rilevi incrementi del volume di Traffico anomali rispetto al profilo di Traffico previsto per l’Uso Personale e/o dall’Offerta Commerciale scelta e, in ogni caso, qualora vi sia il fondato sospetto di una qualsiasi attività illecita o fraudolenta, Fastweb si riserva la facoltà di sospendere precauzionalmente, in tutto o in parte, i Servizi e/o emettere fattura anticipata ed eventualmente risolvere il Contratto”.

Questa clausola è ormai presente in tutti i contratti che gli operatori di telefonia fissa e mobile fanno sottoscrivere per evitare che imprese acquistino le soluzioni voce e internet tutto incluso riservate ai privati.

3. Sky Fastweb a 20.90€ al mese

Il prezzo è scontato per i primi 6 mesi di servizio, poi l’abbonamento costerà 62.35€ al mese. Se non si è coperti da linea FTTH ma si è raggiunti solo da Adsl, fuori rete Fastweb, il prezzo di questa promozione sarà di 32,90€ sempre per 6 mesi e poi di 62,35€. Il costo di attivazione di Sky Fastweb è di 93.60 € (pagabili in 24 rate da 3.90€) e altri 49 € vi costeranno l’installazione e la consegna di Sky Q Black . Si tratta di una promozione che potrete attivare solo dal sito web della compagnia telefonica.

Cosa include questa offerta?

Internet illimitato



Modem FASTGate



WOW cloud e WOW Wi FI (per usare la vostra rete Fastweb anche mentre siete fuori casa)



Sky Go Plus in promozione per 12 mesi



Sky TV



Sky Box Sets



Sky On Demand



Sky Famiglia incluso per 6 mesi, poi a 5.40 € al mese



Sky HD gratis per 6 mesi, costo fuori promo di 6.40 € al mese



4K HDR in promozione per 6 mesi

C’è anche la possibilità per i clienti che abbiano già un abbonamento Sky di abbinarlo, entro il 4 Luglio, a due promozioni Fastweb.

La prima a 22.95€ al mese aggiunge un pacchetto Internet e permette di unificare la bolletta della pay tv e quella del servizio di connessione. La promo comprende:

Internet superveloce fino a 1 Gigabit/s (soggetto a disponibilità tecnologia)

Chiamate illimitate verso i telefoni fissi nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate

Unica bolletta e unico servizio clienti

La seconda a 27.95 € al mese è una soluzione mista di telefono e Internet che include:

Internet superveloce fino a 1 Gigabit/s (soggetto a disponibilità tecnologia)

Chiamate illimitate verso i telefoni fissi nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate

Unica bolletta e unico servizio clienti

Rispetto al costo di queste due offerte e alla velocità di navigazione vale quanto detto per le altre promozioni Fastweb. Se si è raggiunti da tecnologia Fibra misto rame il costo sarà di 32.95€ al mese per offerta Internet e telefono e di 27.95 € per quella solo Internet.

